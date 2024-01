Pourquoi DeSantis dit que la victoire de Trump dans l’Iowa est un signe de faiblesse

Le taux de participation aux caucus de l’Iowa était d’environ 110 000 électeurs. C’est environ la moitié de ce à quoi s’attendaient autrefois les campagnes électorales, et bien en dessous des 186 000 personnes manifestées en 2016. « Oui, il faisait froid », a expliqué M. DeSantis. “Oui, les conditions n’étaient pas idéales.”

Mais reste.

“Le signe de danger global est le faible nombre de personnes qui se sont déplacées”, a-t-il déclaré.

M. DeSantis a décrit M. Trump comme essentiellement un président sortant et a déclaré qu’il pensait que M. Trump, en tant qu’ancien président, aurait dû faire mieux dans l’Iowa – malgré les prédictions répétées de M. DeSantis selon lesquelles il y gagnerait.

“J’ai l’impression que Reagan aurait gagné 80 pour cent s’il l’avait été – s’il s’était présenté à nouveau.», » a déclaré M. DeSantis.

En revanche, a déclaré M. DeSantis, M. Trump perd le soutien qu’il avait autrefois. “Il y a une classe de Républicains qui ont voté pour lui deux fois, et qui étaient heureux de le faire, qui se sont retirés à ce stade, et ce n’est pas comme s’il avait des voix en trop”, a-t-il déclaré.

Quelques minutes plus tôt, dans une interview accordée à Neil Cavuto sur Fox News, M. DeSantis avait déploré à quel point « l’inévitabilité » aidait M. Trump – que les électeurs, même ses partisans potentiels, avaient commencé à annuler la course. M. DeSantis a dit cela alors même qu’il prédisait que M. Trump traverserait le New Hampshire avec peu de résistance.