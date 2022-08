Pourquoi elle a coupé sa queue de cheval emblématique – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Scott Kirkland/Shutterstock / Ralph Arvesen/Shutterstock

JoJo Siwa19 ans, a fait sensation lorsqu’elle a rejoint le casting de Concours de danse ultime d’Abby lors de sa deuxième saison en 2013 alors qu’elle n’avait que 9 ans. Alors qu’elle s’est révélée être une compétitrice féroce sur la piste de danse, elle a montré à tout le monde qu’elle avait aussi le pouvoir de la star – et elle l’a certainement utilisé. Après sa sortie de la série TLC, elle a signé avec Nickelodeon et est devenue une star à part entière, apparaissant dans le film Nick Lâcher! et la série Shorty Lip Sync Battle. Sa personnalité énergique et positive a conquis le cœur de millions d’enfants à travers le monde et son personnage de bonne fille a fait que de nombreux parents ont été ravis que leurs enfants l’aient comme modèle.

En grandissant, JoJo a naturellement évolué pour devenir sa propre personne avec ses propres pensées et opinions, et elle est connue pour se défendre et défendre ce qu’elle pense être juste. Par exemple, en janvier 2021, elle est devenue gay après que des rumeurs ont circulé sur sa sexualité, un grand pas pour quelqu’un faisant partie de la famille Nickelodeon et une annonce qui aurait mis fin à la carrière d’une enfant star dans le passé. De plus, elle a appelé Nickelodeon en septembre 2021 pour ne la considérer que comme «seulement une marque» après que la société a refusé de la laisser interpréter certaines de ses nouvelles chansons de sa comédie musicale de 2021 dans le cadre du JoJo Siwa DREAM The Tour.

Et alors que JoJo continuait à devenir sa propre personne, elle a fait un autre changement radical dans sa vie : elle a coupé ses longs cheveux blonds emblématiques qui étaient toujours coiffés en queue de cheval haute avec un arc géant, son look signature. Stéréotypiquement, il n’est pas facile pour les personnes aux cheveux longs de les couper sans préparation émotionnelle et pour certains, sans considération et réflexion sérieuses. Alors, pourquoi l’a-t-elle fait ? Lisez la suite pour une enquête sur la coupe de cheveux et l’évolution des cheveux de JoJo Siwa.

La célèbre queue de cheval de JoJo Siwa

Dès que JoJo est apparu sur Concours de danse ultime d’Abby, elle a bercé ses cheveux raides et blonds en une queue de cheval haute pendant la pratique de la danse, souvent avec un arc. Cette haute queue de cheval s’est transmise à sa célébrité adolescente, et la haute queue de cheval de JoJo garnie d’un arc de cheveux aussi grand que sa personnalité est devenue synonyme de sa personnalité. Ajoutez des paillettes et des étincelles pour les cheveux, et c’était un chef-d’œuvre achevé. La renommée de JoJo lui a même permis de créer sa propre ligne d’arcs pour les cheveux – The JoJo Bow – afin que ses fans dévoués puissent porter le même look.

JoJo, bien sûr, avait le visage collé sur presque tous les articles qu’elle pouvait vendre aux enfants à l’âge de 15 ans, mais ses arcs de cheveux occupaient toujours une place spéciale pour elle. Lors d’une interview en 2019, la chanteuse “Boomerang” a révélé qu’elle avait vendu 45 millions d’arcs rien que cette année-là et a commenté son amour pour l’accessoire. “Pour moi, le nœud est un accessoire de cheveux mignon et amusant et pour tout le monde, c’est à cela qu’il ressemble. Mais vraiment ce que c’est, si vous portez un “JoJo Bow”, vous êtes un Siwanator et si vous êtes un Siwanator, vous êtes quelqu’un de fort, confiant, puissant, vous croyez en vous, vous croyez en tout le monde, vous aimez tout le monde, vous soutenez tout le monde », a-t-elle déclaré avec confiance sur L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon.

L’année suivante, environ un mois après le début de la pandémie de coronavirus, une JoJo de 16 ans a défendu son obsession pour les arcs à cheveux dans une vidéo TikTok. “Récemment, je me suis montrée différente – pas l’arc-en-ciel classique, les étincelles et la queue de cheval latérale avec un nœud JoJo”, a-t-elle écrit sur une vidéo d’elle-même debout dans la grande entrée de sa magnifique maison de Los Angeles. “J’ai été détesté pendant des ANNÉES pour m’habiller ‘jeune’ et agir ‘enfantin’. Les gens pensent que c’est moi qui change. Lol non! J’aime qui je suis !” a-t-elle conclu en dansant sur “From Now On” de la comédie musicale Le plus grand showman.

