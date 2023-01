Pourquoi devriez-vous manger plus de glucides, pas moins

La culture diététique a donné une mauvaise réputation aux glucides : beaucoup de gens pensent à tort que les glucides causent gain de poids ou sont malsains. Cependant, la recherche et les experts ont corrigé à plusieurs reprises de fausses informations sur les glucides.

En fait, les glucides sont l’un des principaux macronutriments que nous devrions tous manger. Il existe deux types de glucides différents : glucides complexes et glucides simples. Les glucides complexes sont riches en fibres et se trouvent dans les aliments entiers non transformés, comme les fruits, les légumes, les haricots et les grains entiers. Pendant ce temps, les glucides simples se trouvent dans les sucres et les amidons raffinés qui ont été dépouillés de leurs fibres naturelles et de leurs nutriments, comme les biscuits, les sodas et les produits de boulangerie. Les glucides simples ont une faible valeur nutritionnelle, et même s’ils sont bons à manger, il est généralement recommandé de les limiter dans votre alimentation.

Malgré cela, les glucides offrent de nombreux avantages que vous vous privez peut-être si vous les éliminez de votre alimentation. Il existe de nombreuses raisons utiles pour lesquelles vous devriez ajouter plus de glucides à votre alimentation. Découvrez les nombreux avantages de manger des glucides et assurez-vous de faire le plein de vos types préférés.

Les glucides vous donnent de l’énergie

Lorsque vous mangez des glucides, le le corps les décompose en glucose, qui est ensuite utilisée par les cellules comme source d’énergie principale. Cela vous donne la bouffée d’énergie dont vous avez besoin pour effectuer des tâches quotidiennes comme l’exercice, par exemple. Sans glucides, vous vous sentiriez épuisé et manqueriez de l’énergie nécessaire pour passer un cours de Crossfit ou une longue course. Une fois que le corps utilise le glucose adéquat dont il a besoin à partir des glucides, le reste est décomposé en glycogène et stocké dans le foie et les muscles.

Les glucides fournissent des vitamines et des minéraux essentiels



Les vitamines et les minéraux sont considérés micronutriments et sont nécessaires pour vous garder en bonne santé. Les glucides fournissent des vitamines et des minéraux essentiels comme magnésium, potassium, vitamine C, vitamines B et plus. Ceux-ci fonctionnent également comme des antioxydants, qui sont nécessaires pour vous protéger contre les maladies cardiaques, le cancer et d’autres maladies. La meilleure façon d’obtenir bon nombre de ces vitamines et nutriments essentiels est d’avoir une alimentation équilibrée avec des glucides pour aider à soutenir votre système. Si vous pensez que vous manquez d’un nutriment spécifique, il est préférable d’en parler à votre médecin, qui peut effectuer les tests appropriés et vous recommander les bons aliments et suppléments.

Les glucides vous permettent de rester régulier

Si vous souffrez de constipation, il se peut que vous manquiez de fibres insolubles ou solubles dans votre alimentation. Les fibres insolubles ne se dissolvent pas dans l’eau et peuvent être trouvées dans les grains entiers, le riz brun, l’avoine, les noix et les fruits et légumes. Les fibres solubles se dissolvent facilement dans l’eau et aident à ralentir la digestion et sont connues pour aider à prévenir certaines maladies. Les fibres sont la clé pour garder vos selles régulières au quotidien. Une bonne façon d’ajouter des fibres à votre alimentation est de manger des glucides plus complexes.

Les fibres peuvent être trouvées dans les fruits, les légumes, les noix, les grains entiers et les légumineuses. Les glucides complexes se digèrent lentement par rapport aux glucides simples. Le corps ne peut pas digérer les fibres; par conséquent, il est lent à se décomposer et vous garde rassasié plus longtemps. Ils sont également moins susceptibles de provoquer une augmentation de votre glycémie, ce qui est important si vous souffrez de diabète et devez surveiller votre glycémie.

Les glucides aident au fonctionnement du cerveau

Les glucides permettent à votre cerveau de fonctionner efficacement. Le cerveau utilise 20% de l’énergie totale du corps brûlé quotidiennement. Vous avez probablement remarqué les jours où vous avez à peine mangé des glucides que vous ressentez un brouillard cérébral, des sautes d’humeur et de l’épuisement. C’est parce que le cerveau dépend des glucides comme principale source de carburant. La recherche montre que les glucides complexes aider le cerveau à vieillir sainement et améliorer la mémoire à court et à long terme. De plus, il est recommandé aux enfants d’âge scolaire de prendre des petits déjeuners riches en glucides pour aider leur fonction cognitive. Il est important d’alimenter votre corps avec des glucides sains ou des glucides complexes pour que votre cerveau puisse bien fonctionner et pour une énergie à long terme.

Les glucides aident à la construction musculaire

Si l’un de vos objectifs est de développer vos muscles ou si vous vous concentrez sur la recomposition corporelle, les glucides peuvent vous aider à y parvenir. Bien que les protéines soient l’un des principaux macronutriments que vous devriez manger pour développer vos muscles, les glucides peuvent faire ou défaire vos performances au gymnase. Comme mentionné précédemment, les glucides qui ne sont pas utilisés pour l’énergie immédiate sont transformés en glycogène. Ce glycogène est stocké dans vos muscles et fournit l’énergie nécessaire pour soulever plus lourd ou courir plus loin.

Un manque de glucides peut vous faire vous sentir épuisé et faible lorsque vous vous entraînez. Les athlètes comme les marathoniens ou les haltérophiles visent à maximiser les réserves de glycogène musculaire par carbo-loading avant un grand événement pour cette raison. Les glucides aident également à récupération et réparation musculaire après une séance d’entraînement, il est donc important de s’assurer que votre repas post-entraînement comprend des glucides et des protéines.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.