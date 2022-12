Les passionnés de VOITURE du monde entier connaîtront Edd China en tant que présentateur et mécanicien dans l’émission télévisée Wheeler Dealers.

Le spécialiste de l’automobile a passé plus d’une décennie à animer l’émission avant d’annoncer sa sortie choc en 2017.

AFP

Edd China est surtout connu pour être un présentateur et un mécanicien de l’émission télévisée Wheeler Dealers de Discovery Channel[/caption]

Pourquoi Edd China a-t-il quitté Wheeler Dealers ?

Le 17 mars 2017, Edd China a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube annonçant qu’il avait pris la décision de quitter Wheeler Dealers.

Sur la vidéo, Edd a déclaré : « Oui, j’ai peur que ce soit vrai et je suis vraiment désolé, après 13 ans à faire Wheeler Dealers, je vais maintenant quitter la série.

“Wheeler Dealers est un grand salon automobile, apparemment le plus grand de la planète en ce moment. Il est diffusé dans environ 220 territoires à travers le monde et compte apparemment plusieurs centaines de millions de téléspectateurs dans le monde.

“Ce succès n’aurait pas été possible sans l’énorme effort de collaboration déployé par l’équipe de production au fil des ans, mais surtout grâce à la fidélité et à l’appréciation de nos fans qui ont continué à regarder, en nombre toujours croissant à travers le monde.

En savoir plus à la télévision CHOC TÉLÉ Holly Willoughby tombe à la renverse dans les escaliers dans un dramatique accident à l’antenne LE LANGAGE DU CORPS Joey Essex et Vanessa Bauer alimentent les rumeurs d’amour dans l’entraînement Dancing On Ice

“Parce que vous avez continué à le regarder, nous avons continué à le faire. Alors merci à tous pour ça.

Il a ensuite expliqué qu’il quittait Wheeler Dealers en raison de désaccords sur la direction du programme.

Edd a poursuivi: «Malheureusement, lors de la première tentative de Velocity de produire l’émission, ils ont trouvé Wheeler Dealers« trop difficile à faire »,« du moins dans son format actuel ».

“En particulier, la couverture détaillée et approfondie de mes correctifs dans l’atelier, ce que je considère comme l’épine dorsale et l’USP du programme, est quelque chose que Velocity Feel devrait être réduit.





“Les travaux d’atelier sont certainement la partie la plus difficile du spectacle à réaliser et réduire leur substance et leur rôle dans le spectacle fera économiser à la production un temps, des efforts et donc de l’argent considérables.

“Cependant, cette nouvelle direction n’est pas quelque chose avec laquelle je suis à l’aise car je sens que les coins qu’on m’a demandé de couper compromettent la qualité de mon travail et éroderaient mon intégrité ainsi que celle du spectacle, donc je suis arrivé à la conclusion que ma seule option est de laisser Velocity continuer, sans moi.

Six jours plus tard, dans une autre vidéo, la Chine a décrit comment son co-présentateur Mike Brewer avait téléphoné pour expliquer que sa femme et sa fille recevaient d’importants abus en ligne, y compris des menaces de mort, à la suite de la décision de la Chine de quitter l’émission.

Qui est Edd China ?

Edd China, né le 9 mai 1971 est un présentateur de télévision anglais, mécanicien, spécialiste des moteurs et inventeur.

Il est surtout connu pour son passage chez Wheeler Dealers où il était à la fois mécanicien et présentateur de télévision.

Il a rejoint le casting de Wheeler Dealers en 2003 et a présenté 13 séries aux côtés de son collègue présentateur et bon ami Mike Brewer.

La Chine a développé un amour pour les voitures et la mécanique dès son plus jeune âge.

Au cours de ses études, il a obtenu un diplôme en conception de produits d’ingénierie de la London South Bank University.

C’est à cette époque de sa vie que la Chine a inventé l’étrange mais merveilleux Casual Lofa – un canapé de conduite.

Suite au succès de son invention, la Chine a créé Cummfy Banana Limited, en mars 1999 – un débouché pour ses créations extrêmes et en 2009 a incorporé Grease Junkie Limited.

Il possédait également un MOT et un garage d’entretien à Bracknell, Berkshire, nommé Grease Junkie – cependant, celui-ci a été volontairement liquidé en août 2016.

Et ses réalisations se sont arrêtées là.

La Chine détient les titres Guinness World Record pour le hangar le plus rapide, les toilettes, le lit, le flotteur de lait et le plus grand caddie motorisé, entre autres.

Vous pouvez suivre Edd China sur YouTube – où il publie régulièrement du contenu automobile sous le pseudo @eddchina.

Sa chaîne compte à ce jour un nombre impressionnant d’abonnés 959k.

Edd China est-il marié et a-t-il des enfants ?

Edd est marié à sa femme norvégienne Imogen.

On ne sait pas grand-chose de l’épouse des stars de la télévision car elle préfère rester hors de la vue du public.

Le couple ne partage pas d’enfants.

À quelles autres émissions de télévision Edd a-t-il participé?

Outre les concessionnaires Wheeler, la Chine est également apparue dans un certain nombre d’émissions de télévision différentes – et bien sûr, elles impliquent toutes des voitures.

Parmi les autres titres d’émissions de télévision, citons Scrapheap Challenge, Fifth Gear, Top Gear et Auto Trader.