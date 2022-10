Pourquoi Disney est comme une religion laïque pour certains superfans

Tapisserie53:52Disney adultes et questions pour papa

Deborah DeGiovine est sans vergogne lorsqu’elle décrit sa famille comme une “famille Disney”.

La mère de cinq enfants estime qu’elle s’est rendue au parc à thème tentaculaire Disney World à Orlando 14 fois au cours des 11 dernières années. Ils font généralement tout le chemin depuis leur domicile à Allentown, en Pennsylvanie, et louent une maison dans la ville plutôt que de rester dans les hôtels officiels du parc pour garder les frais de voyage sous contrôle.

L’expérience est “incomparable” à toute autre activité de loisir, dit-elle.

“Mes souvenirs préférés sont les visages de nos enfants quand ils avaient deux, trois et quatre ans, rencontrant Mickey Mouse et haletant, comme, oh, il est réel”, a-t-elle déclaré à CBC Radio.

Ce n’est qu’une des nombreuses expériences enrichissantes qu’elle a vécues à la House of Mouse. Autres exemples : elle et son partenaire emmenant leurs triplés fêter leur premier anniversaire au parc. Leur fille aînée rencontre Cendrillon pour la première fois, “avec des étoiles dans les yeux”.

Et la femme de DeGiovine célébrant la fin de son premier cycle de chimiothérapie en plongeant dans la Splash Mountain du Magic Kingdom.

Un voyage sur le populaire manège Splash Mountain, vu ici dans une photo d’archive de juillet 2020, a été la façon dont l’épouse de Deborah DeGiovine a célébré la fin de son premier cycle de chimiothérapie. (Joe Burbank/Orlando Sentinel via l’Associated Press)

Pour DeGiovine – et d’autres dans le monde – visiter un parc Disney n’est pas seulement des vacances d’été. C’est le site d’événements importants de la vie et d’une signification personnelle qui peut être à la limite du spirituel, voire du religieux.

“Lorsque vous entrez dans le Magic Kingdom, c’est l’odeur, les couleurs, le bruit des chevaux. C’est le même sentiment que vous ressentez lorsque vous entrez dans une église familière”, a-t-elle déclaré.

Jodi Eichler-Levine, professeur d’études religieuses à l’Université Lehigh de Bethléem, en Pennsylvanie, a étudié comment les religions du monde se croisent avec l’empire de Walt Disney et comment la marque elle-même fonctionne comme une sorte de religion laïque pour de nombreuses personnes.

“La façon dont j’aborde la religion est comme un domaine où les gens donnent un sens profond à leur vie, un espace de communauté et un espace d’extraordinaire. Vous pouvez donc voir comment les différentes productions de la Walt Disney Company répondent à ce genre de définition, littéralement ou à tout le moins… est très proche de la religion”, a-t-elle déclaré. Tapisserie hôte Mary Hynes.

Jodi Eichler-Levine est professeur d’études religieuses à l’Université Lehigh à Bethlehem, Penn., Où elle enseigne plusieurs cours qui examinent l’intersection entre la religion et la culture pop. (Soumis par Jodi Eichler-Levine)

“Disney adultes”

Ce niveau de dévotion à Disney, pour ainsi dire, a été examiné au microscope des médias sociaux cet été, lorsqu’un article sur Reddit a attisé les flammes du débat sur ce que signifie être un “adulte Disney”.

Dans ce document, une femme décrit avoir son “mariage de rêve” avec son fiancé à Disney World à Orlando. Le couple a payé des milliers de dollars pour que Minnie et Mickey Mouse fassent une apparition personnelle au mariage – au détriment de leur budget de restauration, laissant leurs invités sans nourriture.

Les rédacteurs en chef et d’autres sur les réseaux sociaux ont fustigé les jeunes mariés. Le message a finalement été supprimé, certains accusant l’affiche d’avoir fabriqué toute l’affaire.

Eichler-Levine dit que si les archéologues déterrent les ruines du Magic Kingdom 1000 ans dans le futur, sans savoir de quoi il s’agit réellement, ils pourraient facilement conclure qu’il s’agit d’un site religieux, en partie à cause de l’emplacement central du château de Cendrillon. (John Raoux/Associated Press)

Mais d’autres ont attiré leur colère non seulement sur le couple, mais sur la communauté plus large des soi-disant adultes de Disney dont le fandom s’apparente davantage à la foi ou à la ferveur.

Sur Twitter, Eichler-Levine a convenu que la décision des mariés de ne pas nourrir leurs invités était mauvaise. Mais elle a également exhorté les gens à “cesser de pathologiser les adultes de Disney”.

“Les gens ne se marient pas seulement à Disney. Ils pleurent des parents perdus à Disney. Ils vont à Disney pour célébrer le cancer survivant. Ils y vont pour un dernier voyage avant de mourir”, a-t-elle écrit.

Une nouvelle tradition

Hannah McKillop, étudiante au doctorat en études religieuses à l’Université d’Ottawa, affirme que même si de nombreux superfans de Disney n’assimilent peut-être pas directement leur fandom à quelque chose qui s’apparente à la foi, il peut toujours occuper un espace dans leur vie qui frôle le sacré.

“Ce que j’ai trouvé vraiment intéressant, c’est à quel point les propositions étaient populaires et que les couples avaient beaucoup de souvenirs vraiment spéciaux ensemble à Disney. Donc, à travers ces souvenirs, cela devient en quelque sorte un espace spécial”, a-t-elle déclaré à CBC Radio. Jour 6.

