Pourquoi devriez-vous télécharger Google Wallet maintenant

Google a l’habitude de mettre à jour et de réitérer bon nombre de ses services populaires. Il a tué Allo, Hangouts et d’innombrables autres produits logiciels au fil des ans pour nous confondre tous, il n’est donc pas surprenant qu’il ait mis à jour Google Pay pour devenir Google Wallet.

Google a décidé de transformer Google Pay en Google Wallet pour tous les utilisateurs d’Android via une mise à jour de l’application. Donc, si vous avez déjà Google Pay, vous verrez bientôt quelques changements. Mais ce n’est pas si simple.

La société avait déjà lancé une refonte de Google Pay aux États-Unis et à Singapour. Curieusement, ces pays obtiendront à la fois Google Pay et Google Wallet avec essentiellement les mêmes fonctionnalités, mais la refonte sera déployée dans le reste du monde en tant que Google Wallet uniquement, et Google Pay disparaîtra. L’Inde ne recevra que Google Pay. C’est la logique de Google que nous connaissons et aimons !

Google Wallet ressemble étroitement à l’approche à guichet unique des paiements mobiles et passe comme Apple prend avec sa propre application Wallet (vous l’avez deviné) pour iOS.

De nombreuses fonctionnalités de Wallet ne sont pas nouvelles, mais cela vaut toujours la peine de mettre à jour l’application vers la dernière version. Voici ce qu’il peut faire.

Il stocke vos cartes de crédit et de débit

Comme auparavant, il vous permettra de stocker vos cartes de crédit et de débit numériquement, vous permettant d’effectuer des paiements si votre téléphone est équipé de NFC et que le magasin dans lequel vous vous trouvez accepte le sans contact ou le toucher pour payer.

Si vous l’utilisez fréquemment, c’est un bon endroit pour voir toutes vos transactions de manière centralisée.

Henry Burrell / Fonderie

Il sécurise davantage vos informations de paiement

Avec vos cartes enregistrées, vous pouvez également payer sur de nombreux sites Web mobiles pour des articles à l’aide de Google Wallet, plutôt que de saisir vos coordonnées à chaque fois ou de donner ces données inutilement à plusieurs détaillants.

Il affiche vos cartes d’embarquement

Si vous partez à l’étranger, vous pouvez télécharger vos cartes d’embarquement électroniques sur Google Wallet pour éviter d’avoir à les imprimer. Lorsqu’il est temps d’embarquer, l’application affichera une notification constante sur votre écran de verrouillage et dans l’ombre de notification pour vous assurer que vous pouvez toujours la trouver facilement.

L’application peut également stocker des billets de concert et d’autres billets dans certains cas, ainsi que des cartes de vaccins dans les pays qui les utilisent.

Il stocke vos titres de transport

Vous aurez plus de chance si vous vivez aux États-Unis pour celui-ci – au lancement, Google Wallet a la capacité de stocker votre laissez-passer de transport en commun pour de nombreux systèmes de métro et de train américains, mais pas plus loin.

Il stocke vos cartes de fidélité et cartes cadeaux

Google Wallet analyse également votre Gmail et affiche avec précision les cartes de fidélité des supermarchés et autres magasins et les stocke dans l’application pour les retrouver facilement.

De même, si vous recevez une carte-cadeau, de nombreux détaillants locaux sont pris en charge dans Google Wallet. Au Royaume-Uni, cela inclut Tesco, Costa, Asda, John Lewis et Boots.

Il stocke vos adhésions airmiles

Avec des prouesses de numérisation similaires, il trouve également vos numéros de membre airmiles pour une référence facile.

Henry Burrell / Fonderie

Qu’est-ce que tu attends?

Dans l’ensemble, il s’agit plus d’une nouvelle image de marque de Google Pay que d’une application avec des tonnes de nouvelles fonctionnalités. Mais il semble plus élégant grâce à une nouvelle image de marque avec le langage de conception Material You de Google et à une interface plus intuitive et plus facile à parcourir.

Appuyez sur ce lien depuis votre téléphone Android pour télécharger Google Wallet.

Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez également télécharger Google Pay ici pour iOS si vous le préférez à Apple Wallet.