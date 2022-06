Pourquoi Dom Phillips et Bruno Pereira ont risqué leur vie en Amazonie

La police a suivi les instructions du suspect concernant les restes humains dans la jungle, mais l’analyse médico-légale pour les identifier n’a pas encore été achevée.

« Bien que nous attendions toujours des confirmations définitives, ce dénouement tragique met fin à l’angoisse de ne pas savoir où se trouvent Dom et Bruno. Nous pouvons maintenant les ramener à la maison et leur dire au revoir avec amour », a déclaré l’épouse de Phillips, Alessandra Sampaio, dans un communiqué.

Le couple, qui a été porté disparu pour la première fois le 5 juin, avait reçu des menaces de mort avant son départ, selon la Coordination de l’organisation indigène, connue sous le nom d’UNIVAJA. Chacun connaissait bien les incursions souvent violentes de la région par des mineurs illégaux, des chasseurs, des bûcherons et des trafiquants de drogue – mais ils étaient également déterminés à exposer comment une telle activité afflige les zones sauvages protégées du Brésil, met en danger ses peuples autochtones et accélère la déforestation.

Pereira, un père de trois enfants âgé de 41 ans, a passé une grande partie de sa vie au service des peuples autochtones du pays depuis qu’il a rejoint l’agence autochtone du gouvernement brésilien (FUNAI) en 2010. Il a déclaré à CNN que le bureau de coordination des autochtones isolés et nouvellement contactés de l’agence avait fait une grande expédition pour contacter les peuples autochtones isolés sous sa direction en 2018, et qu’il avait participé à de multiples opérations pour expulser les mineurs illégaux des terres protégées.

La passion de Pereira était évidente dans une interview avec CNN l’année dernière. « Je ne peux pas rester éloigné trop longtemps du parents« , a-t-il dit, faisant référence aux peuples autochtones de la région avec le terme affectueux de « parents ».

Phillips, 57 ans, journaliste britannique très respecté qui a vécu à Sao Paulo et Rio de Janeiro, a abordé les questions environnementales et l’Amazonie dans les pages du Financial Times, du Washington Post, du New York Times et, principalement, du Guardian. Pereira était en congé de la FUNAI au milieu d’un remaniement plus large de l’agence lorsqu’il a rejoint Phillips pour aider à la recherche d’un nouveau livre.

Le livre prévu s’intitulerait « Comment sauver l’Amazonie ».

Dans une vidéo filmée en mai dans un village d’Ashaninka, dans le nord-ouest de l’État d’Acre, et diffusée par l’association Ashaninka, on peut entendre Phillips expliquer sa démarche : « Je suis venu ici (…) pour apprendre avec vous, sur votre culture, comment vous voyez la forêt, comment vous vivez ici et comment vous gérez les menaces des envahisseurs et des chercheurs d’or et tout le reste. »

Une entreprise dangereuse

Abritant des milliers d’indigènes et plus d’une douzaine de groupes non contactés, la vaste vallée brésilienne de Javari est un patchwork de rivières et de forêts denses qui rend l’accès très difficile. L’activité criminelle y passe souvent inaperçue ou n’est confrontée qu’aux patrouilles indigènes, ce qui se termine parfois par un conflit sanglant.

En septembre 2019, le travailleur des affaires indigènes Maxciel Pereira dos Santos a été assassiné dans la même zone, selon le parquet brésilien. Dans un communiqué, un groupe syndical de la FUNAI a cité des preuves que le meurtre de dos Santos était une représailles pour ses efforts de lutte contre l’extraction commerciale illégale dans la vallée de Javari, a rapporté Reuters à l’époque.

Dans tout le Brésil, résister aux activités illégales en Amazonie peut être mortel, comme CNN l’a déjà signalé. Entre 2009 et 2019, plus de 300 personnes ont été tuées au Brésil dans le cadre de conflits liés aux terres et aux ressources en Amazonie, selon Human Rights Watch (HRW), citant des chiffres de la Pastoral Land Commission catholique à but non lucratif.

Les critiques ont accusé l’administration du président Jair Bolsonaro d’enhardir les réseaux criminels impliqués dans l’extraction illégale de ressources. Depuis son arrivée au pouvoir en 2019, Bolsonaro a affaibli les agences environnementales fédérales, diabolisé les organisations travaillant à la préservation de la forêt tropicale et s’est rallié à la croissance économique sur les terres indigènes – arguant que c’est pour le bien-être des groupes indigènes – avec des appels à « développer, « coloniser » et « intégrer » l’Amazonie.

L’année dernière, Pereira a déploré l’état détérioré des agences brésiliennes de protection de l’environnement et des peuples autochtones sous la présidence de Bolsonaro. Mais il a également vu un bon côté des choses, déclarant à CNN qu’il pensait que le changement pousserait les peuples autochtones de la vallée de Javari à surmonter les divisions historiques et à former des alliances pour protéger leurs intérêts communs.

Cependant, dans une autre interview avec CNN, plus tard dans l’année, il était plus circonspect quant aux dangers. De retour d’un voyage dans la forêt tropicale, les pieds et les jambes couverts de piqûres de moustiques, Pereira a décrit une réaction violente des groupes criminels aux patrouilles territoriales indigènes.

« [The patrols] les a pris par surprise, je pense. Ils pensaient que puisque le gouvernement se retirait des opérations, ils obtiendraient un laissez-passer gratuit pour la région », a déclaré Pereira.

Mais ni Pereira ni Phillips n’allaient donner un « laissez-passer » à l’exploitation de l’Amazonie.

« Dom connaissait les risques d’aller dans la vallée de Javari, mais il pensait que l’histoire était suffisamment importante pour prendre ces risques », a déclaré à CNN Jonathan Watts, rédacteur environnemental mondial pour le Guardian.

« Nous savions que c’était un endroit dangereux, mais Dom pense qu’il est possible de sauvegarder la nature et les moyens de subsistance des peuples autochtones », a déclaré sa sœur, Sian Phillips, dans une vidéo la semaine dernière exhortant le gouvernement Bolsonaro à intensifier sa recherche du paire.

Mercredi, Jaime Matsés, un autre chef indigène local de la vallée de Javari, a déclaré à CNN qu’il avait récemment rencontré Pereira pour discuter d’un nouveau projet potentiel de surveillance des activités illégales sur le territoire de sa communauté.

« Il avait l’air heureux », se souvient Matsés. « Il n’avait pas peur de faire ce qu’il fallait. Nous le voyions comme un guerrier comme nous. »

Et si leur disparition visait à semer la peur parmi ceux qui suivraient leurs traces, cela s’est retourné contre eux, a déclaré mercredi à CNN Kora Kamanari, un autre dirigeant local.

« Nous sommes plus unis qu’avant et nous continuerons à nous battre jusqu’à ce que le dernier indigène soit tué. »