McKillop dit que moins de personnes s’identifient comme membres d’une tradition religieuse que par le passé. Certaines personnes trouvent d’autres communautés ou paramètres pour remplir les rituels perdus en cours de route, y compris dans un parc à thème Disney.

DeGiovine a grandi dans l’église luthérienne et sa femme a été élevée catholique. Mais en tant que couple queer, elle a dit qu’ils se trouvaient plutôt mal accueillis, voire “persécutés”, par leurs propres communautés.

Hannah McKillop est étudiante au doctorat en études religieuses à l’Université d’Ottawa et étudie le lien entre l’identité et la culture pop. (Soumis par Hannah McKillop)

Désormais, leurs pèlerinages réguliers à Disney World offrent une alternative – avec des rituels, des rassemblements communautaires et des performances musicales.

“Si vous deviez parler à des religieux qui ont fait un voyage vers des terres saintes, j’ai l’impression qu’ils vous diraient les mêmes choses. Comme s’ils parlaient de ce qu’ils attendent, ils parlent de ce pour quoi ils vont prier. , pourquoi il est important qu’ils partent », a-t-elle déclaré.

Congrégation capitaliste

Les fans comme McKillop ou DeGiovine n’ont pas perdu de vue que l’endroit même auquel ils attribuent une signification personnelle est également une entreprise de plusieurs milliards de dollars.

McKillop a noté que cela ne devrait pas disqualifier Disney de la discussion sur la spiritualité : après tout, de nombreuses religions ont “une histoire d’exploitation vraiment malheureuse”, a-t-elle déclaré.

Elle a souligné l’utilisation par l’Église catholique d’indulgences monétaires – des dons censés garantir l’entrée d’un membre au paradis. L’opposition de Martin Luther aux indulgences a finalement conduit à la Réforme protestante.

Et plus récemment, les soi-disant prédicateurs de l’évangile de la prospérité comme Joel Osteen ont été critiqués pour avoir accumulé de vastes richesses aux dépens de leurs congrégations.

La sœur d’Hannah McKillop, Caitlin McKillop, a vu les deux côtés du miroir magique, du moins en ce qui concerne ce qu’il faut pour fournir la magie Disney qui ravit chaque jour des milliers de visiteurs.

Caitlin, qui réalise également des vidéos sur YouTube sur Disney et son fandom, a passé quatre mois en 2018 à travailler à Disney World dans le cadre d’un programme d’échange universitaire.

Caitlin McKillop parle des films Disney, des programmes Disney Channel et d’autres médias sur sa chaîne YouTube. Elle compte près de 300 000 abonnés. (Caitlin McKillop/YouTube)

Elle a passé son temps à travailler dans une boutique de cadeaux du parc Animal Kingdom, où elle a été chargée de “donner à quelqu’un cette magie Disney, comme ils diraient”, en interagissant avec les invités, en complimentant tout objet Disney qu’ils portent déjà et en encourageant qu’ils achètent plus de marchandises.

“Vous n’êtes pas très bien payé, et la majeure partie de votre paiement va à vos frais de subsistance et à des choses comme ça. Et puis, quand vous ne travaillez pas, vous êtes probablement au parc parce que vous obtenez un laissez-passer gratuit pour le parc . Et donc vous récupérez tout votre argent à Disney une fois de plus », a-t-elle déclaré.

“Je veux dire, c’était une expérience formidable… Mais le paiement et les heures de travail étaient insensés.”

Carys Craig, professeur agrégé à la faculté de droit Osgoode Hall de l’Université York, affirme que ce n’est jamais une mauvaise idée d’adopter une approche prudente lorsqu’on interagit avec une marque aussi omniprésente et rentable que Disney.

Dans le même temps, elle note qu’il n’appartient pas entièrement à l’entreprise de définir ce que ses histoires et ses personnages signifient pour ses fans les plus dévoués.

“Je pense qu’il est important pour nous de reconnaître que… l’entreprise n’a pas le droit de définir la signification de ce qu’elle a créé ou de ce qu’elle possède, que c’est en fait le consommateur, la culture et chacun de nous qui donnent le sens de la chose », dit-elle.

Qu’est-ce que tu en fais

Deborah DeGiovine dit qu’elle est bien consciente des contradictions inhérentes à faire de Disney World la destination des pèlerinages réguliers de sa famille.

Les changements récents dans les parcs lui ont donné une pause, comme les nouvelles attractions qui exigent des frais supplémentaires en plus de l’admission régulière. (Elle est aussi moins enthousiaste par sa récente acquisition d’autres grandes marques telles que Marvel et Star Wars).

Les gens assistent au feu d’artifice Happily Ever After au parc à thème Walt Disney World Magic Kingdom à Orlando le 30 juillet 2022. (Octavio Jones/Reuters)

Mais elle dit que cela l’a aidée à apprendre – et à enseigner à ses enfants – d’importantes leçons de vie pour tirer le meilleur parti de n’importe quelle situation, malgré les cahots occasionnels sur la route.

Ils planifient leur prochaine visite pour début novembre. Elle espère que sa femme, qui suivra probablement un traitement contre le cancer dans un avenir prévisible, sera en assez bonne santé pour le voyage.

“Mes enfants ont dit, comme, ‘Est-ce qu’on va encore aller à Disney avec maman?’ Et j’ai dit : “Ouais, on va toujours faire Disney.””

Entretien avec Jodi Eichler-Levine réalisé par Rosie Fernandez. Entretien avec Hannah McKillop produit par McKenna Hadley-Burke.