@itsjojosiwa j’ai un PSA! « Si tu me cries dessus, je vais pleurer »….. mais si tu me détestes, je vais rire hahah ! merci pour les bons moments! je t’aime! ♬ son original – 💕Christi_jean💕

Cependant, une fois que JoJo est devenue adulte, elle a décidé qu’il était temps de changer et a fait l’impensable : elle a coupé ses précieux cheveux.

La coiffure de JoJo

Le 6 avril 2022, JoJo a envoyé les fans dans une frénésie lorsqu’elle a révélé via une vidéo Instagram qu’elle se coupait les cheveux. “Mayyyyy a fait quelque chose aujourd’huiyyy”, a-t-elle écrit dans la légende de la vidéo, qui montrait ses cheveux tordus en une queue de cheval basse et coupés avec des ciseaux.

Le lendemain, le 7 avril, JoJo a fait la grande révélation. Elle a coupé ses cheveux de manière à ce qu’ils soient presque rasés sur les côtés avec un pompadour bouclé sur le dessus de sa tête qui s’abat sur son front de droite à gauche. Elle a fait un grand sourire dans le selfie qu’elle a posté et l’a simplement sous-titré, “HAPPPPPY”.

Après la coupe de cheveux qui fait tourner la tête, JoJo a révélé à Divertissement ce soir qu’elle s’attendait à obtenir une réaction de sa nouvelle ‘do, mais ne s’attendait pas à ce que les gens soient aussi intrigués. “C’est hilarant. Je savais que ce serait un choc pour les gens… Je savais que ça allait être du genre “Oh mon Dieu, JoJo a baissé ses cheveux”, parce que les gens ne voient tout simplement pas ça. Mais je ne m’attendais pas non plus à ce que ça devienne aussi fou que ça”, a-t-elle expliqué. Elle s’est également assurée que les fans sachent que ce n’est pas parce qu’elle a abandonné sa queue de cheval qu’elle a abandonné sa collection de nœuds pour les cheveux. “L’arc ne sera jamais terminé”, a-t-elle déclaré. «Je veux dire, l’arc est ma vie. Je l’ai adoré depuis que je suis petit. C’est devenu qui je suis.

Depuis lors, JoJo a secoué toutes sortes de nouvelles coiffures avec sa coiffure plus courte, y compris des nattes tressées, des nattes régulières, des queues de cheval hautes, des petits pains spatiaux, et plus encore. Et même si JoJo n’utilise pas les nœuds comme accessoire de prédilection, elle s’est certainement rattrapée avec toutes les paillettes et les pierres précieuses pour les cheveux qu’elle utilise pour faire briller son look !

Pourquoi JoJo Siwa s’est coupé les cheveux

Pour autant que les fans le sachent, JoJo n’a pas eu d’épiphanie dramatique qui l’a convaincue de se couper les cheveux. Elle n’a jamais révélé la raison exacte pour laquelle elle a décidé de se faire couper les cheveux, mais une chose est sûre : elle adore ça. JoJo est allée plusieurs fois sur TikTok pour montrer aux fans différentes façons de se coiffer, notamment en les mettant dans une version plus petite de sa queue de cheval haute emblématique complétée par un nœud !

@itsjojosiwa Répondre à @ hayleighdemo21 l’a fait fonctionner🤪🤪 ♬ Queue de cheval – Badanamu

Une chose qu’elle a révélée, cependant, est que sa calvitie très controversée n’a pas été causée par le fait que ses cheveux ont été tirés des hautes queues de cheval qu’elle a enfilées pendant des années, comme beaucoup de gens l’ont supposé. Au lieu de cela, elle s’est adressée à TikTok pour expliquer qu’elle a une tache au-dessus de son oreille droite qui a des cheveux très fins en raison du stress auquel elle a été soumise. Mamans de danse. “Quand j’étais petit, j’ai eu une très mauvaise éruption de stress ici même Mamans de danse et je m’y attaquais toute la journée et j’abîmais chaque follicule pileux qui ait jamais été là », a partagé l’actrice de « J Team » en juillet 2022. « Alors maintenant, je porte son amour avec moi… juste là.