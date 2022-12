Pourquoi devriez-vous enregistrer la voix d’un membre de la famille en cette saison des Fêtes

Lorsque nous enregistrons une conversation avec un être cher, a déclaré Robert Neimeyer, directeur du Portland Institute for Loss and Transition dans l’Oregon, “c’est un cadeau qui continue de donner, car nous prolongeons leur vie au-delà de leur présence physique littérale. Nous y avons toujours accès. »

La recherche a démontré que les voix peuvent être aussi distinctes que les empreintes digitales, a déclaré Laura K. Guerrero, directrice de l’engagement et de l’innovation à la Hugh Downs School of Human Communication de l’Arizona State University. Une étude de 2021 publiée dans Scientific Reports a révélé que le son de la voix d’une mère peut diminuer la douleur et augmenter les niveaux d’ocytocine, l’hormone de liaison; un appel téléphonique empathique, selon une étude de 2021 publiée dans JAMA Psychiatry, peut réduire l’anxiété et la dépression.

Anderson Cooper, l’ancre de CNN, est l’hôte d’un nouveau podcast All There Is With Anderson Cooper, qui est une exploration réfléchie de la perte (son père est décédé à 50 ans alors qu’il subissait une opération cardiaque en 1978 ; il a perdu son frère Carter au suicide dix ans plus tard et sa mère, Gloria Vanderbilt, est décédée en 2019). Dans un épisode, Cooper raconte comment il y a quelques années, un intervieweur de radio lui a envoyé un lien vers un segment qu’il avait fait avec le père de Cooper, Wyatt. C’était la première fois que Cooper entendait la voix de son père depuis qu’il avait 10 ans.

Cooper n’a pas mentionné comment cet événement l’avait fait se sentir alors je lui ai téléphoné pour lui demander. “C’était extraordinaire à entendre”, a-t-il déclaré. « Soudain, la voix de mon père a rempli mon bureau. Il est difficile d’expliquer le pouvoir d’entendre la voix de quelqu’un. Évidemment, j’ai pleuré.

Ce qui l’a rendu encore plus percutant, a ajouté Cooper, “c’est qu’il était interviewé à propos d’un livre qu’il avait écrit, et il parlait en fait de mon frère et de moi, et de ce qu’il espérait pour nous.” Il s’arrêta. “C’était comme si un portail s’ouvrait soudainement, et il était vivant et parlait de mon frère et moi au présent. De l’entendre dire mon nom et le nom de mon frère… »