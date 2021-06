Pourquoi devriez-vous toujours transférer votre solde Venmo à la banque

Cette histoire fait partie de la série CNBC Make It’s One-Minute Money Hacks, qui fournit des trucs et astuces simples et simples pour vous aider à comprendre vos finances et à prendre le contrôle de votre argent.

Si vous utilisez votre smartphone pour envoyer de l’argent à vos amis et à votre famille, il y a de fortes chances que cela se produise sur Venmo. Le service de paiement peer-to-peer a plus de 50 millions d’utilisateurs aux États-Unis qui se sont échangé près de 160 milliards de dollars en 2020.

Mais malgré la facilité avec laquelle Venmo vous permet de payer le loyer ou de diviser la note du dîner, vous devez toujours garder un œil sur votre solde Venmo et vous assurer qu’il ne devient pas trop élevé.

Voici trois raisons pour lesquelles vous devriez toujours transférer la majeure partie de votre solde à la banque.