Pourquoi devriez-vous vous débarrasser de votre embarras et laisser couler vos larmes

Tapisserie49:57Laisse-toi pleurer, bébé

À quand remonte la dernière fois que vous avez pleuré?

Si vous vous sentez gêné à l’idée d’un bon sanglot, Benjamin Perry, un ministre basé à Brooklyn, NY, dit qu’il est temps de secouer cette honte.

« La suppression émotionnelle est sournoise », l’auteur de Pleure, bébé : Pourquoi nos larmes comptent dit Tapisserie hôte Mary Hynes.

« Souvent, cela n’arrive pas à cause d’un incident traumatisant, mais par un lent processus d’attrition où nous cessons de faire de la place aux émotions dans nos vies. »

C’est au début de la vingtaine que Perry, au séminaire, a réalisé qu’il n’avait pas pleuré depuis des années. Il attribue cela aux perceptions négatives de la masculinité, à l’homophobie intériorisée et à la peur d’affronter sa propre homosexualité. La réalisation a conduit Perry en mission pour se rapprocher de ses émotions.

Pendant des mois, Perry s’est poussé à pleurer, en partie en pensant à la mort potentielle de ses parents.

« J’ai réalisé que si j’allais être un fournisseur de soins efficace – ou juste un plein, une personne honnête envers Dieu – je devais examiner les parties de moi-même que j’avais tuées et les ressusciter », a déclaré Perry.

Maintenant, Perry dit qu’il est une personne qui « se sent plus profondément ».

Une expérience humaine

Pleurer est une expérience humaine unique, selon les chercheurs.

Alors que la plupart des animaux ont des moyens d’exprimer leur détresse – généralement par des appels vocaux – les gens sont les seuls à l’exprimer avec des larmes.

Pleurer peut inspirer une « solidarité émotionnelle » chez les autres, les encourageant à apporter réconfort et compassion, dit Perry. (fizkes/Shutterstock)

Dans son livre de 2013 Pourquoi seuls les humains pleurent, Ad Vingerhoets, psychologue clinicien et chercheur de premier plan sur les pleurs, les décrit comme « une partie omniprésente du répertoire comportemental et émotionnel de tout être humain en bonne santé ».

Et pourtant, les normes sociétales ont découragé certaines personnes, dans certains scénarios, de laisser couler des larmes.

« C’est une chose assez personnelle dans la mesure où, pour certaines personnes, pleurer peut être ressenti comme une faiblesse », a déclaré Marc Baker, qui étudie les pleurs à l’Université de Portsmouth au Royaume-Uni.

« Vous le voyez surtout chez les hommes – en particulier chez les personnes occupant, par exemple, des postes de direction – et dans des situations contextuelles dans lesquelles les pleurs ne feraient pas partie du répertoire comportemental, comme un lieu de travail. »

Baker dit, cependant, que la société offre plus de latitude pour pleurer aux personnes qui consomment de l’art, comme des films, ou qui assistent à des funérailles.

Ce que j’essaie vraiment de dire aux gens, c’est qu’essayer de se faire pleurer est une mauvaise intention. – Benjamin Perry, ministre et auteur

En regardant les larmes à travers une lentille religieuse, Perry dit que cela n’a pas toujours été ainsi.

« La Bible est remplie d’exemples de pleurs transformateurs », a déclaré le ministre chrétien.

« Jésus pleure juste avant de ressusciter Lazare. Ce verset célèbre, ‘Jésus a pleuré.’ Marie-Madeleine pleure alors qu’elle pleure à l’extérieur du tombeau de Jésus… Joseph pleure sur le moment, avant de se révéler à ses frères. »

Mais un voile de honte a été jeté sur les pleurs pendant des siècles, dit Perry.

Au cours de la période médiévale, les gens ont commencé à pointer du doigt des philosophes comme Aristote et Galien qui étaient d’avis que pleurer était une « violation » du corps masculin, a déclaré l’auteur. Tapisserie.

Puis, pendant le siècle des Lumières aux 17e et 18e siècles, les gens ont commencé à devenir plus « méfiants » vis-à-vis des émotions.

