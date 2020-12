Je vacille sur le bord d’un rocher dans le canyon de Grmečica en Slovénie, le cœur battant alors que mes pensées ping-pong entre le visage inquiet de ma mère et les contes de la mythologie grecque – principalement les fragments de la mort.

Une piscine à environ cinq mètres plus bas brille d’un bleu translucide. La lumière du soleil pénètre et rebondit sur l’eau, soulignant les parois rocheuses fauves qui nous entourent et la canopée des arbres feuillus au-dessus.

Grmečica signifie tonnerre en slovène, et le canyon escarpé ressemble certainement à un endroit accidentellement créé par Zeus avec un éclair errant lancé lors d’une crise de colère.

Ma main gauche est comme un vice, agrippant l’épaule d’Urban, un guide affable 3Glav Adventures avec une vadrouille de cheveux bruns bouclés. Il essaie de me rassurer sur le fait que sauter ne me conduira pas aux enfers. Ci-dessous, un groupe de jeunes Américains se fait l’écho de ses encouragements.

C’est presque suffisant pour étouffer la voix de maman dans ma tête, hurlant: «Eh bien, si tous tes amis sautaient d’une falaise, n’est-ce pas?

Les canyoneers expérimentés me disent que ce moment de terreur est le début archétypal d’un voyage dans une dépendance au canyoning – parfois même qui sauve des vies.

Le prélude? Découvrir ce qu’est réellement le canyoning. Et, comme l’a expliqué le fondateur de 3Glav, Domen Kalajžič, c’est rarement ce que les gens supposent.

Il a dit: «C’était déroutant au début [of our company]. La moitié des gens pensaient faire du canoë, la moitié pensaient faire de l’escalade.

«Maintenant ça dépend – c’est devenu très populaire dans les Alpes et de plus en plus de gens le savent, mais il y a encore des surprises.

«Dans ce monde prévisible, tout est si bien connu à l’avance. Je pense que c’est bien si c’est une agréable surprise.

Domen compare le canyoning à un «parc aquatique naturel». Le sport en pleine croissance est une combinaison de rappel, de natation, de glisse et de saut: pensez au parkour à travers certains des paysages les plus époustouflants du monde.

Certains sites ne conviennent qu’aux canyoneers expérimentés, mais d’autres conviennent aux enfants dès l’âge de cinq ans. L’accès et la difficulté peuvent changer avec les saisons, voire la météo.

L’Europe regorge de points chauds pour le canyoning, du lac de Garde italien au Saint Graal, le Tessin suisse, qui figure en tête de la liste des seaux de presque tous les canyons.

Ana Sousa, 51 ans, dit que le sport lui a sauvé la vie. L’enseignant spécialisé du Portugal a fait un burn-out il y a 10 ans.

Elle a déclaré: «Je traversais mes journées, assise sur le canapé, allant au travail, du travail à la maison, de la maison au travail, rien de plus.

«Je ne voyais tout simplement pas comment m’en sortir. J’ai commencé à prendre des pilules pour dormir, des pilules pour rester éveillé, des pilules pour travailler. Et un jour, un de nos amis nous a invités à faire du canyoning pour la première fois.

« J’avais si peur. Je n’ai jamais eu plus peur de ma vie car ce n’est qu’une corde et plusieurs mètres plus bas. Alors peur. Juste de la peur pure.

«Dès que je suis descendu, j’ai pleuré. J’ai beaucoup pleuré. Et a beaucoup frissonné. Et puis j’ai dit, OK, c’est ce dont j’ai besoin.

Ana a suivi un cours pour apprendre à faire du canyon de manière autonome et va maintenant chaque week-end avec un groupe qui, selon elle, est devenu comme une famille.

Elle explique: «Vous développez une sorte d’esprit de parenté que vous n’avez pas dans un autre sport. Parce que tu dois faire confiance à l’autre gars.

«Mettre sa vie entre les mains des autres n’est pas facile. Nous ne faisons pas cela dans notre vie de tous les jours. Nous devons tout contrôler. J’étais comme ça. »

Ana, qui enseigne toujours, a maintenant effectué 99 excursions dans les canyons. Elle n’a pas l’intention de s’arrêter.

Elle a dit: «Je ferai probablement du canyoning jusqu’à ce que j’utilise une marchette.»

Les aventures de canyoning, dirigées par des guides expérimentés certifiés par la Commission Internationale de Canyon basée en Allemagne, offrent une voie dans le sport.

Un autre est à travers la Fédération Internationale de Canyonisme (FIC), une organisation composée d’associations membres dans 18 pays, y compris des fondateurs comme la France et la Belgique. La Zambie, son dernier membre, l’a rejoint l’année dernière.

Le président du FIC, Sonny Lawrence, encourage toute personne intéressée par le canyoning à trouver son chapitre FIC local, où les bénévoles aideront souvent les débutants à apprendre les ficelles du métier – littéralement.

L’organisation coordonne également un festival annuel auquel participent plus de 200 personnes du monde entier.

Sonny, qui décrit le canyoning comme un sport d’équipe, a déclaré: «Notre objectif est de mettre en réseau les gens, que vous soyez expérimenté ou non.

«À la fin de la journée, les gens vont dîner et bavarder avec des gens d’un autre pays. [Lasting] des relations se forment. »

Le «wuss» autoproclamé Matej Hosner, 31 ans, a quitté sa première expérience de canyoning après deux sauts. Mais il appréciait la persévérance, a-t-il dit, alors il est retourné et est tombé amoureux.

Le père de deux enfants dirige maintenant sa propre entreprise de canyoning en Slovénie, et il espère emmener d’autres personnes dans leurs propres voyages de transformation.

La nouvelle aventure du guide, Canyoning Challenge Slovénie, est en collaboration avec un expert en team building et un psychothérapeute. Ils travailleront avec des groupes pour développer une gamme de compétences, y compris la gestion du stress et le renforcement de la confiance.

Il explique: «Je veux apprendre aux gens comment utiliser cela dans la vie de tous les jours. Parce que lorsque vous revenez à votre vie pas si extrême et que vous faites face à un problème, vous pouvez dire: «Oh mec, j’ai fait des choses bien plus difficiles que ça.

«Vous avez peur, mais si vous surmontez ces peurs, vous devriez grandir en courage. Alors quoi que vous traversiez, je veux que vous le traversiez courageusement.

L’approche intentionnelle de Matej mêle une gamme de philosophies et d’outils de développement personnel, de l’exposition à l’eau froide de William Hof ​​au voyage du héros de Joseph Campbell.

Il a dit: « Si vous pouvez gérer tout cela, vous pouvez arriver à cet état d’être un héros! »

De retour à Grmečica, j’essaye de rassembler ma propre puissance herculéenne.

«Si tous vos amis sautaient d’une falaise, le feriez-vous?»

«Non maman», répondis-je silencieusement. « Apparemment, je vais le faire pour de parfaits inconnus. »

Je bondis.

Et dans les airs, au moment où mes orteils sont sur le point de toucher l’eau, je deviens un héros – et un toxicomane.