Le miel vendu par les grandes marques indiennes n’est pas si sucré métaphoriquement. Une étude du Centre pour la science et l’environnement (CSE) a révélé que le miel produit par les plus grandes marques en Inde est mélangé à du sirop de sucre modifié. L’enquête allègue que l’adultération du miel passe inaperçue lors des contrôles de qualité selon les normes indiennes en vigueur en matière de sécurité alimentaire.

Cependant, le miel, la substance liquide visqueuse, a une histoire douce. Les Égyptiens de l’Antiquité tiraient l’essentiel de leur médecine. Ils l’utilisaient pour sucrer la nourriture, soigner les blessures et embaumer les cadavres. La célèbre reine égyptienne Cléopâtre s’est baignée dans du lait et du miel pour garder sa peau éclatante. Les Grecs de l’Antiquité fabriquaient des boissons et des médicaments contre la fièvre à partir de miel. Ils l’ont utilisé comme contrôle des naissances et pour traiter la calvitie et les maux de gorge.

En Inde, cependant, l’utilisation du miel a été beaucoup plus éthique non seulement dans le passé, mais aussi à l’époque moderne. Il est considéré comme l’un des Panchamrita (nourriture des dieux) et a une signification particulière dans les rituels hindous. Les anciens textes ayurvédiques l’appellent un médicament bénéfique pour le traitement des douleurs cardiaques, des palpitations, de l’indigestion et de l’insomnie. Même dans les temps modernes, malgré notre forte dépendance à la médecine occidentale, le miel est souvent prescrit par les médecins, les nutritionnistes et les diététistes pour sa valeur nutritionnelle. Il reste l’un des ingrédients de base de la plupart des remèdes maison et des masques faciaux.

Janvi Chitalia, nutritionniste fonctionnelle et coach intégrative du microbiome intestinal basé à Mumbai, a déclaré: «Le miel brut contient des polyphénols qui agissent comme un antioxydant pour protéger les cellules des dommages radicaux et contiennent également des phytonutriments qui aident à lutter contre les infections et à accélérer le temps de guérison. Il est souvent utilisé pour traiter la diarrhée et utilisé dans les cas de bactéries H-pylori. Il contient des propriétés probiotiques qui sont la matière première des microbes intestinaux, il aide donc également à maintenir l’équilibre intestinal. «

Beaucoup de gens boivent un verre de miel et d’eau citronnée tous les matins, et plusieurs personnes ayant des tendances diabétiques remplacent le sucre par du miel pour réduire leur consommation de sucre au minimum. Quiconque veut perdre du poids, malgré une dent sucrée, se tourne vers le miel. Par conséquent, le récent rapport du CSE est préoccupant pour de nombreux consommateurs indiens qui consomment régulièrement du miel.

La compagnie de nectar des dieux

Selon les rapports, certaines des marques de miel les plus importantes en Inde – Dabur, Patanjali, Zandu, Baidyanath, Apis Himalaya, Hitkari et autres – ont échoué au test de résonance magnétique nucléaire (RMN), qui est considéré comme l’étalon-or mondial pour test de pureté du miel. Le test a été réalisé dans le cadre d’une enquête aléatoire menée par une ONG CSE basée à Delhi.

Les marques, qui auraient échoué au test RMN, ont déjà fait des déclarations rejetant le rapport. Un porte-parole d’Emami (Zandu Honey) a déclaré: «Emami, en tant qu’organisation responsable, veille à ce qu’il s’agisse de Zandu Pure Honey et qu’il se conforme à tous les protocoles et normes / standards de qualité établis par le gouvernement indien et ses entités autorisées telles que la FSSAI. «

« Selon les directives de la FSSAI, la détection de la présence de sucre étranger et l’ajout de sirop de riz dans le miel se fait au moyen de la méthode IRMS. La méthode IRMS est non seulement précise, mais aussi la méthode la plus largement utilisée et acceptée pour l’adultération du miel avec sucres étrangers Tous nos lots sont également envoyés au laboratoire allemand pour vérifier si du sucre / sirop a été ajouté », a-t-il ajouté. Plusieurs reportages dans les médias ont également cité le porte-parole de Dabur qui a déclaré que le rapport du CSE était « motivé et visait à diffamer la marque » et a réitéré que le miel de Dabur est pur à 100%.

