Pourquoi Elon Musk ne peut pas renoncer à acheter Twitter, selon Twitter

Dans un procès de 62 pages déposé mardi, Twitter a accusé Elon Musk d’avoir violé un accord pour acheter la société de médias sociaux pour 44 milliards de dollars. M. Musk, l’homme le plus riche du monde, a tenté de se retirer de l’acquisition, citant le nombre de faux comptes de Twitter et accusant la société de ne pas lui avoir donné suffisamment d’informations sur le problème et de se présenter sous un faux jour.

Dans son procès, Twitter a cherché à montrer que les allégations de M. Musk contre lui n’avaient aucun fondement. Au lieu de cela, c’est M. Musk qui violait l’accord, a déclaré la société. Twitter n’a pas ménagé ses efforts, qualifiant sa stratégie d’évasion de “modèle d’hypocrisie” et de “modèle de mauvaise foi”. Il a étayé son argument par de nombreux tweets du milliardaire.

Voici les principaux points que Twitter a avancés pour essayer de montrer qu’il n’était pas en violation de l’accord et que M. Musk l’était.