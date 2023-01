Pourquoi éliminer l’encombrement peut sembler impossible

“Je suis sortie de cette idée que ça devait être tout ou rien et j’ai juste commencé à penser à la fonction” en matière de nettoyage, a-t-elle déclaré. “Quand je pense à ‘De quoi ai-je besoin le matin?’ tout à coup, je peux être précis. Elle s’assure d’avoir suffisamment de vaisselle propre et d’espace de comptoir pour pouvoir préparer le petit-déjeuner, vide les poubelles et balaie les miettes. “Ce qui ressemble à cette tâche énorme et sans fin ne représente en fait que 20 minutes de ma journée”, a-t-elle déclaré.

Pour les personnes qui ont vraiment du mal, Mme Davis a souligné que les choses peuvent être disgracieuses mais ne devraient pas être insalubres car tout le monde “mérite d’être propre et confortable”. Si vous n’avez pas l’énergie de laver toute votre vaisselle, n’en nettoyez qu’une ou deux pour votre prochain repas ou utilisez des assiettes en carton. Si le linge implique trop d’étapes, ne vous inquiétez pas du pliage ; les rides n’ont jamais fait de mal à personne.

Faites en sorte que votre maison fonctionne mieux pour vous

Les personnes neurodivergentes, atteintes d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), d’autisme ou d’autres problèmes de fonctionnement exécutif, sont également souvent aux prises avec un encombrement excessif. Comme les “salles de dépression”, le terme “piles de malheur” est devenu populaire sur les réseaux sociaux pour décrire les choses aléatoires qui s’accumulent et dont vous ne savez pas quoi faire. Presque tout le monde a un ou deux tiroirs à ordures dans sa maison, mais ces piles de fouillis ont tendance à être plus omniprésentes pour les personnes qui ont des difficultés avec le fonctionnement exécutif.

Lenore Brooks est une architecte d’intérieur spécialisée dans le travail avec les personnes neurodivergentes. Lorsque sa sœur, atteinte de TDAH, a vécu avec elle pendant une courte période, Mme Brooks a découvert qu’il existait de nombreuses ressources pour aider les enfants atteints de TDAH ou d’autisme à rester organisés, mais pratiquement aucune ne s’adressait aux adultes.

Une grande partie du travail de Mme Brooks consiste à aider ses clients à faire face à un encombrement apparemment sans fin ; ils ont l’impression de nettoyer constamment, mais le fouillis est toujours là. Les personnes atteintes de TDAH luttent particulièrement avec cela parce que, dit-elle, « c’est presque comme une fatigue de décision tout le temps. “Je ne peux pas décider quoi en faire, alors je ne vais rien en faire.”

La première étape, a déclaré Mme Brooks, est de vraiment faire attention aux articles que vous nettoyez fréquemment. Ensuite, trouvez-leur de meilleurs endroits où vivre. “Ce dont je parle beaucoup à mes clients, ce sont les systèmes”, a-t-elle déclaré. “Comprendre pourquoi les choses sont là où elles sont, pourquoi l’encombrement s’accumule là où elles se trouvent, puis changer la conception ou l’organisation autour de la façon dont les gens utilisent réellement leur maison.”

Ces changements peuvent être simples. Par exemple, si vous vous retrouvez constamment à enlever les stylos des coussins de votre canapé et de votre table basse, pensez à désigner un endroit pour garder les stylos dans la pièce où vous les utilisez réellement. Pour une cliente dont le bureau à domicile était toujours rempli de vaisselle sale, Mme Brooks lui a offert un plateau sur lequel elle pouvait charger son thé et ses collations et retourner à la cuisine à la fin de chaque journée.