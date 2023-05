Pourquoi Disney s’est retiré d’un investissement de 1 milliard de dollars en Floride au milieu de la querelle de DeSantis

Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, qui serait sur le point d’annoncer sa campagne présidentielle de 2024, a réalisé ce qu’il n’aurait peut-être pas cru possible : il chasse les affaires de Disney de l’État.

La société a annoncé jeudi qu’elle renonçait à un projet de développement d’un milliard de dollars à Orlando, près du centre-ville du lac Nona, qui aurait impliqué la création d’un nouveau complexe de bureaux, l’importation d’une division de Californie et la création de 2 000 nouveaux emplois. Cette décision intervient après que DeSantis a signé une législation annulant les accords permettant à Disney de continuer à développer ses propriétés en Floride avec une relative indépendance, une loi contre laquelle la société se bat actuellement devant les tribunaux.

Cela fait partie d’une querelle de guerre culturelle de longue date qui a commencé l’année dernière lorsque Disney s’est publiquement opposé à la loi «Don’t Say Gay» de DeSantis, qui empêche les enseignants de parler de problèmes ou de personnes LGBTQ +. Disney a affirmé que DeSantis et ses alliés républicains avaient orchestré une campagne de représailles politiques, tandis que le gouverneur soutient qu’il ne fait que mettre fin au long règne de l’entreprise en Floride avec des privilèges spéciaux.

Le chef des parcs Disney, Josh D’Amaro, a déclaré jeudi dans un communiqué que « l’évolution des conditions commerciales » avait motivé la décision d’annuler le développement, en vertu duquel Disney avait l’intention de déplacer son célèbre département Imagineering malgré les protestations de ses employés pour profiter des incitations fiscales de la Floride. Bien que D’Amaro n’ait pas précisé si la lutte avec DeSantis faisait partie de ces conditions changeantes, le PDG de Disney, Bob Iger, a été explicite lors d’un appel aux investisseurs la semaine dernière : « L’État veut-il que nous investissions plus, employions plus de personnes et payions plus ? impôts ou pas ?

Pour DeSantis, le combat est peut-être devenu trop chaud. Bien que cela l’ait peut-être initialement favorisé politiquement pour s’en prendre à une entreprise perçue comme poursuivant un programme culturel progressiste, le conflit est devenu « plus personnel et mesquin », et il a « définitivement perdu du terrain », a déclaré Carlos Curbelo, un ancien GOP. membre du Congrès de Floride.

C’est particulièrement gênant pour lui sur la scène nationale, juste avant qu’il ne prévoie d’annoncer sa campagne présidentielle de 2024, a déclaré David Jolly, un ancien membre du Congrès du GOP de Floride. Ses adversaires politiques ont sauté pour en profiter: l’ancien président Donald Trump, qui a conservé une avance historiquement importante dans les sondages, a déclaré jeudi dans un communiqué que DeSantis avait été « pris dans le piège à souris » et « fait maintenant encore moins pour la Floride ». économie. »

« Je pense que c’est une défaite humiliante pour DeSantis à l’échelle nationale », a déclaré Jolly. « Cela montre un mélange d’incompétence, de vanité, d’entêtement et d’échec. Ce sont tous les mauvais thèmes pour quelqu’un sur le point d’annoncer une candidature à la Maison Blanche à partir d’une position de force relative.

Ce que le combat de DeSantis avec Disney révèle sur le GOP moderne

Certains à droite ont utilisé le combat de DeSantis avec Disney pour attaquer les références conservatrices du gouverneur. L’ancien vice-président Mike Pence, qui pèserait également une course de 2024, a déclaré jeudi sur Fox Business Network que l’annulation du projet «ne ferait que nuire aux gens de la région d’Orlando et de Floride, et c’est une raison de plus pour laquelle, en tant que gouvernement limité conservateur, je dis depuis des mois maintenant que je pense que les deux parties devraient se retirer. L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a également déclaré précédemment: « Je ne pense pas que Ron DeSantis soit un conservateur, sur la base de ses actions envers Disney. »

La critique de DeSantis par la droite montre comment le parti républicain moderne s’est divisé sur son principe d’intervention gouvernementale limitée. Cette idée, a déclaré Jolly, est devenue moins importante que la victoire pure et simple à l’ère Trump. C’est devenu un parti plus populiste qu’il y a dix ans, et il y a plus de tolérance de la part de la base républicaine pour intervenir dans des entreprises qui épousent des valeurs qui entrent en conflit avec les leurs, a déclaré Curbelo.

La propre trajectoire politique de DeSantis modélise ces changements. Lorsqu’il était membre fondateur du House Freedom Caucus, il n’aurait jamais pensé utiliser le pouvoir du gouvernement pour punir la parole – mais c’est exactement ce qu’il fait maintenant en ciblant Disney pour s’être opposé à sa loi « Don’t Say Gay », Jolly a dit.

« Nous constatons chez DeSantis un véritable abandon des principes traditionnels moins gouvernementaux, mais aussi des principes constitutionnels traditionnels et conservateurs », a déclaré Jolly.

Et cela va au-delà même de son combat avec Disney. Il utilise l’État pour supprimer les décisions discrétionnaires d’un parent concernant les soins de santé de son enfant en interdisant les soins d’affirmation de genre pour les enfants trans. Et il a envoyé des migrants à Martha’s Vineyard, malgré le fait que certains disent que cela va au-delà de ses pouvoirs exécutifs en tant que gouverneur.

Beaucoup à droite ont célébré les deux choix, mais le palais pour ce genre de cascades peut avoir une limite, même parmi la base républicaine. Et il approche de cette limite en ce qui concerne Disney, a déclaré Curbelo.

« Une fois que quelque chose apparaît comme de nature personnelle ou de nature intimidante, les gens commencent à être rebutés », a-t-il déclaré. «Il y a beaucoup d’électeurs qui soutiennent encore la croisade du gouverneur contre Disney. Mais ce nombre est inférieur à ce qu’il était auparavant.