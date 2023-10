Pourquoi Elon Musk est-il obsédé par la lettre X ?

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Elon Musk a officiellement renommé Twitter « X » en juillet, consolidant le changement de marque en plaçant le symbole au sommet du siège du réseau social à San Francisco et en remplaçant Larry l’oiseau, sa mascotte depuis 2012, par un logo noir sale peu de temps après.

Linda Yaccarino, la nouvelle PDG de X, déclaré au moment du changement de marque : « X est l’état futur de l’interactivité illimitée – centrée sur l’audio, la vidéo, la messagerie, les paiements/banques – créant un marché mondial pour les idées, les biens, les services et les opportunités. Propulsé par l’IA, X nous connectera tous d’une manière que nous commençons tout juste à imaginer.

M. Musk avait déjà rebaptisé la société elle-même X Corp en mars, six mois après l’avoir acquise pour 44 millions de dollars, un achat qu’il avait alors décrit comme étant « un accélérateur pour créer X, l’application tout »sa vision d’un concurrent polyvalent du chinois WeChat.

Cette décision n’est que le dernier exemple de la préoccupation de l’entrepreneur pour la 24ème lettre de l’alphabet : sa première entreprise commerciale était X.com, il a raccourci le nom de Space Exploration Technologies Corp en SpaceX, il a lancé le Tesla Model X et a un nouveau startup d’intelligence artificielle nommée xAI.

Il appelle même son fils X Æ A-12 juste X pour faire court.

Alors, de quoi parle cette obsession et où a-t-elle commencé ?

Sa première entreprise, X.com, était une plateforme de services bancaires et financiers en ligne lancée à Palo Alto, en Californie, en 1999, qui allait finalement fusionner avec Confinity pour devenir PayPal, qui a ensuite été vendue à eBay pour 1,5 milliard de dollars en 2002. M. Musk a utilisé une partie du capital qu’il avait gagné en tant que principal actionnaire pour fonder SpaceX.

Julie Anderson Ankenbrandt, ancienne cadre de PayPal, a expliqué comment la plateforme de M. Musk a obtenu son nom dans un article de Quora en 2016.

« Elon, les autres fondateurs de la société qu’était X.com… et moi étions assis autour d’une table en coulisse dans un bar disparu depuis longtemps appelé le Blue Chalk à Palo Alto, essayant de décider quel devrait être le nom de l’entreprise… et la question la question était de savoir si je devais être Q, X ou Z dot com », elle a écrit.

« Finalement, lorsque la serveuse/serveuse a apporté la prochaine tournée de boissons, Elon lui a demandé ce qu’elle en pensait, et elle a dit qu’elle aimait[d] X.com. Elon a frappé la table et a dit : « C’est tout alors ! » et tout le monde a ri, mais au final, c’est à peu près comme ça que les choses ont été décidées.

Tout le monde n’était pas satisfait de la décision, selon la biographe de M. Musk, Ashlee Vance, qui dit à NPR: « Tout le monde a essayé de le dissuader de nommer ainsi l’entreprise à l’époque à cause des insinuations sexuelles, mais il a vraiment aimé ça et il y est resté. »

Il a tellement aimé le nom qu’il a racheté le domaine X.com à PayPal en 2017 et a remercié l’entreprise dans un tweet, expliquant qu’elle avait « grande valeur sentimentale » à lui. Le domaine redirige désormais vers le réseau social qui a depuis pris son ancien surnom.

Ailleurs, le Tesla Model X – un SUV crossover de luxe de taille moyenne avec des portes à ailes en forme de faucon – a été nommé de telle sorte que, avec trois autres modèles, la gamme épellerait « S3XY », vous donnant un aperçu du sens de l’humour maladroit de M. Musk.

Quant à son fils, la mère du garçon, Grimes, a expliqué dans un tweet que le symbole est utilisé en algèbre pour désigner tout variable inconnuesuggérant peut-être que l’enfant est libre de grandir pour devenir ce qu’il choisit d’être.

Soit dit en passant, leur petite fille s’appelait à l’origine « Exa Dark Sideræl », mais cela a depuis été modifié, selon la pop star: « Elle est Y maintenant, ou ‘Pourquoi ?’ ou juste ‘?’ (Mais le gouvernement ne le reconnaîtra pas). la curiosité, l’éternelle question,… et ainsi de suite.

Le changement de marque de Twitter en X a suscité de nombreuses réflexions sur la signification possible de la lettre (ou son absence), avec Lora Kelly de L’Atlantique en écrivant: « La lettre est associée à des contextes aussi variés que le symbolisme chrétien, les équations mathématiques du collège, la neutralité de genre, la pornographie, un baiser. »

Dans La psychologie aujourd’huiLeon F Selzer a discuté de son des valeurs « nihilistes »notant qu’il a des associations avec tout, depuis la croix gammée nazie jusqu’à l’avertissement de danger en forme de tête de mort sur une bouteille de poison, en passant par les chiffres romains, le vote et Noël (du moins lorsqu’il est abrégé en « Noël ») et peut donc signifier tout et rien. .

Pendant ce temps à Le New York TimesStella Bugbee a suggéré que le choix était sans doute un peu daté et représentait peut-être un cas où M. Musk montrait son âge en tant que membre, à juste titre, de la génération X.

« Pour des raisons de marketing dans les années 1990, X avait un certain cool », a-t-elle expliqué. « Cela conférait un rejet de l’autorité. »

Même si ces observations sonnent juste pour des détritus culturels du début du millénaire comme, par exemple, l’arrivée de la XBox de Microsoft en 2001 ou le film d’action de Vin Diesel XXX (2002), il a également été utilisé de la même manière avant et depuis : pensez au single « Rated X » de la star country Loretta Lynn, sorti en 1972, ou au groupe punk culte de Los Angeles des années 1980 X, par exemple, ou au plus récent Ti. Film d’horreur occidental X (2022).

Comme l’a observé Lora Kelly : « X à la fois renforce l’absence et électrise les objets en leur donnant du sens. C’est sacré et profane.