Pourquoi donner peut nous rendre (presque) aussi heureux que recevoir

Parfois, choisir un cadeau peut être un vrai casse-tête. Mais, quand c’est juste, cela peut faire du bien à la fois à celui qui donne et à celui qui reçoit. Voici un aperçu de ce qui se passe lorsque nous nous adonnons à cette tradition annuelle de cadeaux.

À l’approche des fêtes de fin d’année, les cadeaux sont au cœur des préoccupations de nombreuses personnes. Historiquement, les actes de donner et de recevoir sont une tradition profondément enracinée. Selon le site Web Historia.net, les cadeaux et les offrandes remontent aux «sociétés archaïques» de Polynésie, d’Afrique ou de nombreuses tribus amérindiennes. A l’origine, cet échange permettait de conclure des alliances, de renforcer les liens sociaux, de sceller un mariage, par exemple. C’était un moyen de communication dont la portée dépassait celle de la parole. Il pourrait également servir de forme de dialogue avec une force supérieure, comme c’est le cas des offrandes dédiées aux divinités.

Bref, avant de se retrouver emmitouflé au pied d’un sapin, le concept du don a traversé les époques et traversé les traditions. Mais ces jours-ci, à l’approche des fêtes de fin d’année, la question qui préoccupe tout le monde est de savoir quels cadeaux acheter. “Les cadeaux sont l’expression d’un sentiment”, explique le Dr Bonnie Buchele, une psychanalyste américaine basée à Kansas City, s’adressant au New York Times. Mais elle dit que la vraie question que nous devrions nous poser est “qu’est-ce que je veux dire ici avec ce cadeau”, a-t-elle déclaré au journal américain. Et dans cette question réside, entre autres, l’esprit des fêtes.

Donner est le plus beau des cadeaux

Lorsqu’il s’agit de partager des cadeaux, vous ressentez probablement l’excitation de donner votre cadeau et de voir un sourire sur le visage de votre bien-aimé. Mais d’où vient ce sentiment de bonheur ? Pour le comprendre, nous devons regarder ce qui se passe dans le cerveau. Lorsque des cadeaux sont échangés, le circuit de la récompense est stimulé, provoquant la sécrétion de dopamine : l’hormone du bonheur. Mais ce n’est pas la seule chose qui se passe. Un deuxième processus est en cours, celui de l’empathie. Cette sensation est appelée récompense “par procuration” ou récompense indirecte, comme décrit dans une étude de 2015 de l’Université de Stanford aux États-Unis.

En fait, il est prouvé que donner favorise le bonheur. Une étude menée en 2008 par une équipe canadienne de l’Université de la Colombie-Britannique a analysé les effets de dépenser de l’argent sur les autres. Les résultats étaient clairs. “Dépenser une plus grande partie de son revenu pour les autres prédit un plus grand bonheur”, expliquent les chercheurs. Cette idée est mise en évidence dans une autre étude, dans laquelle des chercheurs suédois ont analysé le bonheur lié aux dépenses. Les spécialistes ont noté que le niveau de bonheur était plus élevé lorsque les dépenses étaient liées au bonheur des autres.

Choisir un cadeau

Pour être sûr de faire plaisir, la meilleure approche est d’identifier les besoins et les envies de votre proche. Soyez attentif aux indices dans les conversations ou dans l’emploi du temps de la personne, par exemple. Ce genre d’« enquête » vous permettra de mieux comprendre la personne. De plus, cette recherche active peut, entre autres, vous faire gagner du temps sur votre magasinage des Fêtes, surtout si vous le faites à la dernière minute.

Si ce processus s’avère particulièrement difficile, envisagez d’opter pour des cadeaux respectueux de l’environnement, qui provoquent une “élévation émotionnelle” chez le destinataire. Selon la chaîne scientifique BrainCraft, les cadeaux faits à la main ou les dons à des œuvres caritatives ont le même effet.

