Pourquoi devriez-vous commencer l’ART tout de suite

Un traitement antirétroviral efficace peut tellement réduire votre charge virale que les tests sanguins ne pourront pas la détecter. Cela ne fait pas que vous maintenir en bonne santé. Cela signifie qu’il n’y a pratiquement aucune chance que vous transmettiez sexuellement le virus à quelqu’un d’autre. C’est ce qu’on appelle “indétectable = intransmissible”. Si vous atteignez cet état rapidement, vous vous sentirez peut-être plus en contrôle et optimiste quant à votre état, déclare Gregory Huhn, MD, professeur agrégé de médecine et de maladies infectieuses au Rush University Medical Center.

La thérapie antirétrovirale, ou ART, est un moyen sûr et éprouvé de traiter le VIH. Votre médecin voudra que vous commenciez tout de suite, généralement le jour même de votre diagnostic. C’est ce qu’on appelle le TAR à démarrage rapide. Un traitement précoce et efficace peut vous aider à mener une vie normale. Cela peut également réduire les risques de transmission du virus à quelqu’un d’autre.

Comment la TAR traite-t-elle le VIH ?

Cette combinaison de médicaments peut réduire la quantité de VIH dans votre sang, appelée charge virale. Cela maintient votre taux de CD4. Plus ce nombre est élevé, plus vous avez de lymphocytes T et mieux votre système immunitaire fonctionne. L’ART diminue également votre activation immunitaire liée au VIH. Il s’agit d’une inflammation qui peut blesser votre cœur, votre cerveau, vos os et d’autres organes.

Fondamentalement, le TAR rend moins probable que vous tombiez malade du VIH. Et cela vous aide à vivre plus longtemps.

“Si vous prenez un jeune de 20 ans avec un nombre de CD4 supérieur à 500, qui commence un TAR immédiatement après le diagnostic – et qu’il n’a pas d’hépatite B, C ou d’autres comorbidités – son espérance de vie est à peu près la même que celle personne sans VIH », dit Huhn.