Pourquoi devriez-vous utiliser le mode de navigation sécurisée amélioré de Google Chrome

Les menaces contre vos données personnelles sont devenues plus courantes ces dernières années et il est peu probable qu’elles disparaissent de sitôt. Il y avait un nombre record de violations de données l’année dernièreet des cas dans le premier trimestre de cette année ont augmenté de 14 % depuis l’année dernière. À ce rythme, les violations de données seront bientôt aussi courantes que les plantes d’intérieur dans la maison d’un millénaire.

Les gens de Google proposent Chrome protections des utilisateurs pour aider à protéger leurs données personnelles contre les activités malveillantes en ligne avec Navigation sécurisée améliorée protections. Ces protections supplémentaires ont été publiées en 2020 et ont reçu une mise à jour l’année dernière. Google rapporte que les personnes qui activent ces protections sont 35 % moins susceptibles plus susceptibles d’être victimes d’escroqueries par hameçonnage que d’autres, mais ces protections s’accompagnent de quelques mises en garde.

Voici ce qu’il faut savoir sur les protections de navigation sécurisée améliorée de Chrome.

Comment activer la navigation sécurisée améliorée

Ces protections ne sont pas activées par défaut, ce qui signifie que vous devez les activer si vous souhaitez une sécurité supplémentaire. Voici comment les activer.

1. Ouvert Chrome depuis votre ordinateur ou appareil Android.

2. Cliquez ou appuyez sur le trois points dans le coin supérieur droit de votre navigateur ou de votre écran.

3. Cliquez ou appuyez Réglages.

4. Cliquez ou appuyez Confidentialité et sécurité.

5. Cliquez ou appuyez Sécurité.

6. Sur votre ordinateur, cliquez sur Protection renforcée. Sur Android, appuyez sur Navigation sûre.

Google n’a pas apporté la navigation sécurisée améliorée à iOS, mais cela pourrait changer.

Une chose importante à noter est que si vous activez ces protections à partir d’un appareil, elles ne se répercutent pas sur vos autres appareils. Cela signifie que vous devez activer les protections pour tous vos appareils si vous souhaitez une couverture complète.

Si vous décidez que la navigation sécurisée améliorée pose plus de problèmes qu’elle n’en vaut la peine, vous pouvez les désactiver en suivant les étapes ci-dessus et en cliquant ou en appuyant sur Protections standards ou Pas de protection. Cependant, Pas de protectioncomme son nom l’indique, ne vous offre aucune protection, il n’est donc pas recommandé.

Avantages de la navigation sécurisée améliorée

Si vous activez les protections de navigation sécurisée améliorée, Chrome vérifiera en temps réel si un site que vous êtes sur le point de visiter pourrait être un site de phishing. Ces analyses pourraient empêcher les utilisateurs de donner accidentellement leurs informations à des acteurs malveillants, ce qui pourrait leur faire gagner du temps et de l’argent.

Lorsque vous êtes sur le point de télécharger une nouvelle extension à partir de la boutique en ligne Chrome, les protections de navigation sécurisée améliorée vous permettent de savoir si l’extension est fiable ou non. Les extensions de confiance suivent le Règlement du programme pour les développeurs du Chrome Web Store.

Chrome analyse également les fichiers avant de les télécharger pour bloquer les fichiers suspects. Si les fichiers sont risqués mais pas clairement dangereux, Chrome demandera aux utilisateurs s’ils souhaitent envoyer le fichier à Google pour une analyse plus approfondie. Ces scans et analyses ne devraient pas prendre plus de quelques minutes, et la prudence supplémentaire en vaut la peine pour vous assurer que vous êtes aussi en sécurité que possible.

Google analysera également les noms d’utilisateur et les mots de passe associés aux violations de données pour voir si vos informations sont compromises. Cela pourrait vous éviter bien des maux de tête et des soucis. Une notification de Google pourrait vous avertir avant que vous ne soyez victime de frais frauduleux.

Les inconvénients de la navigation sécurisée améliorée

Ces protections sont agréables, mais il y a quelques inconvénients.

Si vous activez la navigation sécurisée améliorée, vous partagez davantage de données avec Google. Si vous êtes connecté à Chrome, votre compte Google est temporairement lié à vos données de navigation. Selon Google, il s’agit d’adapter les protections à votre situation spécifique, et ces données sont anonymisées après une courte période de temps pour protéger les utilisateurs. Cependant, selon une étude de Universités de Princeton et de Stanfordles données anonymisées, y compris les historiques de recherche, peuvent être liées à des profils de médias sociaux à l’aide de données accessibles au public.

La navigation sécurisée améliorée pourrait également nuire aux développeurs. Si vous êtes un nouveau développeur d’extensions, vous devez attendre que Google dise que votre produit est digne de confiance. Google exige que les nouveaux développeurs suivent les règles du programme pour développeurs pendant quelques mois avant de pouvoir être étiquetés comme fiables. Cette politique pourrait nuire aux nouveaux développeurs qui dépendent des revenus de leur travail, et elle pourrait bloquer les développeurs talentueux qui ne peuvent pas se permettre d’attendre ces mois.

