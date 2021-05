Pourquoi Didier Deschamps l’a ramené

Ils se sont rencontrés et ils ont parlé. Juste comme ça. Après cinq ans et demi de silence et d’arguments médiatiques, d’occasions manquées et d’entêtement aussi. Karim Benzema et Didier Deschamps ont repris la parole après des années sans contact, culminant avec le rappel de l’attaquant en équipe de France pour l’Euro de cet été. Pendant tout ce temps, ils n’ont même pas essayé de se reconnecter après s’être brouillés sur le scandale Mathieu Valbuena, pour lequel l’attaquant du Real Madrid est toujours attendu au tribunal en octobre.

– Benzema rappelé dans l’équipe de France pour l’Euro

Deschamps et Benzema étaient très proches. Après avoir succédé à Lauren Blanc après la sortie décevante de la France en quart de finale de l’Euro 2012, Deschamps a construit ses trois premières années à la barre autour de l’énigmatique attaquant. Mais après la dernière sélection de Benzema, en octobre 2015 à Nice contre l’Arménie, les choses se sont effondrées.

L’attaquant a été effectivement «exilé» de l’équipe nationale après un scandale impliquant lui-même et Valbuena, un ancien coéquipier de France et de Lyon. Benzema est accusé d’avoir joué un rôle dans le chantage de Valbuena, des allégations qu’il a toujours démenties avant le procès de cette année. Cependant, comme Deschamps l’a régulièrement répété lorsqu’on lui a demandé – il a de nouveau été interrogé mardi soir après l’annonce de l’effectif – ses choix « sont toujours guidés par une seule chose: le bien de l’équipe de France ». Et pour le bien de la France, lui et Benzema ont mis leur fierté de côté, ont dégagé l’air et sont passés à autre chose.

« Tout le monde peut faire des erreurs », a déclaré Deschamps mardi. « J’ai déjà eu des relations difficiles avec certains joueurs, mais ce maillot est avant tout. J’ai pris le temps de réfléchir, d’analyser mes sentiments. Mon travail n’est pas de surprendre. Je n’ai jamais dit que Karim n’était pas éligible pour la France. Nous Je ne peux pas remonter le temps. Le plus important est que nous nous sommes vus. J’en avais besoin, et lui aussi.

« Dans ma tête, j’ai pris la décision il y a quelque temps. Il y a eu de nombreuses discussions, pesant le pour et le contre. Cela s’est fait très discrètement mais ce n’était qu’entre Karim et moi », a-t-il poursuivi.

Benzema n’a pas compris pourquoi il avait été renvoyé en 2015. Deschamps n’a pas compris pourquoi l’attaquant du Real Madrid l’a accusé de « céder à la pression d’une partie raciste de la France » lorsqu’il l’a laissé hors de l’équipe pour l’Euro 2016. Benzema a même déclaré en 2017 qu’il ne pensait pas jouer à nouveau pour la France tant que Deschamps serait aux commandes.

Parler aide à guérir les blessures, en particulier celles-ci, et pour ces euros spécifiques à travers le continent cet été, Deschamps avait besoin de Benzema et Benzema voulait l’aider.

La réaction du joueur sur les réseaux sociaux par la suite était inestimable. « Tellement fier de ce retour avec l’équipe nationale et de la foi manifestée en moi. Merci à ma famille, à mes amis, à mon club, à vous et à tous ceux qui m’ont toujours soutenu et m’ont donné de la force au quotidien », il a écrit.

Benzema, à gauche, n’a pas joué pour la France depuis plus de cinq ans, mais Deschamps, à droite, a décidé que le moment était venu de le ramener. chesnot / Corbis via Getty Images

La foi est aussi le mot juste pour ce que montre Deschamps. Sans Benzema, la France a atteint la finale de l’Euro 2016 puis a remporté la Coupe du monde en Russie en 2018. Pourtant, Deschamps a estimé que cette version particulière de Les Bleus serait tellement plus fort avec l’attaquant vétéran. Il y a, bien sûr, une possibilité que l’expérience Benzema ne fonctionne pas en 2021, bien que lorsqu’il y a tant de qualité dans la même équipe, elle échoue rarement. Un front trois de Benzema, Kylian Mbappe et Antoine Griezmann serait autre chose, et Deschamps en est très conscient.

