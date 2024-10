Pourquoi devriez-vous éteindre votre téléphone au moins une fois par semaine – selon la NSA

Brooks Kraft LLC/Corbis via Getty Images

Votre smartphone coûteux peut être victime de nombreuses menaces de sécurité, du phishing aux logiciels malveillants en passant par les logiciels espions. Il suffit d’une attaque réussie pour détruire votre téléphone, compromettre vos données et même voler votre identité. Alors, comment se protéger ?

Aussi : les utilisateurs de Cash App ont moins d’un mois pour réclamer jusqu’à 2 500 $ de règlement.

Dans un Rapport sur les meilleures pratiques en matière d’appareils mobilesla National Security Agency (NSA) propose des conseils pour empêcher les pirates et les attaquants d’attaquer votre appareil mobile. Une méthode est aussi simple que d’éteindre et de rallumer votre téléphone.

Cliquez sur la case en haut à droite pour agrandir. Agence de sécurité nationale

Les attaques de spearphishing peuvent cibler votre téléphone pour installer des logiciels malveillants, tandis que les exploits sans clic peuvent infecter votre appareil sans aucune interaction de votre part. Le conseil de la NSA ? Éteignez puis rallumez votre téléphone au moins une fois par semaine.

Aussi : Pourquoi vous n’avez plus besoin de payer pour un logiciel antivirus

Cette simple action peut rendre plus difficile pour les pirates informatiques de voler des informations sur votre téléphone, même si l’agence prévient que cela n’empêchera pas toujours une attaque.

Agence de sécurité nationale

La NSA a cité plusieurs autres menaces pouvant avoir un impact sur votre appareil mobile dans son rapport.

Des applications malveillantes peuvent infecter votre téléphone. Les réseaux Wi-Fi malveillants peuvent intercepter et rediriger le trafic de votre appareil. Les logiciels espions peuvent surveiller les conversations audio et vidéo sur votre téléphone. Les pirates ayant accès à distance à votre appareil peuvent collecter des données d’appels ou de SMS. Une personne ayant un accès physique à votre téléphone, même brièvement, pourrait bien entendu installer des logiciels malveillants ou des logiciels espions.

Il existe plusieurs façons de vous protéger. La NSA suggère :

Mettez à jour vos applications. Assurez-vous de mettre à jour vos applications et votre système d’exploitation avec les derniers correctifs de sécurité.

Utilisez les magasins d’applications officiels. Installez uniquement des applications à partir de magasins officiels, tels que l’App Store d’Apple ou le Google Play Store.

Évitez de cliquer sur des liens ou des pièces jointes dans des e-mails et des messages texte, car ce sont des moyens courants de déclencher des logiciels malveillants.

Méfiez-vous des réseaux Wi-Fi publics et évitez de les rejoindre lorsque cela est possible. Pour compléter les conseils de la NSA ici, je recommande d’utiliser un VPN chaque fois que vous rejoignez un réseau public.

Désactivez Bluetooth. Désactivez Bluetooth lorsque vous ne l’utilisez pas pour empêcher un appareil non autorisé de se connecter à votre téléphone.

Utilisez un mot de passe sécurisé. Créez un mot de passe solide comportant au moins six chiffres pour verrouiller et déverrouiller votre téléphone.

Tirez parti de la biométrie. Activez la numérisation intégrée du visage ou des empreintes digitales de votre appareil pour plus de sécurité et de commodité.

Utilisez des accessoires fiables. Utilisez uniquement des cordons de chargement ou des accessoires de chargement d’origine provenant d’un fabricant de confiance. Évitez les bornes de recharge USB publiques.

Désactivez les services de localisation lorsque vous n’en avez pas besoin.

Au-delà de l’adoption des suggestions de la NSA, vous pouvez également vous tourner vers une application dédiée pour vous aider à assurer votre sécurité mobile. Une application qui mérite d’être installée est iVerify, un scanner de sécurité qui recherchera les logiciels malveillants sur votre appareil et s’assurera que vous utilisez les fonctionnalités de sécurité de base sur votre iPhone ou votre téléphone Android.

À lire aussi : 7 règles de mot de passe à respecter en 2024, selon les experts en sécurité

« Les menaces contre les appareils mobiles sont de plus en plus répandues et de plus en plus étendues et complexes », a indiqué la NSA dans son rapport. « Les utilisateurs d’appareils mobiles souhaitent profiter pleinement des fonctionnalités disponibles sur ces appareils, mais de nombreuses fonctionnalités offrent commodité et fonctionnalité mais sacrifient la sécurité. Ce guide de bonnes pratiques décrit les mesures que les utilisateurs peuvent prendre pour mieux protéger leurs appareils et informations personnels.

Cet article a été initialement publié le 31 mai 2024 et mis à jour le 21 octobre 2024.