Il peut être un peu déroutant qu’Elaine Chao soit à la mode sur Twitter.

Elle est mariée au sénateur Mitch McConnell, mais il ne fait rien de particulièrement excitant politiquement aujourd’hui.

Pourquoi Elaine Chao est-elle à la mode sur Twitter ?

Elaine Chao est une ancienne secrétaire aux Transports et secrétaire du Travail Crédit : Getty

Chao est à la mode sur les réseaux sociaux car elle a été élue au conseil d’administration de Kroger.

« Nous sommes ravis d’accueillir Elaine chez Kroger », a déclaré Rodney McMullen, président-directeur général de Kroger, selon Winsight Grocery Business.

« C’est une dirigeante nationale et mondiale expérimentée qui apporte au conseil d’administration de Kroger une connaissance approfondie de la gouvernance d’entreprise, de la gestion stratégique et de la main-d’œuvre et des partenariats public-privé, ainsi qu’une vaste expérience aux plus hauts niveaux du gouvernement américain. »

Auparavant, Chao était secrétaire aux Transports de l’administration Trump de 2017 à 2021.

Elle a également été secrétaire au Travail dans l’administration George W. Bush de 2001 à 2009.

Et tout le monde n’était pas ravi de la voir ajoutée au conseil d’administration de l’entreprise de vente au détail connue pour ses supermarchés.

Pourquoi les gens parlent-ils de boycotter Kroger ?

Certaines personnes sur Twitter appellent au boycott de Kroger pour avoir ajouté Chao à leur conseil d’administration Crédit : Reuters

Certaines personnes appellent même au boycott de Kroger à la suite de la décision.

« Kroger a a ajouté Elaine Chao à son conseil d’administration», un compte, Duty to Warn, à partir de mercredi.

« Qui se joindra à moi pour boycotter Kroger ? RT si vous êtes d’accord @kroger #BoycottKroger.

L’ancien secrétaire américain au Travail, Robert Reich, qui a servi de 1993 à 1997 sous le président Bill Clinton, a également eu son mot à dire sur cette décision.

Il énuméré certaines choses que Kroger a faites au cours de la dernière année, notamment en payant 22,4 millions de dollars à son PDG, Rodney McMullen, « le plus gros gain depuis qu’il est devenu le patron de Kroger en 2014 ».

Il a ajouté que l’entreprise « a fermé des magasins au lieu de verser une prime de risque aux travailleurs », avant d’ajouter : « a élu Elaine Chao à son conseil d’administration. Dois-je en dire plus ? »

Certaines personnes sur Twitter ont demandé à la société de retirer immédiatement Chao de son conseil d’administration, la qualifiant ainsi que Sen McConnell de « corrompus ».

Chao exercera ses fonctions jusqu’à l’assemblée annuelle des actionnaires de Kroger en juin 2022, Yahoo! Nouvelles rapportées.