Pourquoi devriez-vous choisir un tracker Chipolo One Point plutôt que l’AirTag d’Apple pour Prime Day aujourd’hui

J’ai perdu mes clés, oubliant que je les avais jetées entre les coussins de mon canapé – et mon portefeuille – toujours dans la poche arrière du pantalon que j’avais jeté dans mon panier. J’ai le pouvoir remarquable d’égarer de petites choses importantes. Mais grâce aux trackers Bluetooth, je ne perds vraiment plus rien. Ou si je le fais, je peux le trouver facilement.

Le Un point (28 $)que Chipolo a publié plus tôt cette année, est un tracker Bluetooth qui utilise le réseau relativement nouveau de Google Find My Device, composé de plus d’un milliard d’appareils Android, pour vous aider à retrouver facilement vos clés, votre portefeuille, vos bagages, votre sac à dos, votre voiture et d’autres objets étiquetés que vous pourriez perdre. trace de. Pour les soldes Prime Day d’octobre d’aujourd’hui, vous pouvez obtenez un pack de trois trackers à 15 % de réduction le prix d’achat de deux porte-clés et d’une carte séparément.

Profiter du réseau de suivi de Google signifie, en plus d’utiliser votre propre téléphone pour localiser le One Point — avec l’application Find My Device — vous pouvez accéder à tous les autres appareils Android autour de vous, qu’ils soient amis ou inconnus (en toute confidentialité), pour mieux suivre votre article, peu importe où il se trouve ou à quelle distance de l’article vous vous trouvez.

Comment fonctionne le tracker Chipolo One Point ?

Le petit tracker en plastique, qui ne pèse relativement rien, mesure environ un pouce et demi de diamètre, soit à peu près la taille de ces vieilles pièces d’un dollar Eisenhower (j’indique mon âge). Contrairement à l’Apple AirTag, le One Point dispose également d’un trou pour porte-clés intégré, vous n’avez donc pas besoin d’acheter un accessoire pour attacher le tracker à votre article : tout ce dont vous avez besoin est un porte-clés.

Il s’agit du tracker Chipolo One Point sur mon trousseau. Nelson Aguilar/CNET

Une fois votre One Point connecté à votre téléphone, vous pouvez vérifier l’emplacement de votre objet suivi avec l’application Find My Device de Google. Vous pouvez facilement voir où se trouve le tracker sur une carte et votre distance par rapport à celui-ci. Si vous ne parvenez pas à trouver le tracker avec vos yeux, vous pouvez toujours le forcer à émettre un son assez fort (120 dB), afin de pouvoir facilement entendre où il se trouve, même s’il se trouve sous une pile de vêtements.

La durée de vie de la pile est d’environ un an, mais vous pouvez facilement ouvrir le tracker (il y a un petit trou sur le côté) pour remplacer la pile CR2032. Tu peux achetez un paquet de 10 piles CR2032 pour moins de 6 $et apparemment cela devrait durer une décennie.

Et si vous placez votre tracker sur quelque chose de partagé, comme un gros bagage en soute pour vous et votre famille, vous pouvez partager les informations avec un proche afin que vous puissiez tous les deux garder un œil sur le tracker depuis un Android séparé. appareils.

Pourquoi devriez-vous acheter le Chipolo One Point plutôt que l’AirTag ?

Il n’y a qu’une seule raison pour laquelle vous devriez vous procurer le tracker Chipolo One Point, et c’est si vous possédez un appareil Android. Le Chipolo One Point est spécialement conçu pour les téléphones et tablettes Android et fonctionne avec l’application Find My Device de Google. Si vous possédez un Android, vous ne voulez certainement pas d’AirTag, principalement parce que il n’y a aucun moyen de connecter un AirTag à un appareil Android.

Si vous possédez à la fois un appareil Apple et Android, il existe également quelques autres raisons de choisir le Chipolo One plutôt qu’un AirTag :

Le Chipolo One est moins cher que l’AirTag . Seulement pour un dollar, mais quand même.

. Seulement pour un dollar, mais quand même. Le Chipolo One a un trou pour porte-clés intégré . L’AirTag n’a pas de trou pour porte-clés, vous devrez donc acheter un accessoire, ce qui finira par rendre l’AirTag un achat plus cher.

. L’AirTag n’a pas de trou pour porte-clés, vous devrez donc acheter un accessoire, ce qui finira par rendre l’AirTag un achat plus cher. Il existe une version carte du Chipolo. Le Card Point est un tracker de cartes spécialement conçu pour votre portefeuille. Il n’existe pas de tracker de carte AirTag pour le moment.

Si vous utilisez Android, vous ne pouvez de toute façon pas utiliser un AirTag. Nelson Aguilar/CNET

Comment configurer votre tracker Chipolo One Point

Dès la sortie de la boîte, tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur votre Chipolo One Point (vous entendrez un son assez fort provenant du petit appareil), puis de placer le tracker à côté de votre téléphone. Votre appareil Android détectera automatiquement le tracker, à condition que l’application Find My Device soit téléchargée.

La fenêtre contextuelle sur votre écran vous guidera à travers toutes les instructions de configuration, qui incluent la liaison de l’appareil à votre compte de messagerie, l’acceptation de faire partie du réseau Find My Device de Google et l’activation des emplacements récents pour les appareils hors ligne.

Si vous ne disposez pas de l’application Google Find My Device, téléchargez-le ici. Captures d’écran de Nelson Aguilar/CNET

Au total, la configuration prend moins d’une minute. Et vous pourrez ensuite suivre votre article dans le confort de votre téléphone.

Ne perdez pas votre téléphone.

