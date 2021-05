Pourquoi Elon Musk s’inquiète de l’impact environnemental de Bitcoin

Tesla ne vendra pas son bitcoin – le constructeur automobile est assis sur 2,5 milliards de dollars de la pièce numérique – et Musk a déclaré qu’il avait l’intention de reprendre les transactions avec Bitcoin une fois que les «transitions vers une énergie plus durable» ont été minées.

Pendant ce temps, Musk n’est pas le seul à s’inquiéter de l’impact environnemental du bitcoin. En février, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a averti que la pièce numérique était « extrêmement inefficace » pour effectuer des transactions et utilisait une puissance « stupéfiante ».

Le prix du Bitcoin a augmenté de près de 70% jusqu’à présent cette année. Au fur et à mesure que le prix augmente, les revenus des mineurs augmentent également , incitant plus de participants à exploiter la crypto-monnaie.

« De plus en plus d’électricité est utilisée », a déclaré Alexander à CNBC. « Cela signifie que la difficulté du réseau augmentera également (et) de plus en plus de mineurs arrivent parce que le taux de hachage augmente. »

Carol Alexander, professeur à la Business School de l’Université du Sussex, explique que la « difficulté » d’extraction du bitcoin – une mesure de l’effort de calcul nécessaire pour extraire le bitcoin – a augmenté « de plus en plus » au cours des trois dernières années.

Le mois dernier, la société de technologie financière de Jack Dorsey Square et Ark Invest de Cathie Wood ont lancé un note affirmant que Bitcoin stimulera réellement l’innovation dans les énergies renouvelables. Cependant, les critiques ont déclaré qu’ils avaient tout intérêt à le faire.

Bien qu’il soit difficile de déterminer le mix énergétique qui alimente le bitcoin, certains dans l’industrie de la cryptographie disent que les mineurs sont incités à utiliser les énergies renouvelables car il devient moins cher de les produire. En Chine, la province du Sichuan est connue pour attirer les mineurs en raison de son électricité bon marché et de ses riches ressources hydroélectriques.

Le mois dernier, une mine de charbon dans la région du Xinjiang a été inondée et fermée. Cela a pris près d’un quart du taux de hachage de Bitcoin – ou de la puissance de calcul – hors ligne, selon une publication de l’industrie de la cryptographie CoinDesk .

Que le bitcoin soit réellement un pollueur ou non, les connotations négatives autour de sa consommation d’énergie ont inquiété les investisseurs conscients des responsabilités éthiques et environnementales des entreprises.

ESG, ou gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise, est devenue tendance croissante sur les marchés financiers, les gestionnaires de portefeuille intégrant de plus en plus les investissements durables dans leurs stratégies.

Certains actionnaires de Tesla peuvent craindre que la société parie gros sur le bitcoin tout en prétendant être une société d’énergie verte.

« Les bailleurs de fonds de Bitcoin se demanderont où cela laisse l’avenir de la crypto-monnaie », a déclaré Laith Khalaf, analyste financier de la société d’investissement AJ Bell, dans une note jeudi.

« Les questions environnementales sont un sujet incroyablement sensible en ce moment, et la décision de Tesla pourrait servir de rappel aux entreprises et aux consommateurs utilisant Bitcoin, qui n’avaient jusqu’à présent pas considéré son empreinte carbone », a ajouté Khalaf.

« La décision de Tesla met certainement la pression sur les autres grandes entreprises qui acceptent Bitcoin pour qu’elles revoient leurs pratiques, car les conseils d’administration se méfieront désormais de le faire savoir aux investisseurs ESG inscrits au registre des actionnaires. »