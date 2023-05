Pourquoi diable Nolan Arenado a-t-il été éjecté ?

La superstar des St. Louis Cardinals, Nolan Arenado, n’était pas satisfaite de la large zone de frappe de l’arbitre… mais pourquoi a-t-il été expulsé ?

Bienvenue dans un nouvel épisode du « Ump Show ». Il y a quelques jours, les Cardinals de St. Louis ont eu la chance d’avoir une zone de frappe extrêmement large qui a peut-être coûté une victoire aux Dodgers. Maintenant, les tables ont tourné: une zone de frappe visiblement large a conduit à la frustration des cardinaux 3B Nolan Arenado… et à son éjection.

Naturellement, Arenado était frustré par un appel… mais il n’en parlait pas directement à l’arbitre. En fait, il quittait le terrain après un groundout, son corps tourné complètement perpendiculaire à l’arbitre du marbre Will Little. L’acte digne d’éjection? Un léger hochement de tête et peut-être quelques mots choisis marmonnés dans sa barbe.

Pour aggraver les choses, Little a doublé avec une éjection rapide du manager des Cardinals Oliver Marmol, qui est venu défendre son joueur et débattre de la zone de frappe.

Heureusement pour Saint-Louis, l’éjection n’a pas influencé négativement le résultat du match. Les Cardinals ont tout de même réussi une victoire de 8-5 sur les Reds de Cincinnati, poursuivant leur récente remontée au classement. Après un début brutal de la campagne 2023, Saint-Louis a progressivement commencé à empiler les victoires derrière la force de ses battes. Arenado est évidemment au cœur de leur attaque.

Les umps sont notoirement à la peau fine, et c’est un excellent exemple d’un ump qui devient trop émotif. Arenado le critique-t-il ? Probablement, mais ce n’est pas une confrontation directe. Pour citer l’émission: « Will Little a besoin de rentrer un peu les oreilles. » Chaque légère légèreté, chaque hochement de tête ou soupir d’exaspération ne peut suffire à justifier l’éjection.

L’éjection de Marmol est plus compréhensible: les entraîneurs ne se retrouvent face à face avec l’arbitre que lorsqu’ils prévoient de se faire virer. Mais cela ne se produit pas si Arenado n’est pas plutôt inexplicablement éjecté du jeu. C’est une chaîne d’événements évitable.

Les fans paient pour voir les meilleurs joueurs sur le terrain – ne les excluez pas du jeu sans motif valable.