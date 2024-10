Avez-vous remarqué à quel point la télévision est sérieuse de nos jours ? Industrie est stressant comme l’enfer. Présumé innocent m’a ébranlé les nerfs. Sous le pont m’a fait pleurer, et Monstres : l’histoire de Lyle et Erik Menendez m’a tenu éveillé pendant des jours. Assez! Je veux juste regarder quelque chose bon. Doux, même. Alors imaginez ma joie quand j’ai appris Êtes-vous plus intelligent qu’une célébrité ?—animé par Travis Kelce et disponible maintenant sur Amazon Prime Video. Voici la ligne de connexion :

« Un concurrent adulte rejoint une classe de célébrités pour répondre à des questions de niveau élémentaire sur divers sujets, en lice pour un prix de 100 000 $. »

Évidemment, je devais le vérifier. Après un examen attentif, je peux confirmer que c’est une émission parfaite – et non, il n’y a pas de responsable des relations publiques dans mon courrier électronique qui demande une bonne note. C’est en fait bien. Kelce est un hôte charmant. Lorsqu’il n’exhibe pas ses blancs nacrés, il désamorce les tensions avec des blagues pleines d’esprit. (Je commence à comprendre pourquoi Taylor Swift est si séduite !) Et chaque épisode comprend une « classe » de célébrités, comme Lilly Singh, Nikki Glaser, Chad Ochocinco, Ron Fuches et Natasha Leggero, qui, dans l’épisode 3, aident un auditeur californien gagne de l’argent. (Je ne suis pas sûr qu’il puisse y avoir des « spoilers » dans des intrigues aussi simples, alors j’espère que vous me pardonnerez d’avoir révélé ce résultat.) La camaraderie n’est pas seulement divertissante ; c’est carrément enivrant.

Si tu as vu Êtes-vous plus intelligent qu’un élève de cinquième ? la configuration sera familière. Le problème, c’est que les questions sont en fait assez difficiles. Bien sûr, la littérature de l’école primaire des sons facile. Mais savez-vous quel bûcheron mythique possédait un bœuf bleu nommé Babe ? Ce qui est amusant, c’est de regarder les concurrents se creuser la tête pour trouver des réponses et s’appuyer inévitablement sur l’esprit d’étrangers pour les comprendre. S’ils n’y parviennent pas, ils échoueront et rentreront chez eux les mains vides.

Mis à part la prémisse—qui est excellente, soit dit en passant—Êtes-vous plus intelligent qu’une célébrité ? fait de Kelce la seule célébrité à laquelle je prête attention. (Pas difficile, je l’avoue. Il est partout.) Il mesure peut-être six pieds cinq pouces et est construit comme une maison en brique, mais il a l’énergie de votre amusant cousin de quatorze ans. Je veux dire cela comme un compliment. Il est en fait impossible d’écouter Kelce parler sans sourire, et c’est exactement ce dont nous avons besoin ces jours-ci.

Je n’ai pas besoin de vous rappeler les élections à venir, la crise du réchauffement climatique, l’inflation, les prêts étudiants ou les milliards d’autres choses qui rendent cette période « sans précédent ». Connectez-vous simplement à Twitter et voyez ce qui se passe. Je parie que vous aurez envie de décompresser, alors posez votre téléphone, prenez votre télécommande (échanger un appareil contre un autre fonctionne toujours) et regardez Êtes-vous plus intelligent qu’une célébrité ? Les trois premiers épisodes sont désormais diffusés ; les nouveaux versements tombent le mercredi. Harper Stern peut attendre.