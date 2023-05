Pourquoi Elon Musk a raison de devoir réglementer l’IA maintenant

Il faut faire quelque chose à propos de l’intelligence artificielle avant qu’il ne soit trop tard.

Vous avez probablement entendu une variation de cette déclaration des dizaines de fois au cours des années précédentes ChatGPT. Vous l’avez probablement entendu une centaine de fois au cours des mois depuis ChatGPT.

Il faut faire quelque chose à propos de l’IA ou sinon. Si le développement de l’intelligence artificielle se poursuit à son rythme actuel, l’inquiétude va, la catastrophe est susceptible de suivre. Qu’il s’agisse d’un tsunami de désinformation, de millions d’emplois perdus ou de l’apocalypse elle-même, la révolution de l’IA comporte d’énormes risques.

En mars une lettre ouverte a appelé tous les laboratoires à suspendre le développement de l’IA pendant six mois, période pendant laquelle le gouvernement pourrait travailler sur une réglementation sensée. Il a été signé par Elon Musk, le co-fondateur d’Apple Steve Wozniak et, entre autres sommités technologiques et universitaires, Yuval Noah Harari, l’auteur du livre Sapiens.

« Au cours des deux dernières années, de nouveaux outils d’IA sont apparus et menacent la survie de la civilisation humaine », a déclaré Harari. écrit le mois dernier. « L’IA a acquis des capacités remarquables pour manipuler et générer du langage… L’IA a ainsi piraté le système d’exploitation de notre civilisation. »

Quelques mots alarmants du gars qui a littéralement écrit le livre sur la race humaine.

La lettre ouverte soutient que le moment est venu de mettre en place des garde-fous car l’IA sera bientôt trop intelligente pour être contrainte. Ou pour reprendre les mots de Musk, si nous « ne mettons en place des réglementations qu’après que quelque chose de terrible se soit produit, il sera peut-être trop tard pour mettre en place les réglementations. L’IA peut être en contrôle à ce moment-là ».

Mais il y a une autre raison pour laquelle les législateurs devraient sauter sur l’IA maintenant. L’histoire nous dit qu’il y a un temps limité où c’est politiquement possible de réglementer l’IA.

Le problème est, comme toujours, la guerre des cultures ; la façon dont de nombreuses questions importantes sont cooptées et rendues partisanes par les politiciens et les escrocs en ligne déterminés à armer le type de tribalisme qui est rendu visible chaque jour sur les plateformes de médias sociaux comme Twitter. Si l’IA fait partie de la guerre des cultures, une réglementation réfléchie et étendue sera beaucoup plus difficile à mettre en place.

Le processus de politisation a peut-être déjà commencé. Cette citation de Musk ci-dessus? Il l’a donné lors d’une apparition dans l’émission de Tucker Carlson, à l’époque où Carlson avait encore un spectacle. Voici comment l’ancien hôte de Fox a présenté l’un des segments Musk :

« À plus long terme, l’IA pourrait devenir autonome et conquérir le monde. Mais à court terme, elle est utilisée par les politiciens pour contrôler ce que vous pensez, pour mettre fin à votre jugement indépendant et mettre fin à la démocratie à la veille d’une élection présidentielle.

Bloomberg/Getty



Mauvais précédents

La propagation incontrôlée de l’IA pourrait préluder à un désastre. Mais s’il y a une chose pour laquelle les législateurs américains ont fait leurs preuves, c’est de courtiser le désastre pour un gain politique. Cela se fait souvent par la peur. Présenter l’IA comme un complot visant à mettre fin à la démocratie, comme l’a fait Carlson, est l’une des nombreuses façons dont cela pourrait se produire. Une fois que les points de discussion sanglants sont conçus, les tempéraments peuvent s’avérer difficiles à calmer.

Il n’est pas nécessaire de chercher bien loin pour voir des exemples de partisanerie pathologique. Au moment où j’écris ces mots, le Congrès joue au poulet sur le relèvement du plafond de la dette. Les dirigeants du GOP refusent d’autoriser le gouvernement à emprunter de l’argent pour payer ses factures à moins que la Maison Blanche ne soit d’accord pour réduire les incitations à l’énergie verte, annuler l’initiative d’annulation des prêts étudiants de Biden et réduire les dépenses de sécurité sociale.

