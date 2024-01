Pourquoi dois-je faire goutter mes robinets par temps glacial ?

Né et élevé dans la région de Philadelphie, je saigne en vert. (Allez les Eagles !) J’adore les steaks au fromage. Mais non ceux avec Cheez Whiz. Je prononce « eau » drôle et j’ai été appelé “direct” plus d’une fois dans ma vie, comme si c’était une insulte.

Ce que je ne fais pas, c’est faire couler mes robinets quand il fait froid.

«Je suis moi-même un garçon de New York et nous n’avons jamais eu à le faire», a déclaré Mike Marugo, directeur des opérations de plomberie chez ABC Home and Commercial Services.

Lorsque Marugo a déménagé au Texas après avoir travaillé pendant des années comme plombier à New York, il a dû recommencer en tant qu’apprenti car une grande partie du paysage de la plomberie est différente ici. Cela commence par la façon dont les maisons sont construites. Contrairement au Texas, de nombreuses maisons du Nord-Est ont un sous-sol.

« La plomberie se trouve au sous-sol, où se trouvent également tous les équipements de chauffage. Donc ça ne va pas geler là-bas », a déclaré Marugo. “Il va rester bien au chaud.”

Au Texas, une grande partie de la plomberie se trouve soit dans les fondations en béton d’une maison, soit sous une maison, si elle est surélevée du sol, comme une maison à piliers et poutres. La plomberie est donc soit dans le sol, soit à l’extérieur, la laissant exposée au froid lorsque les températures chutent et menacent de geler l’eau des canalisations.

Pour éviter que cela ne se produise, nous faisons couler nos robinets.

Pourquoi devrais-je faire goutter mes robinets ?

L’eau calme est plus susceptible de geler que l’eau en mouvement.

Imaginez-vous debout dehors par des températures glaciales.

« Au bout d’un moment, vous allez avoir froid », a déclaré Chris Ortiz, qui dirige son entreprise de plomberie, Blue 42 Group, à Hutto. “Vous allez devoir commencer à bouger pour faire circuler votre sang.”

La même idée peut être appliquée à d’autres matières, comme l’eau.

“Si l’eau stagne, elle va commencer à geler à un endroit particulier”, a déclaré Marugo. «Dès qu’il commence à produire des cristaux de glace, ces cristaux de glace produisent très rapidement davantage de cristaux de glace, qui en produisent davantage. Si je peux le faire bouger ne serait-ce qu’un petit peu, alors je n’aurai pas d’eau au même endroit assez longtemps pour commencer à avoir un tel froid.

Ouvrir vos robinets permet à l’eau de circuler. Et si l’eau de vos canalisations gèle, cela peut empêcher les canalisations d’éclater en relâchant la pression.

“Lorsque l’eau se transforme en glace, elle se dilate assez rapidement”, a expliqué Marugo. « Cela va mettre beaucoup de pression sur le reste du système. Et si ce système est fermé, c’est-à-dire que tous les robinets sont fermés, alors tout ce qui se trouve devant la glace ne bougera pas très bien. … Donc, cette glace va se dilater jusqu’au point où elle brise quelque chose.

Dois-je laisser goutter tous les robinets de ma maison ?

Vous n’avez pas besoin de faire goutter tous vos robinets. Au lieu de cela, les plombiers ont demandé à KUT de se concentrer sur les robinets des pièces dotées d’un mur extérieur. Si votre cuisine et votre salle de bain principale ont toutes deux des fenêtres donnant sur l’extérieur et se trouvent sur des côtés séparés de votre maison, faites couler les robinets de ces pièces. (Vous n’avez pas besoin de faire couler la douche ou la baignoire si vous faites couler un lavabo dans la même salle de bain.) Ces règles s’appliquent aux maisons unifamiliales comme aux appartements.

Assurez-vous de faire couler de l’eau chaude et froide. Marugo a déclaré que, comme l’eau chaude et l’eau froide passent par des tuyaux différents, vous devez vous assurer que l’eau circule dans les deux. S’il s’agit d’un robinet qui n’a pas de poignées séparées pour la température de l’eau, comme certains éviers de cuisine, faites couler de l’eau tiède.

Quel est le rythme d’égouttement préféré ? Dois-je viser un goutte-à-goutte prolongé, un crépitement ou un flux constant ?

Visez un rythme de marche des gouttes, a déclaré le co-fondateur de Redbud Plumbing, Jason Smith.

“Peut-être pas tout à fait comme un flux constant”, a déclaré Smith. « Mais un bon goutte-à-goutte sain contribue simplement à garantir que [the water is] en mouvement. Un goutte-à-goutte, un goutte-à-goutte, ce serait génial.

D’autres plombiers ont expliqué à KUT que le débit de l’eau de vos robinets devrait dépendre de l’emplacement de vos tuyaux.

Si votre maison repose directement sur du béton, vous n’avez pas besoin de déplacer une tonne d’eau pour vous protéger du gel, a déclaré Marugo. Visez ce goutte-à-goutte prolongé ou ce crépitement.

“Si vous savez que vous avez un vide sanitaire ouvert sous votre maison… et qu’il va y avoir beaucoup de vent, alors nous vous recommandons de le rapprocher d’un débit presque complet”, a-t-il déclaré.

Que faire si mes canalisations gèlent ?

Si soudainement, l’eau ne sort plus de votre robinet et que vous ou votre propriétaire n’avez pas coupé l’eau, il est probable que l’eau de vos canalisations ait gelé.

Marugo a déclaré que certaines personnes pourraient décider de faire preuve de créativité. Ils trouvent tout ce qui produit de la chaleur et le placent contre un mur ou un sol pour tenter de dégivrer leurs tuyaux.

“Les gens utilisent des pistolets thermiques, des chalumeaux à souder, des couvertures chauffantes, des lampes à brasser depuis leur poulailler”, a-t-il déclaré. Aussi, des sèche-cheveux et des radiateurs.

Mais Marugo déconseille d’utiliser des appareils domestiques. “La seule machine à dégeler que nous recommandons est le soleil”, a-t-il déclaré. Marugo a déclaré que le risque de faire fondre une canalisation ou de déclencher un incendie (ce qu’il a vu se produire) est trop grand.

D’autres disent : allez-y, mais tenez-vous-en à un sèche-cheveux.

“Nous aimons utiliser des chalumeaux ou des pistolets thermiques, qui dégagent beaucoup plus de chaleur”, a déclaré Ortiz. « Mais nous savons à quel point nous pouvons chauffer les tuyaux puisque nous les connaissons. Quelqu’un qui ne l’est pas… Je pense qu’un sèche-cheveux serait la meilleure approche.

Si tout se passe bien, vous n’aurez pas besoin d’appeler un plombier ni de faire éclater vos canalisations. Jusqu’à présent, aucune panne d’électricité majeure n’a été signalée, ce qui signifie que les gens peuvent toujours chauffer leur maison et leurs canalisations. Lundi matin, Ortiz n’avait pas reçu autant d’appels qu’en 2021, lorsque des millions de personnes dans l’État ont perdu l’électricité lors d’une tempête hivernale.

« Plusieurs d’entre nous, plombiers avec qui je reste en contact, n’avons pas reçu beaucoup d’appels cette fois-ci », a-t-il déclaré.