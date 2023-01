Pourquoi EastEnders n’est-il pas diffusé ce soir, le 17 janvier?

Les fans d’EASTENDERS à l’écoute de leur feuilleton préféré seront déçus d’apprendre qu’il n’est pas diffusé ce soir (18 janvier 2023).

Au lieu de cela, le programme BBC One est remplacé par autre chose.

Bbc

Pourquoi EastEnders n’est-il pas diffusé ce soir ?

Les fans d’EastEnders seront déçus de découvrir que le feuilleton de la BBC ne sera pas diffusé ce soir (18 janvier 2023).

Le feuilleton n’est pas diffusé pour faire place au match de FA Cup entre Wolverhampton Wanderers et Liverpool FC.

Le match est une rediffusion du troisième tour entre les deux équipes, qui ont initialement joué il y a 10 jours.

Ce match s’est terminé par un match nul 2-2 après que le remplaçant des Wolves Hwang Hee-Chan ait égalisé dans les dernières étapes du match.

EastEnders n’est pas la seule émission de BBC One à être annulée.

Waterloo Road et Silent Witness ont également été retirés des ondes ce soir.

Quand EastEnders reviendra-t-il à la télévision?

EastEnders diffusera son épisode de ce soir DEMAIN (18 janvier 2023) à la place à 19h30 sur BBC One.

Mais si vous ne pouvez pas attendre jusque-là, vous serez ravi de savoir que vous pouvez diffuser l’épisode à partir de 6 heures du matin demain sur le BBC iPlayer.

Waterloo Road sera ensuite diffusé juste après EastEnders, dans son créneau habituel de 20 heures.

Mais si vous êtes désespéré de savoir ce qui se passera ensuite dans le drame scolaire de la BBC, vous pouvez vous diriger vers iPlayer dès maintenant, où toute la nouvelle série est disponible pour se gaver.

Silent Witness sera également diffusé demain soir à 21h sur BBC One,

Quand le tout premier épisode d’EastEnders a-t-il été diffusé sur la BBC ?

EastEnders est l’aliment de base du visionnage en début de soirée depuis de nombreuses années maintenant.

Lorsque le feuilleton BBC One a diffusé son tout premier épisode le 19 février 1985, 13 millions de téléspectateurs ont écouté.

Cela a commencé par un bang alors qu’Arthur Fowler, Ali Osman et Den Watts se sont introduits de force dans l’appartement de Reg Cox et ont trouvé Reg proche de la mort. .

EastEnders a été créé par Julia Smith et Tony Holland en tant que feuilleton pour rivaliser avec Coronation Street et attirer un large public sur BBC One.

Situé dans le quartier fictif de Walford, E20, il se concentre sur la vie de la classe ouvrière de l’est de Londres.