Pourquoi ‘Divergent’ s’est-il terminé ? Films de Shailene Woodley, amitiés célèbres et romance avec Aaron Rodgers

Shailene Woodley a joué dans plusieurs films et émissions de télévision à succès, mais son rôle le plus populaire est peut-être celui de Tris Prior dans la trilogie “Divergent”. Le film de science-fiction raconte l’histoire d’un Chicago futuriste qui divise les individus en factions, basées sur différentes vertus. Woodley découvre qu’elle est différente de la plupart des autres et qu’elle ne fait pas partie d’une seule faction. La trilogie cinématographique suit le personnage de Woodley avec Four (Theo James) alors qu’ils tentent d’échapper à la vie qu’ils ont connue et de découvrir la vérité sur leur société.

Les films sont basés sur les livres de Veronica Roth : “Divergent”, “Insurgent” et “Allegiant”. Le premier film est sorti en 2014, le deuxième en 2015 et le troisième en 2016. Le troisième volet de la série était censé être divisé en deux parties, comme les derniers films de franchises comme “Harry Potter”, “Twilight” et “The Hunger Games”. La première partie du film est sortie en 2016, mais la deuxième partie n’a jamais été réalisée.

Le deuxième film, “The Divergent Series: Ascendant” devait sortir un an après la première partie, en mars 2017. Beaucoup de choses ont commencé à se produire qui ont amené Lionsgate à s’écarter de son plan.

“Allegiant” est sorti en salles mais n’a pas fait aussi bien au box-office que prévu. Le film n’a pas rapporté autant d’argent que les autres, ce qui a entraîné une réduction du budget “Ascendant”. Le film n’a rapporté que 179 millions de dollars au box-office mondial, tandis que les autres ont rapporté près de 300 millions de dollars.

Après cela, la nouvelle est venue que le film n’allait plus être un film et que ce serait plutôt une émission de télévision dérivée. Lorsque la nouvelle est sortie, de nombreux acteurs principaux comme Woodley, Miles Teller et Theo James ont exprimé leur désintérêt à participer à une émission.

Environ un an après les nouvelles de l’émission télévisée, il a été confirmé en décembre 2018 que l’émission télévisée n’était finalement pas en cours de réalisation. Ainsi, même si le dernier film que le public a vu s’est terminé sur un cliffhanger, la conclusion complète de la franchise ne se trouve que dans le livre “Allegiant”.

Aaron Rodgers et Shailene Woodley sont-ils toujours ensemble ?

Rodgers et Woodley ne sont plus ensemble. En février 2021, les deux ont annoncé qu’ils étaient fiancés, bien que Woodley ait déclaré dans une interview de Jimmy Fallon ce mois-là qu’ils étaient fiancés depuis un certain temps. La nouvelle des fiançailles a été un choc pour beaucoup puisque leur relation n’était publique que depuis environ une semaine. Les rapports ont indiqué qu’ils sortaient ensemble depuis l’été 2020.

En février 2022, l’actrice et le quarterback ont ​​mis fin à leurs fiançailles. Après avoir annulé leurs fiançailles, ils ont été vus ensemble à l’occasion et il semblait qu’ils étaient de retour ensemble, mais les deux sont toujours séparés.

Comment Miles Teller et Shailene Woodley se connaissent-ils ?

Woodley et Teller ont tous deux joué ensemble dans le film d’amour “The Spectacular Now” de 2013, puis sont devenus les deux stars dans les trois films “Divergent”, où Teller a joué Peter. Même s’ils n’ont pas travaillé ensemble depuis “Divergent”, les deux semblent toujours être des amis proches.

Avant que Woodley ne se sépare de Rodgers, les deux ont passé des vacances avec Teller et sa femme Keleigh Sperry. Woodley a également posté une longue légende sur Instagram félicitant son amie pour sa performance dans “Top Gun : Maverick”.

Dans quels films et émissions de télévision Shailene Woodley est-elle ?

Certains des rôles télévisés et cinématographiques les plus populaires de Woodley ont été dans l’émission télévisée “Big Little Lies” et les films “Divergent” et “The Fault in Our Stars”. Au début de sa carrière, elle a joué Kaitlin Cooper dans l’émission “The OC” et était dans “Crossing Jordan”. De 2008 à 2013, Woodley a joué le rôle principal, Amy Juergens dans l’émission “La vie secrète de l’adolescent américain”. “

Woodley a également joué de nombreux rôles au cinéma comme “The Descendants”, “White Bird in a Blizzard”, “Adrift”, “Endings, Beginnings”, “The Mauritanien”, “The Fallout” et “The Last Letter from Your Lover”. .”