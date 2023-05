Pourquoi des milliers de personnes réclament-elles de voir le corps d’une religieuse du Missouri décédée il y a quatre ans ?

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Jes Bénédictines de Marie, Reine des Apôtres, venaient de finir de déterrer un corps lorsqu’elles firent une découverte surprenante.

Bien que retirer un corps de son dernier lieu de repos soit généralement considéré comme tabou – même parmi les laïcs – les sœurs de la reine des apôtres avaient de saintes intentions; ils voulaient déplacer les restes de leur fondatrice, sœur Wilhelmina Lancaster, décédée en 2019, dans leur nouveau monastère à Gower, Missouri.

Quand ils ont ouvert le cercueil de la sœur, ils ont trouvé quelque chose d’extraordinaire ; Lancaster a montré peu ou pas de signes de décomposition. Elle n’avait pas été embaumée et était enterrée dans un simple cercueil en bois.

Bien que peut-être étrange dans tout autre contexte, les fidèles catholiques considèrent qu’une telle découverte n’est rien de moins qu’un acte de Dieu. L’église a même un terme pour cela — incorruptible.

Bien que les religieuses n’aient initialement pas eu l’intention de faire connaître la découverte, un e-mail divulgué a partagé la nouvelle de la découverte avec le public, incitant l’église à profiter du week-end du Memorial Day pour offrir au public une chance de voir leur fondatrice incorruptible avant qu’elle ne soit définitivement enterrée dans une vitrine au monastère.

Les religieuses ont ouvert les portes aux fidèles, et ils sont venus en masse.

Au cours du week-end, des files d’attente se sont étendues à l’extérieur du monastère Mary Queen of Apostles dans la ville rurale du Missouri, avec des catholiques de toute la région qui se sont rendus en voiture pour voir le miracle de leurs propres yeux. Le taux de participation a été si important que la police locale a dû établir un poste de commandement sur le site. Une vidéo du monastère montrait des hommes portant des gilets orange dirigeant la circulation pour s’assurer que le grand nombre de voitures arrivant ne provoquait pas le chaos à l’église.

Plus de 1 000 personnes sont arrivées chaque jour où le corps de la religieuse était disponible pour être vu, ce qui a incité l’église à conseiller aux visiteurs d’apporter des parapluies et des chaises pliantes pour faire face à l’attente.

Lori Rosebrough, d’Overland Park, Kansas, a traversé les frontières de l’État pour visiter ce qu’elle croit être «la main de Dieu à l’œuvre» sur un saint potentiel.

« Peu de gens peuvent dire qu’ils ont touché et prié sur le corps d’un saint », a-t-elle déclaré. USA aujourd’hui. « Je crois que les milliers d’entre nous qui ont fait le voyage à Gower, Missouri, cette semaine peuvent maintenant dire que nous l’avons fait. »

Ceux qui ont visité le site ont été autorisés à voir et à prier sur le corps de la religieuse, à toucher son habit et même à retirer de la terre de sa tombe d’origine.

Les gens ramassent la saleté de la tombe de sœur Wilhelmina Lancaster à l’abbaye des Bénédictins de Marie, Reine des Apôtres le dimanche 28 mai 2023, près de Gower, Mo. Des centaines de personnes ont visité la petite ville du Missouri cette semaine pour voir le corps de la religieuse qui a à peine décomposé depuis 2019 (AP Photo/Charlie Riedel) (PA)

Alors que les fidèles affluent pour voir la dépouille de la sœur, le diocèse de Kansas City-St Joseph s’apprête à enquêter sur ce qui se passe exactement avec le cadavre exhumé.

Le diocèse a déclaré qu’il travaillait à « établir un processus approfondi pour comprendre la nature de l’état des restes de sœur Wilhelmine », notant qu’ils ont naturellement « généré un large intérêt et soulevé des questions importantes ».

« Dans le même temps, il est important de protéger l’intégrité de la dépouille morale de sœur Wilhelmina pour permettre une enquête approfondie », a déclaré le diocèse dans un communiqué.

L’évêque du diocèse, James Johnston, a noté que « l’incorruptibilité a été vérifiée dans le passé, mais c’est très rare ».

La « vérification » est un système au sein de l’Église catholique pour déterminer si un miracle s’est produit ou non. Cela se fait souvent dans le cadre du processus visant à déterminer si un catholique décédé est éligible à la sainteté.

Mary Elizabeth Lancaster, qui devint plus tard Wilhelmina après avoir prononcé ses vœux, montra son intention de devenir religieuse à 13 ans. Malgré sa jeunesse, elle écrivit aux Sœurs Oblates de la Providence à Baltimore indiquant son intention de rejoindre l’ordre. Ils lui ont conseillé d’attendre d’être un peu plus âgée pour prononcer ses vœux.

Néanmoins, elle a finalement rejoint la fraternité et, à 70 ans, a fondé l’ordre Queen Mary of the Apostles. Le groupe a acquis une certaine notoriété grâce aux albums qu’il a sortis de chants grégoriens et d’hymnes catholiques.

Certains visiteurs, comme Mme Rosebrough, se sont demandé si la découverte rendrait la religieuse éligible à la sainteté ; cependant, c’est une question pour 2024, car les catholiques décédés ne peuvent être considérés comme saints que cinq ans après leur mort.

Malgré la ferveur de voir le saint potentiel, il y a ceux qui voient la découverte comme plus banale.

Rebecca George, professeur d’anthropologie à l’Université Western Carolina en Caroline du Nord, a déclaré à ABC7 que la découverte n’est pas aussi unique que certains pourraient le croire.

Elle a dit que la «momification» des corps non embaumés était relativement courante dans les installations de l’université et a noté que les corps pouvaient rester conservés pendant de nombreuses années. Elle a dit que les vêtements – comme l’habit de la sœur – aidaient également à préserver les corps après l’enterrement.

« Généralement, lorsque nous enterrons des gens, nous ne les exhumons pas. Nous ne pouvons pas les regarder dans quelques années », a déclaré Mme George à ABC7. « Avec 100 ans, il ne restera peut-être plus rien. Mais quand vous n’avez que quelques années d’absence, ce n’est pas inattendu.