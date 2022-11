Les fans d’EASTENDERS remarqueront une différence dans le prochain épisode du feuilleton à succès BBC One.

L’émission préférée des fans change de chaîne et sera plutôt diffusée sur BBC Two.

Bbc

Pourquoi EastEnders est-il sur BBC Two ce soir ?

EastEnders perdra sa place dans le programme de BBC One ce soir (22 novembre 2022).

C’est pour faire place au match de la Coupe du monde France contre Australie.

Cependant, tout n’est pas perdu, car le programme passera à BBC Two et sera toujours diffusé à 19h30.

Les fans peuvent s’attendre à des perturbations du programme du feuilleton de la BBC tout au long du célèbre tournoi de football.





Sur quelle chaîne EastEnders sera-t-il diffusé pendant la Coupe du monde 2022 ?

EastEnders diffuse généralement du lundi au jeudi soir à 19h30 sur BBC One.

Cependant, pendant la Coupe du monde, il sera diffusé à la fois sur BBC One et BBC Two.

Le tournoi a débuté le 20 novembre 2022 et se déroule jusqu’au 8 décembre 2022.

Il sera diffusé à la fois sur ITV et la BBC – avec les horaires de feuilleton dans le chaos à cause de cela.





Dans un avenir prévisible, la BBC a annoncé :

23 novembre 2022 – EastEnders diffusé sur BBC Two à 19h30

EastEnders diffusé sur BBC Two à 19h30 24 novembre 2022 – EastEnders diffusé sur BBC Two à 19h30

EastEnders diffusé sur BBC Two à 19h30 28 novembre 2022 – EastEnders diffusé sur BBC One à 19h30

Quand le tout premier épisode d’EastEnders a-t-il été diffusé sur la BBC ?

Lorsque EastEnders a diffusé son tout premier épisode le 19 février 1985, 13 millions de téléspectateurs ont écouté.

Cela a commencé par un bang alors qu’Arthur Fowler, Ali Osman et Den Watts se sont introduits de force dans l’appartement de Reg Cox et ont trouvé Reg proche de la mort. .

EastEnders a été créé par Julia Smith et Tony Holland en tant que feuilleton pour rivaliser avec Coronation Street et attirer un large public sur BBC One.

Situé dans le quartier fictif de Walford, E20, il se concentre sur la vie des Londoniens de l’est de la classe ouvrière.