Pourquoi devriez-vous prendre du sureau cette saison de la grippe

Saison du rhume et de la grippe est sur nous, et vous prenez peut-être déjà des précautions pour vous protéger. Cela peut être aussi simple que de se faire vacciner contre la grippe, de se laver les mains plus fréquemment ou prendre des vitamines. Si vous cherchez un moyen naturel de soutenir votre système immunitaire en cette saison du rhume et de la grippe, ne cherchez pas plus loin que le sureau.

Voici pourquoi vous devriez envisager d’ajouter ce délicieux supplément de baies à votre routine de bien-être hivernale.

Qu’est-ce que le sureau ?

Sureau est une baie pourpre produite par des sureaux européens. L’extrait de ce fruit est souvent ajouté à des suppléments pour l’immunité. Ce fruit puissant a été utilisé pour combattre le rhume et la grippe depuis des siècles.

Il n’y a pas de dosage standardisé pour l’extrait de sureau. Chez les adultes, la posologie la plus courante est d’environ 1 200 milligrammes par voie orale, par jour. Il n’est pas recommandé de le prendre pendant plus de 12 semaines.

Lorsqu’il est consommé, le fruit doit être mûr et violet. Les baies de sureau vertes ne sont pas mûres et peuvent être toxiques.

Bienfaits du sureau pour la santé

Vous vous demandez peut-être à quoi sert le sureau ? Voici trois avantages soutenus par la science.

Emballé avec de la vitamine C

Les baies de sureau sont riches en vitamine C. Dans une tasse de baies, il y a 52 mg de vitamine C – 52% de la valeur quotidienne recommandée. Les baies de sureau sont également riches en fibres. Une tasse contient 10 grammes de fibres, soit 36 ​​% de la valeur quotidienne recommandée.

Riche en antioxydants

En plus de sa valeur nutritive, le sureau est également riche en antioxydants. La recherche a montré que les fleurs, les feuilles et les baies de sureau peuvent toutes être des antioxydants. Dans une autre étude en comparant des groupes de baies, on a constaté que les baies de sureau avaient les niveaux les plus élevés d’antioxydants.

Aide à soulager les symptômes de la grippe et du rhume

L’avantage le plus important du sureau, à mon avis, est son soutien immunitaire. La recherche a montré que l’extrait de sureau peut réduire la gravité des symptômes de la grippe. Ses propriétés antivirales et antimicrobiennes en font un remède naturel contre le rhume et la grippe, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer s’il peut prévenir la grippe.

Y a-t-il des effets secondaires du sureau ?

Sachez que les baies de sureau non mûres ou l’écorce, les feuilles ou les racines de la plante peuvent causer nausées, diarrhée et vomissements. Si vous présentez l’un de ces symptômes lors de la prise d’extrait de sureau, arrêtez les suppléments et parlez-en à votre médecin.

Qui ne devrait pas prendre de sureau?

Il n’y a pas eu suffisamment d’études pour soutenir les enfants prenant de l’extrait de sureau. Il n’est pas recommandé pour les enfants de moins de cinq ans, mais on ne sait pas s’il est sans danger pour les enfants de plus de cinq ans. Les femmes enceintes ou qui allaitent devraient également éviter le sureau. Enfin, si vous souffrez d’une maladie auto-immune comme le lupus ou la sclérose en plaques, le sureau peut augmenter vos symptômes.

Vous ne devriez pas non plus prendre de sureau si vous cherchez une alternative à un vaccin COVID-19. Il ne protégera pas contre le COVID-19.

Où trouver du sureau

L’avantage des suppléments de baies de sureau est qu’ils sont facilement disponibles. Trouvez-en des bouteilles sur Amazon, dans les pharmacies en ligne ou dans votre épicerie locale. L’extrait se présente sous forme de gomme, de liquide ou de sirop. Il convient de noter que la FDA ne réglemente pas les suppléments à base de plantes.

En bout de ligne

Des preuves et des études plus valides et de haute qualité sont nécessaires pour étayer une recommandation complète de ce supplément à base de plantes, mais le discours autour du sureau est généralement positif. Si vous recherchez un soutien immunitaire supplémentaire en cette saison du rhume et de la grippe, pensez à prendre un supplément de sureau. La baie violette est riche en vitamines, en antioxydants et a une longue histoire de réduction de la gravité des symptômes du rhume et de la grippe. Personnellement, je prends du sureau tous les matins, et jusqu’à présent, tout va bien.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.