« Avec la qualité, l’intelligence et le talent, nous pouvons accomplir beaucoup de choses », a-t-il déclaré mardi.

Pourtant, il n’aura pas beaucoup de temps pour travailler sur les tactiques car Les Bleus ne se réunissent pas à Clairefontaine avant le 26 mai et n’auront que deux matchs amicaux, contre le Pays de Galles le 2 juin et la Bulgarie le 8 juin, avant le début de leur tournoi le 15 juin. Rappelez-vous: la France est dans le groupe le plus difficile, avec l’Allemagne, la Hongrie et Le Portugal. Pourtant, Deschamps a tellement d’options maintenant, avec Kingsley Coman et Ousmane Dembele également dans l’équipe. Il a tellement de systèmes tactiques différents qu’il pourrait utiliser, le 4-2-3-1 semble le plus équipé mais le 4-3-3 pourrait être utile comme le 4-4-2 ou même le 4-3-2-1 .

Plus important encore, le manager sait que ce devrait être un retour en douceur. Avant de rappeler l’attaquant du Real Madrid, Deschamps a consulté des joueurs seniors (dont Raphael Varane et Hugo Lloris) de l’équipe de France. Il était important de savoir que le vestiaire accueillerait Karim à nouveau. Interrogé mardi s’il avait l’assurance que le retour de Benzema ne dérangerait pas l’équipe, l’entraîneur-chef a été très clair. « Je serai bref ici. Vous avez votre réponse dans les choix que j’ai faits. Sinon, j’aurais fait d’autres choix. » Lecture entre les lignes: si les autres joueurs n’avaient pas été à bord, je ne l’aurais pas rappelé.

Deschamps a toujours mis l’accent sur l’unité d’équipe et l’esprit d’équipe dans chaque travail. Il a remporté la Coupe du monde en partie à cause de cela. Aymeric Laporte ne semblait pas s’intégrer ou s’intégrer à l’équipe lorsqu’il a été appelé, alors il l’a laissé à la maison. On a jugé que Benjamin Mendy n’avait pas la bonne attitude, arrivant systématiquement en retard aux réunions d’équipe ou manquant à des rendez-vous de physiothérapie, il n’a donc pas été appelé depuis le triomphe de 2018 en Russie.

Avec Benzema, le vestiaire voulait qu’il revienne. Il a joué avec certains d’entre eux au cours de sa carrière (Lloris, Paul Pogba, Varane, Moussa Sissoko, Antoine Griezmann et Olivier Giroud), tandis que d’autres comme Presnel Kimpembe, Mbappe ou Coman ont grandi en le regardant. Pour eux, à 33 ans, il sera un leader, le grand frère qui pourra les aider à s’améliorer et qui les guidera dans ce qui promet d’être une compétition rude.

De retour en France, la nouvelle a tout fait sortir du cycle de l’information! Depuis mardi matin, lorsque la nouvelle a commencé à fuir, jusqu’à la soirée où Deschamps l’a officiellement confirmée, c’est le seul sujet de conversation à travers le pays. Est-ce bien, est-ce mauvais, était-ce nécessaire, est-ce que ça va payer, est-ce un pari… tant de questions posées.

Dans l’ensemble, la majorité des fans semblaient heureux et excités de voir Benzema de retour dans le giron. Après la saison qu’il a avec le Real Madrid (22 buts et huit passes en 33 matches de championnat, un retour exceptionnel), son rappel est totalement mérité; à ce stade, la France a hâte de le voir. Pour revoir Karim Benzema porter à nouveau le maillot bleu, avec son nouveau numéro: 19. Le voir aux côtés de Mbappe, Griezmann et les autres. Le voir aux Euros, participer à nouveau à un grand tournoi international, pour la première fois depuis 2014. Et, espérons-le, le voir briller et gagner. Après tout, c’est pourquoi il est de retour.