C’est un exemple de politique qui corrompt ce qui devrait être un processus simple. Le relèvement du plafond de la dette est typiquement un rituel administratif, mais ces dernières décennies est devenu un ballon politique. Mais il y a de vrais risques attachés : si aucun des deux côtés ne cille et que le plafond n’est pas relevé, des millions de personnes perdent l’accès à Medicare, l’armée n’est pas payée et les marchés mondiaux seraient perturbés par le non-paiement de leurs dettes par les États-Unis.

Encore une fois, cela devrait être facile – bien plus facile que de réglementer l’IA. Mais cela montre comment même les objectifs les plus clairs peuvent être corrompus par la politique.

Le changement climatique et la résistance persistante des gouvernements du monde entier à y faire face de manière adéquate sont peut-être le meilleur exemple de l’action de blocage de la guerre culturelle. Le compromis devient difficile lorsqu’un côté dit que le changement climatique est apocalyptique tandis que l’autre maintient qu’il est exagéré ou non réel. Une division similaire rendrait la régulation de l’IA impossible ou, au mieux, lente. Trop lent.

Même sur les questions où il existe un consensus bipartite qui quelque chose devrait être fait, les démocrates et les républicains courent souvent dans des directions opposées. Pratiquement tout le monde s’accorde à dire que la Big Tech devrait être réglementée. Les démocrates craignent que les entreprises technologiques extrêmement rentables ne protègent pas suffisamment les données et intimident les plus petits concurrents. Les républicains crient au scandale contre la censure et affirment que les élites de la Silicon Valley érodent la liberté d’expression. Aucun projet de loi majeur réprimant Big Tech n’a jamais été adopté.

La même inertie pourrait nuire à la réglementation de l’IA si les parties, bien qu’elles conviennent que quelque chose doit être fait, prescrire différentes solutions.

Premières réponses pour la régulation de l’IA

Une réglementation complète s’attaquant aux externalités possibles de l’IA prendra des années à se développer. Mais il existe des règles simples et rapides qui pourraient et devraient être appliquées dès maintenant. Celles-ci sont réclamées par les près de 28 000 personnes qui ont signé la lettre ouverte soutenue par Musk.

Premièrement, la réglementation devrait imposer plus de transparence de la part des développeurs d’IA. Cela signifierait une transparence sur le moment où l’IA est utilisée, comme dans le cas des entreprises utilisant des algorithmes d’IA pour trier les demandes d’emploi ou de location, par exemple. La Californie s’attaque déjà au premier problème, avec un projet de loi visant à obliger les entreprises pour informer les gens si des algorithmes alimentés par l’IA ont été utilisés pour prendre des décisions au nom d’une entreprise.

Nous avons également besoin d’entreprises comme OpenAI, qui est à l’origine de ChatGPT, pour mettre à la disposition des chercheurs les données sur lesquelles les chatbots sont formés. Les revendications de droits d’auteur sont susceptibles d’abonder à l’ère de l’IA (comment payons-nous les publications d’actualités pour les histoires les chatbots comme GPT basent leurs réponses sur, ou les photographies que les générateurs AI-art utilisent comme entrées). Une plus grande transparence sur les données sur lesquelles les systèmes d’IA sont formés contribuera à rendre ces différends cohérents.

Peut-être plus important encore, l’IA devrait déclarer qu’elle est l’IA.

L’une des grandes inquiétudes concernant l’intelligence artificielle est sa capacité à paraître convaincante et persuasive. Des qualités dangereuses entre de mauvaises mains. Avant les élections de 2016, la Russie utilisait de faux comptes de médias sociaux pour tenter de semer la discorde autour de questions controversées comme l’immigration et les tensions raciales. Si elles étaient alimentées par une IA sophistiquée, de telles tentatives de réveil de la populace seraient plus efficaces et plus difficiles à repérer.

De la même manière qu’Instagram oblige les influenceurs à faire de la #publicité lorsqu’ils sont payés pour un post, les chapes Facebook et Twitter devraient se déclarer IA. Les vidéos Deepfake doivent être étiquetées de manière à en faire des produits reconnaissables de l’intelligence artificielle.

Une députée démocrate de New York, Yvette Clarke, a suggéré de telles mesures dans un projet de loi soumis plus tôt ce mois-ci. Mais c’était en réponse à la publication par le Comité national républicain d’un publicité anti-Joe Biden créée avec des images d’IAaugurant plus de malarkey d’IA à venir à l’approche des élections de 2024.

L’IA n’est pas encore dans la guerre des cultures comme le changement climatique ou même les entreprises Big Tech. Mais combien de temps cela sera-t-il le cas ?