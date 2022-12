Pourquoi devrions-nous élire des historiens – Shaw Local

En écoutant Ken Burns discuter de certaines des images de son nouveau livre, “Our America, A Photographic History”, j’ai été frappé par l’idée que peut-être les personnes que nous devrions élire à notre présidence et au Congrès devraient être des historiens ou des personnes intéressées par histoire et événements passés.

Ils plongent dans le passé et voient l’émerveillement et l’horreur des événements qui se sont produits en même temps. Ils ont la perspicacité nécessaire pour mettre les événements en perspective, puis essaient de nous aider à apprendre des erreurs qui ont été commises et à voir l’émerveillement lorsque tout se passe pour le bien de la société.

Beaucoup ne veulent pas que nous apprenions quoi que ce soit sur un passé qui nous fait nous sentir mal à cause des défaillances de ceux qui sont au pouvoir et du mal fait aux autres. Nous ne pouvons pas effacer ces moments de notre vie où nous avons échoué, mais nous devons en tirer des leçons et devenir une meilleure personne, ou une meilleure nation, grâce à eux.

Il y a une bonne raison au dicton : “Ceux qui n’apprennent pas les leçons du passé sont condamnés à les répéter”.

Sommes-nous assez courageux pour faire notre part ?

Joan Lemme

Dixon