Les services de renseignement occidentaux n’ont pas caché leur volonté d’infiltrer Pékin

La Chine a récemment annoncé qu’elle avait arrêté deux de ses propres ressortissants soupçonnés d’avoir aidé les Britanniques. agence de renseignement étrangère MI6. Selon Pékin, le couple suspect aurait été attiré par le mari du mari. « désir d’argent » l’ayant recruté alors qu’il étudiait au Royaume-Uni, affirmant qu’ils l’avaient soumis à des « persuasion, incitation et même coercition répétées ». L’individu, nommé uniquement sous le nom de Wang, a ensuite travaillé avec sa femme pour le compte des services de renseignement britanniques dans le but d’espionner l’État chinois.

La révélation de deux espions qui travailleraient prétendument pour le MI6 coïncide avec une inquiétude croissante au Royaume-Uni concernant un prétendu espionnage chinois. Au cours des derniers mois, deux hommes ont été accusés d’espionnage au profit de la Chine, l’un d’entre eux était chercheur parlementaire, un autre groupe d’hommes a ensuite été accusé de le faire au nom du «Bureau économique et commercial de Hong Kong». Enfin, en plus de cela, le gouvernement britannique a rendu public plusieurs piratages et fuites présumés, notamment dans le registre électoral et dans le ministère de la Défense, qu’il a imputés à Pékin.

Il est facile, au milieu de ces allégations, de supposer que Pékin s’engage dans une « du tac au tac » étant donné la publicité négative largement répandue en provenance de Grande-Bretagne, et il est évidemment dans l’intérêt politique de Pékin de faire connaître les cas présumés d’espionnage britannique, mais cela ne signifie pas que les allégations sont nécessairement sans fondement. On pourrait d’abord ajouter que, tandis que les médias établis occidentaux propagent une paranoïa constante à l’égard de la Chine, le Royaume-Uni reste membre du réseau Five Eyes, qui est l’alliance de renseignement la plus complète et la plus sophistiquée au monde. Londres coopère activement avec l’Australie, le Canada, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande pour partager des renseignements et suit de près ses objectifs géopolitiques.

Deuxièmement, le MI6 n’a guère caché qu’il cherchait à se concentrer davantage sur la Chine. Alex Younger, l’ancien directeur de l’Agence, a déclaré l’année dernière que la Grande-Bretagne est dans « un concours » avec Pékin et « Il faut se réveiller. » En 2021, a déclaré le chef actuel du MI6 que la Chine, ainsi que la Russie et l’Iran, étaient les principales priorités de l’agence. Logiquement, au vu d’un discours politique aussi ouvert, il semble improbable de supposer que le MI6 ne tenterait pas d’infiltrer la Chine et son gouvernement. Après tout, ce n’est pas seulement l’objectif principal de l’agence britannique, mais aussi celui de la CIA aux États-Unis. William Burns, l’actuel chef de la CIA, s’est montré très ouvert affirmant l’objectif de l’Amérique de « reconstruire son réseau» en Chine qui a en fait été réprimée par la force par le Parti communiste. Sur cette base, on ne peut que supposer que le Royaume-Uni est un complice volontaire.















C’est pour cette raison que la Chine a intensifié de manière agressive sa campagne intérieure visant à débusquer et à arrêter les espions sur son territoire national, un effort, comme on pouvait s’y attendre, présenté par les médias comme « fermer » ou être « arbitraire. » Quand nous pensons aux espions, en particulier britanniques, nous sommes toujours tentés de supposer qu’il s’agit d’agents secrets super compétents comme James Bond, mais en réalité, la collecte de renseignements fonctionne de manière banale en établissant des liens au sein d’institutions clés afin d’obtenir l’accès. à des informations confidentielles. Ceux qui sont achetés avec succès et existent à l’intérieur sont connus sous le nom de « actifs » et sont souvent récompensés financièrement pour leurs efforts.

Il existe également une zone grise qui se chevauche entre ce qui constitue « intelligence » et « recherche » sous forme d’informations, et donc le travail de la CIA et du MI6 est souvent étroitement lié aux activités financées par l’État et l’armée. « Groupes de réflexion. » Prenons par exemple Michael Korvig, un Canadien qui a été arrêté pour espionnage en Chine à la suite de l’arrestation par le Canada de la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou. Même si les grands médias ont proclamé son « innocence » constamment, il a finalement été révélé que lui, en tant qu’employé du groupe de réflexion International Crisis Group, était fournir des renseignements au Service canadien du renseignement secret.

Pour cette raison, la Chine a également réprimé les sociétés de conseil américaines dans le pays, comme par exemple Mintz, qui est dirigé par un ancien responsable de la CIA. Pourquoi sévit-il contre ces entreprises ? Parce qu’ils peuvent rassembler des recherches sur les entreprises et organisations chinoises qui peuvent ensuite être transmises au gouvernement américain, notamment sur des questions telles que les chaînes d’approvisionnement. Ainsi, la Chine accorde généralement une attention particulière aux habitants locaux qui coopèrent avec ces entreprises, qui peuvent devenir des espions, volontairement ou involontairement. Dans l’ensemble, cela nous renseigne sur les divers efforts déployés par le Royaume-Uni et les États-Unis pour espionner la Chine.

Bien que les grands médias décrivent partout, souvent de manière opportuniste, des exagérations maccarthystes et souvent absurdes de l’espionnage chinois, la réalité est que cela fonctionne dans les deux sens. La CIA et le MI6 veulent infiltrer le gouvernement chinois, ce qui signifie qu’un véritable jeu d’espionnage digne de la Guerre froide se déroule dans les coulisses.