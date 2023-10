L’animateur de Fox News, Greg Gutfeld, a défié la co-animatrice libérale Jessica Tarlov sur « The Five » sur les questions transgenres lors d’un match presque criant mercredi alors qu’il discutait d’une convention pour les femmes dans la technologie qui a été envahie par des hommes « non binaires ».

Un certain nombre d’hommes ont été admis à la conférence en se qualifiant de « non binaires », ce qui a incité le directeur de l’impact de l’entreprise, Cullen White, à dire : gronder les hommes sur la scène de la conférence Grace Hopper le 27 septembre. La conférence vise à aider les femmes à la recherche d’une carrière dans la technologie, selon à AnitaB.org. (EN RELATION : « Le droit absolu et l’égoïsme » : Riley Gaines accuse Lia Thomas de « chantage émotionnel »)

« En termes simples, certains d’entre vous ont menti lors de votre inscription », a déclaré White aux hommes. « Et comme en témoignent les piles et piles de CV que vous distribuez, vous l’avez fait parce que vous pensiez pouvoir venir ici et prendre de l’espace pour essayer de trouver un emploi. »

MONTRE:



Tarlov a qualifié la présence des hommes à la Convention Grace Hopper, du nom d’un Officier naval qui était un pionnier de l’informatique, « inacceptable ». La marine américaine a nommé le destroyer lance-missiles USS Hopper pour lui rendre hommage.

« Cela ne semble pas vous déranger lorsque des hommes affrontent des femmes dans la piscine », a déclaré Gutfeld, faisant référence à la participation de Lia Thomas aux championnats de la NCAA. « Pourquoi es-tu fou de technologie, parce qu’elle t’affecte ? »

Gutfeld a insisté sur le sujet, ce qui a incité Tarlov à corriger les faits.

« J’ai littéralement dit que les hommes biologiques qui participent à des sports féminins sont le point où nous sommes tous unis et que c’est inacceptable. J’ai été constant », a déclaré Tarlov. « Lia Thomas n’a pas sa place dans cette équipe, les femmes ne devraient pas perdre leurs bourses au profit de ces gars-là. C’est un endroit où nous pouvons tous nous rassembler sur ce sujet, mais ce n’est pas tous les problèmes qui touchent les personnes de la communauté trans ou non binaire.

« La communauté non binaire, d’accord. J’aimerais en savoir plus à ce sujet, Jessica », a déclaré Gutfeld. « Qu’est-ce qui définit une communauté non binaire, quelqu’un qui décide un jour qu’il sera de tel ou tel genre ? Pourquoi devriez-vous en être l’arbitre ? Pourquoi dois-je être d’accord avec cela ? Je suis juste curieux. »