Cependant, ce n’est pas la première fois que les principales marques indiennes de miel échouent au test de pureté. Selon le rapport The Hindu Businessline il y a deux ans, une enquête Consumer Voice a révélé des problèmes d’authenticité avec le miel le plus vendu. 10 marques indiennes.

Que se passe-t-il si vous consommez du miel frelaté?

Peu de questions que le rapport du CSE a ouvertes aux consommateurs: quelle est la pureté du miel qu’ils consomment et appliquent sur leur peau? Le rapport du CSE indique que dans la plupart des cas, le miel s’est avéré frelaté en mélangeant du sirop de sucre, et les experts pensent que cela pourrait avoir un effet négatif sur la santé humaine.

« Si du sirop de maïs à haute teneur en fructose ou du sirop de sucre dans le miel est utilisé pour falsifier, il est probable que des substances plus nocives appelées produits finaux de glycation avancée seront utilisées qui peuvent endommager les cellules en déclenchant une réponse inflammatoire », a ajouté Chitalia.

Dr. Shikha Mahan, diététiste principale à l’hôpital BLK de Delhi, a déclaré à News18: «Si une personne consomme du miel frelaté pendant une longue période, son taux de sucre peut monter en flèche, ce qui à son tour peut accélérer la prise de poids. Pour certains patients diabétiques, cela peut également augmenter la tension artérielle. . «

« Lorsque la qualité du miel est compromise et que vous l’utilisez pour les soins de la peau, cela peut sérieusement affecter votre peau. Dans les régimes de soins de la peau, le miel est principalement utilisé pour resserrer et faire rayonner la peau. Mais lorsque des composants chimiques sont ajoutés à la peau, chérie, et ce n’est pas complètement pur, alors bien sûr, vous n’obtenez pas ces avantages. Votre peau peut même devenir très sèche », a déclaré le Dr. Jinal Ramesh Patel, de l’hôpital Apollo Spectra, Mumbai.

Lire les étiquettes, fournir aux consommateurs plus d’informations

« La Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) a sensibilisé les gens à l’importance de la lecture des étiquettes, et je ne saurais trop insister sur ce point. Les entreprises devraient également préciser quels ingrédients sont utilisés et quel est leur contenu nutritionnel. si nous sommes vigilants et que nous lisons les étiquettes, nous pouvons faire les bons choix », a déclaré le Dr Zamurrud Patel, diététiste en chef, Global Hospital, Mumbai. Le Advertising Standards Council of India (ASCI) a déjà reçu plusieurs plaintes dans la catégorie du miel cette année, et bien qu’il n’ait pas divulgué les noms des sociétés faisant l’objet de la plainte, le conseil a déclaré que les marques fourniraient plus de détails et d’informations sur leurs produits pour étayer leurs revendications.

Après que le rapport du CSE a été rendu public et qu’il a été constaté que plusieurs marques de miel approuvées par la FSSAI ont échoué au test RMN, la FSSAI a révélé dans un communiqué de presse qu’elle avait demandé des détails sur le test effectué par le CSE et qu’elle s’était engagée à en test ciblé pour vérifier l’adultération du miel. Selon un rapport publié par Mint (https://www.livemint.com/news/india/fssai-seeks-test-details-on-adulterated-honey-asci-warns-against-misleading-ads-11607008681056.html), FSSAI a déclaré que la technique RMN est une détection et une quantification basées sur une base de données de divers composés chimiques, en particulier pour vérifier l’origine d’un échantillon de miel. Cependant, aucune base de données de ce type n’existe actuellement pour le miel indien, de sorte que les tests RMN seront d’une «utilisation limitée» dans notre pays.