Pourquoi ED enquête-t-il sur Paytm Payments Bank ? Tout ce que tu as besoin de savoir

Propriété de One 97 Communications, Paytm Payments Bank a fait l’objet de mesures strictes de la part de la Reserve Bank of India (RBI), car une ordonnance de la RBI demandait à la banque de paiement d’arrêter ses services d’ici le 29 février.

“Il s’agit d’un examen préliminaire”, a déclaré à Reuters l’une des sources gouvernementales à New Delhi.

Pourquoi l’ED a-t-il ouvert une enquête contre Paytm Payments Bank ?

Le bras de Paytm a été placé sous le scanner de l’agence de lutte contre la criminalité financière, soupçonné de violation des règles de change. L’ED a ouvert une enquête sur One 97 Communications, alias Paytm, pour suspicion de violation des règles de change, selon un rapport de Reuters publié plus tôt ce mois-ci. Cependant, la société a nié les allégations de violations du marché des changes.