Pourquoi Ellie est-elle immunisée dans “The Last Of Us?” Ce que nous savons – Hollywood Life

Crédit d’image : HBO

Ellie Williams, interprétée par Bella Ramsey, pourrait bien être la clé pour sauver le monde. Dans Le dernier d’entre nous première, le monde a été ravagé en 2003 par l’infection Cordyceps, une infection contrôlant l’esprit causée par un champignon qui envahit le cerveau de l’hôte. Les humains sont incapables d’échapper à la colère de l’infection. Vingt ans plus tard, le monde n’est plus qu’une coquille de lui-même.

La civilisation a été décimée par l’infection de Cordyceps et la pandémie mondiale qui a suivi. Les survivants non infectés sont gardés dans des zones de quarantaine autoritaires. Il n’existe aucun remède ou vaccin disponible, même après tout ce temps. Lorsqu’un enfant se présente dans l’une des zones de quarantaine, le garçon est euthanasié lorsque les agents apprennent qu’il est infecté.

Ellie est racontée par Marlene (Merle Dandridge), chef des Lucioles, qu’elle a un “but plus grand” que quiconque n’aurait jamais pu imaginer. Il s’avère qu’Ellie est immunisée contre l’infection au Cordyceps. À la fin du premier épisode, Ellie révèle qu’elle a été mordue par l’un des infectés il y a des semaines et qu’elle n’est pas tombée malade.

Pourquoi Ellie est-elle immunisée ?

La réponse à la raison pour laquelle Ellie est immunisée n’a pas encore été pleinement expliquée dans la série. Ellie est née en 2019 alors que l’infection au Cordyceps s’était déjà propagée dans le monde entier. Le dernier d’entre nous La série commence en 2033 après de brefs flashbacks sur 1968 et 2003.

Ellie aurait pu être exposée à l’infection Cordyceps in vitro, et c’est ce qui a conduit à son immunité. Anna, la mère d’Ellie, interprétée par Ashley Johnson dans la série HBO, est décédé peu de temps après la naissance d’Ellie. Anna n’est jamais vue dans le jeu, mais elle sera présentée dans l’émission. Méchant chien Neil Druckmanqui a créé Le dernier d’entre nousRaconté Newsweek, “Il y avait une histoire que j’avais écrite après la sortie du jeu – à propos de la mère d’Ellie, qui allait se réaliser de cette manière, puis elle s’est en quelque sorte effondrée, de sorte qu’elle restait toujours sur une étagère.” Obtenir une partie de la trame de fond d’Anna pourrait donner un aperçu de la façon dont Ellie est immunisée.

Après la mort de sa mère, Ellie est envoyée dans un orphelinat à l’intérieur d’une zone de quarantaine de Boston. Ellie se lie d’amitié avec Riley, qui sera joué par Tempête Reid. Une nuit, alors qu’ils sortent en douce, Ellie et Riley sont mordus par l’un des infectés. Alors que Riley meurt de l’infection, Ellie survit. Cependant, elle a toujours une cicatrice d’où elle a été mordue (comme on le voit dans la première) et continue d’être testée positive pour l’infection bien qu’elle ne soit pas malade.

Newsweek a également souligné un indice concernant l’immunité d’Ellie dans l’épilogue du jeu. Les joueurs peuvent trouver un “enregistreur de chirurgien” et cela révèle que l’état d’Ellie est “une anomalie que les scientifiques n’ont jamais vue auparavant dans aucun de leurs sujets précédents”.

L’immunité d’Ellie pourrait être très simple – elle pourrait être née immunisée. Indépendamment de la façon dont elle est devenue immunisée, elle est à peu près la personne la plus importante de Le dernier d’entre nous monde. C’est pourquoi Joël (Pedro Pascal) finit par essayer de l’emmener à Salt Lake City auprès de chercheurs qui veulent essayer de trouver un remède ou un vaccin.

Comment l’infection s’est-elle propagée ?

Le dernier d’entre nous série n’a pas non plus expliqué l’origine de l’infection Cordyceps. Cependant, Place de jeu a une théorie intéressante sur la façon dont l’infection fongique s’est d’abord propagée. Dans la première de la partie 2003 de l’épisode, Sarah va à l’origine faire des crêpes pour le petit-déjeuner, mais elle n’a pas de farine.

Alors que Joel et Sarah partent pour la journée, leur voisin leur offre des biscuits pendant qu’il nourrit sa mère âgée. Joel et Sarah déclinent poliment l’offre. Après l’école, Sarah se rend chez le voisin pour faire des biscuits. Sarah ne mange pas les cookies car ce ne sont pas des cookies aux pépites de chocolat. Lorsque Joel rentre du travail, il se rend compte qu’il a oublié de prendre le gâteau d’anniversaire.

Le point de vente souligne que «l’ingrédient commun» de tous ces produits alimentaires est farine. Pendant le petit-déjeuner, les nouvelles parlent de problèmes à Jakarta. Jakarta, la capitale de l’Indonésie, abrite le plus grand moulin à farine du monde. La farine contaminée est “probablement la cause de l’infection au Cordyceps”.

L’infection au Cordyceps comporte quatre stades : le coureur, le harceleur, le clicker et le ballonnement. Au fur et à mesure que l’infection évolue dans le corps d’un hôte, il devient plus dangereux. Lorsque les personnes infectées meurent, le champignon continue de se développer et de se propager partout où se trouve le cadavre.

Le premier épisode commence par un flashback en 1968 lorsqu’un épidémiologiste a mis en garde contre les dangers des champignons. Il a dit qu’il y a des “champignons qui ne cherchent pas à tuer mais à contrôler” et “les champignons peuvent altérer nos esprits mêmes”.

À l’époque, les champignons ne pouvaient pas survivre chez l’homme. Cependant, l’épidémiologiste a noté que si le monde devenait “légèrement plus chaud”, alors les champignons pourraient s’adapter. Il mentionne que certains champignons, dont Cordyceps, pourraient « devenir capables de s’enfouir dans notre cerveau et de prendre le contrôle non pas de millions d’entre nous, mais de milliards d’entre nous. Des milliards de marionnettes aux esprits empoisonnés fixés en permanence sur un objectif unificateur : propager l’infection jusqu’au dernier être humain vivant par tous les moyens nécessaires.

Il a ajouté: «Et il n’y a pas de traitement pour cela. Pas de préventifs, pas de remèdes. Ils n’existent pas. Il n’est même pas possible de les fabriquer. Ses paroles étaient presque comme une prémonition. À peine 35 ans plus tard, les champignons seraient la cause de la destruction du monde.

Jusqu’à ce que Le dernier d’entre nous révèle la raison de l’immunité d’Ellie, cela restera un mystère. Continuez les théories ! Le dernier d’entre nous diffusé le dimanche sur HBO.