Et à l’époque victorienne, a noté Perry, les femmes portaient des voiles qui couvraient leur visage pour dissimuler leurs pleurs « afin que cela ne perturbe pas, vous savez, le reste du public ».

Les pleurs entraînent une augmentation de l’excitation physiologique

Les avantages des pleurs peuvent varier d’une personne à l’autre, dit Baker.

Pour certains, cela peut être un moyen de traiter les émotions, mais frapper un sac de boxe peut avoir des avantages similaires pour d’autres.

Ce qui est clair, dit Baker, c’est que les pleurs ne sont pas comme une soupape de décharge physiologique pour le stress, la colère ou la tristesse. En fait, la recherche montre que le corps voit une excitation accrue pendant et après les pleurs.

« La température de la peau lorsque vous commencez à pleurer monte en flèche », a-t-il déclaré. En utilisant l’imagerie thermique, Baker a étudié ce qu’il appelle les « super crieurs » – des personnes qui sont facilement amenées à pleurer par une variété d’émotions et de circonstances – pour voir comment les pleurs induisent des changements corporels.

« Vous obtenez ce genre de poussée massive d’activité du système nerveux sympathique – donc ce genre de combat, de fuites lorsque vous pleurez – et puis nous commençons à voir l’augmentation du repos et du parasympathique réparateur. »

REGARDER | Comment les pleurs affectent les tempéraments du visage : Que se passe-t-il quand nous pleurons Les images thermiques capturent les changements de température du visage pendant les pleurs lors d’une étude menée par le chercheur de l’Université de Portsmouth, Marc Baker.

Dans une étude, Baker a demandé à un groupe de super crieurs de retenir leurs larmes en regardant un film triste. Alors que la plupart ont fini par pleurer, il dit que leurs changements physiologiques ne se sont pas produits tant qu’ils n’ont pas commencé à pleurer, ce qui suggère que la suppression des larmes a freiné la réponse du système nerveux sympathique.

« Quand vous demandez aux gens juste après qu’ils aient pleuré, ‘Vous sentez-vous mieux?’ ils disent généralement non », a déclaré Baker.

« Ce n’est que plus tard, quand ils y réfléchissent, ou un peu plus tard, qu’ils disent généralement: » Ouais, en fait, ça m’a fait me sentir mieux. « »

« Essayez vraiment de ressentir profondément »

Perry dit que la poussée pour supprimer les larmes n’est pas accidentelle. Beaucoup considèrent qu’il n’est pas professionnel de pleurer au travail, par exemple.

« L’une des choses que nous savons de la littérature physiologique et psychologique est que lorsque les gens pleurent, cela inspire une solidarité émotionnelle chez leurs voisins », a déclaré Perry.

Perry est un ministre basé à Brooklyn, NY et l’auteur de Cry Baby: Why Our Tears Matter. (Soumis par Benjamin Perry)

« À qui cela profite-t-il si les gens ne sont pas en mesure de révéler le fait qu’ils souffrent sur un lieu de travail ? Cela profite aux personnes qui dirigent ce lieu de travail. »

Perry dit que beaucoup de gens lui ont dit qu’ils avaient envie d’un voyage vers une émotion comme la sienne.

« J’ai entendu encore et encore [from] des gens qui ont eu leurs larmes étouffées et qui se promènent avec ce désir de revivre – ce désir que j’ai ressenti quand j’avais, vous savez, 20, 21 ans », a-t-il déclaré.

« Mais vous pouvez faire ce voyage n’importe quand. »

Selon Perry, s’ouvrir aux larmes peut aider à atténuer la pression pour supprimer les émotions et vous permettre de les ressentir davantage.

Il n’y a pas d’approche unique pour y arriver, mais Perry suggère de commencer le processus en étant plus conscient de vos émotions.

« Ce que j’essaie vraiment de dire aux gens, c’est qu’essayer de se faire pleurer est une mauvaise intention », a-t-il déclaré.

« Ce que je pense est en fait plus efficace, c’est si vous essayez vraiment de ressentir profondément et de raviver cette capacité à avoir, vous savez, des émotions pleines et robustes.

« Si vous pouvez faire cela, les pleurs viendront. »