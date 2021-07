Pourquoi Elon Musk remporte la course à l’espace des milliardaires en 2021

MacKenzie Sigalos de CNBC.com vous présente les principaux titres de l’actualité économique du jour. Dans l’émission d’aujourd’hui, le journaliste spatial de CNBC.com, Michael Sheetz, explique quelles entreprises sont en avance dans la course à l’espace commercial. De plus, Robinhood dépose officiellement un dossier pour devenir public sur le Nasdaq.

Elon Musk qualifie la réglementation de lancement de fusée de «violée» après que l’avion a retardé le lancement de SpaceX

Les actions de Krispy Kreme augmentent de 23% malgré des prix décevants et une ouverture du commerce

L’offre d’actions a levé 500 millions de dollars pour la société et lui a donné une valorisation implicite de 2,7 milliards de dollars. Krispy Kreme, qui possède également Insomnia Cookies, se négocie sur le Nasdaq sous le symbole « DNUT ».

Les actions de Krispy Kreme ont clôturé jeudi en hausse de plus de 23% malgré une ouverture décevante pour le retour de la société sur les marchés publics.

Robinhood a 18 millions de comptes avec 80 milliards de dollars d’actifs après une croissance rapide, selon le dépôt de l’introduction en bourse

Robinhood Markets a déposé jeudi l’une des offres publiques initiales les plus attendues de l’année, révélant une croissance rapide entraînant 18 millions de clients de détail et plus de 80 milliards de dollars d’actifs clients.

Contrairement à de nombreuses introductions en bourse récentes, Robinhood a été rentable l’année dernière, générant un revenu net de 7,45 millions de dollars sur un chiffre d’affaires net de 959 millions de dollars en 2020, contre une perte de 107 millions de dollars sur 278 millions de dollars en 2019, selon le dossier S-1 de Robinhood auprès de Securities and Commission des changes.

Cependant, la maison de courtage a perdu 1,4 milliard de dollars au premier trimestre 2021 en raison de pertes liées à la collecte de fonds d’urgence lors de la manie de trading GameStop de janvier. La société a généré 522 millions de dollars de revenus au premier trimestre de 2021, en hausse de 309% par rapport aux 128 millions de dollars gagnés au premier trimestre de 2020. Le trading d’options représente environ 38% des revenus tandis que les actions et la cryptographie représentent 25% et 17% des revenus. , respectivement.