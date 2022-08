Pourquoi devriez-vous toujours télécharger la prochaine mise à jour des fonctionnalités de Windows 10

Windows 11 est disponible depuis 10 mois, mais la grande majorité des gens n’ont toujours pas mis à jour le dernier système d’exploitation de Microsoft.

Il est facile de voir pourquoi. Les exigences matérielles de Windows 11 signifient que de nombreux appareils plus anciens ne sont pas compatibles, tandis que les changements visuels audacieux ne sont certainement pas pour tout le monde. En l’absence de nouvelles fonctionnalités exceptionnelles et de la prise en charge de Windows 10 jusqu’en 2025, il n’y a aucune raison pour que la plupart des gens obtiennent Windows 11 dès maintenant.

Cependant, il est important que vous continuiez à obtenir de nouvelles versions de Windows 10. Les mises à jour de sécurité mensuelles sont cruciales pour le fonctionnement efficace de votre appareil, mais Microsoft publie également des mises à jour de « fonctionnalités » plus importantes.

La prochaine d’entre elles, la version 22H2, approche à grands pas. Voici cinq raisons pour lesquelles vous devriez l’installer.

Il y aura de nouvelles fonctionnalités

On s’attendait à ce que la mise à jour 22H2 soit entièrement axée sur la sécurité, mais ce ne sera pas le cas. Dans un article de blog officiel, Microsoft a confirmé qu’il disposera “d’un ensemble étendu de fonctionnalités”, avec plus de détails disponibles à l’approche de sa version finale.

Il est encourageant de voir que de nouvelles fonctionnalités continuent d’être ajoutées, mais n’espérez rien de significatif. La plupart des changements seront toujours sous le capot, bien que même des ajustements mineurs devraient aider à assurer le bon fonctionnement des choses.

Mais l’expérience restera familière

Cependant, c’est le manque de grands changements qui rend Windows 10 si attrayant. Il n’y a pas de nouveau menu Démarrer ou de centre d’action ici, alors que de nombreuses applications de stock se ressemblent depuis plusieurs années.

Tout est toujours là où vous vous attendez, ce qui ne peut pas être dit pour Windows 11.

Le design de Windows 10 est resté cohérent pendant plusieurs années Dominik Tomaszewski / Fonderie

La sécurité est prioritaire

Microsoft affirme que les exigences matérielles strictes de Windows 11 ont été introduites dans un souci de sécurité. Une puce TPM 2.0 et un démarrage sécurisé vous donneront cette couche de protection supplémentaire, quelque chose qui pourrait ne pas être disponible sur votre appareil Windows 10.

La version 22H2 sera principalement une mise à jour de sécurité, mais ce n’est pas une mauvaise chose. Garder une longueur d’avance sur les pirates et les cybercriminels est essentiel, en particulier lorsque Windows 11 est l’objectif principal de Microsoft ces jours-ci.

Il devrait être (principalement) sans bogue

Les mises à jour de Windows sont conçues pour corriger les bogues, mais elles en ont causé beaucoup récemment. Naturellement, cela peut vous faire hésiter à mettre à jour votre appareil tous les mois, mais la version 22H2 devrait être une exception.

En effet, il est déjà testé via le programme Windows Insider, ce qui signifie que la plupart des bogues seront repérés et corrigés avant d’atteindre la version finale. Il n’y a toujours aucune garantie que la mise à jour 22H2 sera sans bogue, mais c’est beaucoup plus probable en conséquence. Le déploiement sera également progressif, de sorte que les premiers utilisateurs identifieront et signaleront les problèmes avant que la plupart des utilisateurs n’installent la mise à jour.

Tout le monde peut s’inscrire au programme Windows Insider Anyron Copeman / Fonderie

Étant donné que Windows 11 a été annoncé en juin 2021, la version 21H2 était largement attendue comme la dernière mise à jour des fonctionnalités de Windows 10.

L’existence d’une mise à jour 22H2 est surprenante, mais on a du mal à imaginer un équivalent 2023 ou 2024. Windows 10 pourrait encore être pris en charge par Microsoft jusqu’en octobre 2025, mais les mises à jour de sécurité seront suffisantes à partir de l’année prochaine.

Nous recommandons toujours de mettre à jour Windows 10 au moins quelques fois par an, mais la version 22H2 pourrait être la dernière grande mise à jour que vous devrez installer. Cela vaut certainement la peine de l’éliminer, à condition que le déploiement initial sur l’appareil soit fluide.

On ne sait pas exactement quand cela commencera, mais sa présence dans le canal de prévisualisation de la version du programme Windows Insider suggère qu’une version finale est imminente. À condition que vous ayez terminé d’autres mises à jour en attente (à l’exception de Windows 11), il apparaîtra dans les paramètres lorsqu’il sera prêt à être installé.

