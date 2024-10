Le football du Colorado se retrouve avec un match important de saison régulière du Big 12 à la sortie de la semaine 6 samedi dans le Kansas State n ° 19.

Et le match s’accompagne d’affronter un visage familier.

Deion Sanders et les Buffaloes (4-1, 2-0 dans le Big 12) affronteront l’ancien porteur de ballon du Colorado Dylan Edwards samedi à Folsom Field pour la première fois depuis qu’il a quitté Boulder pour l’État du Kansas il y a moins de sept mois.

Voici ce qu’il faut savoir sur les raisons pour lesquelles Edwards a quitté le Colorado et s’est retrouvé dans l’État du Kansas :

Pourquoi Dylan Edwards a-t-il été transféré du Colorado à l’État du Kansas ?

La décision d’Edwards d’accéder au portail de transfert semblait être liée au temps de jeu, car il n’est entré dans le portail qu’après la fin des entraînements de printemps en avril.

Le porteur de ballon de 5 pieds 9 pouces, qui a changé son engagement de Notre Dame au Colorado avant la saison dernière, a vu son temps de jeu diminuer considérablement après son match de quatre touchés lors du premier match de la saison du Colorado à TCU l’année dernière. Malgré cela, Edwards a toujours mené le Colorado pour les verges au sol (321) et a terminé quatrième pour les réceptions (36) et les verges sur réception (299) la saison dernière en tant que véritable étudiant de première année.

Il est entré dans le portail le 23 avril – l’un des 41 joueurs transférés du Colorado la saison dernière par 247Sports.

Edwards a annoncé son engagement envers l’État du Kansas le 28 avril sur X (anciennement Twitter) dans un message Chats sauvages uniforme. Il a dit Curry Sexton sur le podcast « Cats Talk by Wildcat NIL » qu’il a le plus entendu parler de Géorgie, d’Ole Miss, de Texas A&M et de Kansas State.

« J’ai fait beaucoup de réflexion et d’introspection et j’ai beaucoup appris sur moi-même depuis mon départ », a déclaré Edwards à propos de ce qui a motivé sa décision de quitter le Colorado. « J’y ai réfléchi très fort et j’ai senti que c’était ma meilleure décision de quitter le Colorado et de faire mon propre truc, en ce qui concerne rejoindre une équipe qui, je le sais, me conviendrait bien et que je pourrais être génial. à.

« … Le printemps a été formidable. Mon jeu a définitivement mûri. J’en sais beaucoup plus que lors de ma première année. Je suis intelligent sur le terrain. … J’ai discuté avec Shedeur (Sanders) et je lui faisais simplement part de mes pensées. Il me disait de faire ce qui me semblait bien et j’ai fait ce que je pensais être bien.

Lors de la journée médiatique du Big 12, le quart-arrière du Colorado Shedeur Sanders a déclaré qu’il n’était pas surpris par la décision d’Edwards de transférer et de rentrer chez lui.

« Je ne frapperais jamais un joueur pour un transfert, s’il pense que c’est mieux pour lui », » a déclaré Shedeur Sanders. « C’est mon gars en fin de compte, quoi qu’il arrive. Donc si c’était la meilleure décision pour lui, c’est génial pour lui.

« Je n’ai pas été surpris. Je lui ai parlé de manière générale. J’ai en quelque sorte compris où en était son esprit et je comprends. Le truc avec moi, je ne suis jamais un gars partial. Si vous sentez que quelque chose est mieux pour vous alors je suis un ami en fin de compte, je ne te mentirai pas, je ne ferai rien pour t’utiliser pour mes propres raisons égoïstes en fin de compte.

Deion Sanders sur le retour de Dylan Edwards

Plus tôt cette semaine, lors de sa conférence de presse, l’entraîneur de football du Colorado, Deion Sanders, a été interrogé sur son ancien porteur de ballon, dont il était plutôt élogieux.

« Ils ont changé leur nom pour Dylan Edwards ? C’est ainsi que l’équipe s’appelle maintenant, Dylan Edwards ? » Sanders a déclaré mercredi : selon Buffaloes Wire de USA TODAY. « Nous ne jouons pas contre Dylan Edwards. Nous jouons contre une très bonne équipe de football. Dylan se trouve justement dans leur équipe. »

Il a ajouté : « J’aime le jeune homme (Edwards). Je l’aime à vie. Tous ceux qui partent d’ici de la bonne manière, je veux qu’ils réussissent. Je n’ai jamais souhaité de mauvaises choses à aucun jeune homme ou jeune femme de ma vie ni à aucun d’entre vous tous. Je veux que tu réussisses et que tu trouves ton but. »

Classement 247Sports de Dylan Edwards

En tant que prospect : Recrue quatre étoiles | N°222 perspective nationale | 12e porteur de ballon classé

En guise de transfert : Recrue quatre étoiles | N°8, porteur de ballon classé

Edwards a été répertorié comme une recrue quatre étoiles et le porteur de ballon classé n ° 8 sur le portail de transfert, selon sa page de classement 247Sports Composite.

Il a reçu des classements similaires à la sortie du lycée, puisque 247Sports l’avait comme recrue quatre étoiles et porteur de ballon n°12 dans la classe de recrutement 2023. Il s’était initialement engagé auprès de Notre-Dame dès la sortie du lycée, mais s’est désengagé des Irlandais. le 8 décembre 2022, pour s’engager dans le Colorado deux jours plus tard.

Les statistiques de Dylan Edwards

Voici une répartition match par match des statistiques d’Edwards à Kansas State cette saison :

par rapport à UTM : Cinq courses pour 43 verges au sol et un touché au sol ; Deux réceptions pour 19 yards et un touché sur réception

Cinq courses pour 43 verges au sol et un touché au sol ; Deux réceptions pour 19 yards et un touché sur réception à Tulane : Quatre courses pour 54 verges au sol et un touché au sol

Quatre courses pour 54 verges au sol et un touché au sol contre l’Arizona : Six courses pour 41 verges au sol

Six courses pour 41 verges au sol à BYU : Six courses pour 41 verges au sol

Six courses pour 41 verges au sol contre l’État de l’Oklahoma : Huit courses pour 22 verges au sol

Voici une répartition année par année des statistiques collégiales d’Edwards :