Pourquoi deux clubs de football emblématiques sont à vendre en même temps

LONDRES – Deux des équipes de football les plus importantes et les plus rentables au monde sont sur le marché en même temps – et ce n’est pas une coïncidence, selon les analystes. En novembre, les propriétaires de Liverpool puis de Manchester United ont confirmé qu’ils étaient ouverts à de nouvelles offres d’investissement, avec un potentiel de vente complète des meilleurs clubs anglais. On pense que le propriétaire de Liverpool, le conglomérat sportif américain Fenway Sports Group, a mis une valeur totale d’environ 3,3 milliards de livres sterling (3,97 milliards de dollars) sur le club, 12 ans après l’avoir acquis pour 300 millions de livres sterling. Goldman Sachs et Morgan Stanley ont préparé un dossier de vente pour les parties intéressées, The Athletic signalé pour la première fois. Pendant ce temps, les actions cotées à New York de Manchester United ont bondi de 18% sur le nouvelles le 23 novembre que ses propriétaires s’ouvraient eux aussi à des opportunités d’investissement. Une prise de contrôle complète du club devrait rapporter 5 milliards de livres sterling ou plus. Le propriétaire majoritaire du club, la famille américaine Glazer, entretient une relation tumultueuse avec les fans depuis qu’il a acquis une participation majoritaire en 2005 pour 790 millions de livres sterling dans le cadre d’un accord controversé à fort effet de levier qui a ajouté une dette substantielle au club.

Au-delà de toute motivation personnelle des propriétaires, “certains facteurs de marché signifieront que le moment de ces ventes n’est certainement pas une coïncidence”, a déclaré à CNBC Dan Harraghy, analyste sportif senior de la société d’études de marché Ampere Analysis. Compétition à gros sous Une plainte récurrente des fans de Manchester United à propos des Glazers est le manque d’investissement dans le club, à la fois dans les installations et dans les joueurs. Mais toute augmentation future du financement s’inscrit dans un champ de plus en plus compétitif d’autres clubs de Premier League tels que Manchester City – détenu majoritairement par le cheikh royal de Dubaï Mansour bin Zayed Al Nahyan – et Newcastle, acquis l’année dernière par un groupe d’investissement dirigé par le Saoudien. Fonds d’investissement public arabe. “D’un point de vue financier, les propriétaires actuels [of Liverpool and Manchester United] examinera le niveau d’investissement nécessaire pour suivre le rythme des clubs rivaux qui ont des propriétaires aux poches plus profondes, tant au niveau national qu’en Europe”, a déclaré Harraghy, citant également le Paris Saint Germain, propriété du Qatar. “Les propriétaires du Moyen-Orient financés par l’État permettent aux clubs de dépenser gros à la fois pour l’infrastructure du club et l’acquisition de joueurs afin de continuer à améliorer leurs performances footballistiques et financières.”

Stade Old Trafford, domicile du Manchester United Football Club. En novembre, le club a publié une déclaration indiquant que la famille Glazer, qui est propriétaire majoritaire du club, “envisagera toutes les alternatives stratégiques, y compris un nouvel investissement dans le club, une vente ou d’autres transactions impliquant l’entreprise”. Christophe Furlong | Getty Images Actualités | Getty Images

Alors que les Glazers se sont payés par le biais de dividendes depuis 2016 (bien qu’ils aient abandonné les paiements au milieu des discussions actuelles sur la propriété), Manchester United signalé une augmentation des revenus mais une perte nette de 115,5 millions de livres sterling pour l’exercice 2022, contre une perte nette de 92,2 millions de livres sterling l’année précédente. Dans ses derniers résultats publiés, Liverpool signalé une perte de 4,8 millions de livres sterling avant impôt au cours de l’année jusqu’en mai 2021 et une perte de 46,3 millions de livres sterling en 2020, avec la pandémie qui écrase les revenus du jour du match. “Il est possible que les responsables ne considèrent plus les dépenses comme viables, compte tenu du niveau de concurrence auquel ils sont confrontés”, a ajouté Harraghy. Échec de la Super League européenne L’implosion d’une entreprise qui visait à créer une nouvelle source de revenus pour les grands clubs aurait pu inciter les propriétaires à remettre en question leur capacité à améliorer leur rentabilité. L’annonce d’une nouvelle Super Ligue européenne au printemps 2021 qui donnerait l’entrée automatique à 15 clubs fondateurs, dont Liverpool et Manchester United, a suscité de telles critiques et accusations d’accaparement d’argent au détriment du jeu, qu’il a été bientôt annulé.

Le revenu garanti, en particulier des revenus de diffusion sur lesquels les clubs participants auraient eu un contrôle important, était une motivation clé derrière la ligue. La Premier League est devenue une compétition relativement plus ouverte, ce qui signifie que les meilleures équipes sont moins assurées de participer à des tournois comme la Ligue des champions chaque année, a déclaré Harraghy. “Manquer une qualification peut être un coup dur pour les revenus d’un club”, a-t-il déclaré. Intérêt des investisseurs Dans le même temps, le football européen compte de nombreuses équipes “qui ont un cache de marque et une base de fans mondiale, ce qui en fait des investissements très recherchés”, a déclaré David Bishop, partenaire et spécialiste du sport chez LEK Consulting. “L’activité d’investissement dans le sport a également reçu un peu de secousse après Covid parce que de nombreux organismes et équipes sportifs sont venus sur le marché en offrant des positions en actions, souvent pour aider à gérer les problèmes de trésorerie résultant de Covid.” Cela a contribué à élargir le flux de transactions et la compréhension de l’espace, a-t-il déclaré, notant les récents déploiements de capitaux dans le sport par des sociétés d’investissement telles que CVC, Silverlake, Redbird Capital et Dyal Capital. Celles-ci couvrent le rugby, les ligues de football françaises et espagnoles, le cricket de la Premier League indienne et les entreprises d’analyse sportive.

“Le marché américain, en particulier la MLB, la NBA, la NFL, est maintenant assez mature et bien investi, de sorte que les investisseurs ont également commencé à rechercher plus attentivement les opportunités sportives de type américain sur les marchés internationaux”, a poursuivi Bishop. “Dans le cas de Liverpool et de Manchester United, les deux propriétaires détiennent les clubs depuis longtemps, et les deux actifs se sont beaucoup appréciés au fur et à mesure que leurs ligues, leurs marques et leurs bases de fans mondiales se sont développées. Que ce soit le bon moment pour acheter est assez spécifiques à la situation, mais en général, ce sont des actifs qui devraient être assez résistants à moyen et à long terme”, a-t-il déclaré à CNBC.

Opportunités de revenus

Les droits médiatiques revêtent une importance croissante pour les ligues, en particulier à l’échelle internationale, et les investisseurs auront noté la croissance significative de l’audience mondiale de la Premier League anglaise, a déclaré Bishop. Il est également possible de monétiser davantage les bases de fans internationaux grâce à des expériences, du merchandising et des jeux à l’étranger – comme on le voit à l’envers au Royaume-Uni, qui attire un large public pour les matchs de football et de basket-ball américains. Angus Buchanan, directeur général de The Sports Consultancy, a également cité le capital-investissement américain et l’intérêt institutionnel pour les clubs de football comme l’une des principales raisons pour lesquelles Glazers et Fenway Sports Group pourraient penser que c’est le bon moment pour vendre. “Ils ont tous deux réussi une ‘première phase’ de conversion du capital de marque des clubs et des bases de fans internationales en revenus, mais ont connu une croissance aplatie ces dernières années”, a-t-il déclaré.

