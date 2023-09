Pourquoi des milliers de migrants disparus en Méditerranée ne sont jamais identifiés

Commentez cette histoire Commentaire

Avril est un mois magnifique sur les rives de la Méditerranée, alors que les fleurs parfument la brise et que les villes balnéaires s’animent. Mais pour Meron Estefanos et d’autres qui surveillent le passage des migrants, le printemps apporte également un sentiment d’appréhension. « Combien de personnes allons-nous perdre cette fois-ci », se demande souvent Estefanos, une militante érythréenne basée en Ouganda. « Combien de mères vont m’appeler pour me poser des questions sur leur fils ou leur fille disparu ? »

Au cours de la dernière décennie, la vaste mer bleue entre l’Afrique du Nord, la Turquie et l’Europe est devenue le théâtre d’une mort massive. Sur les plus de deux millions de personnes qui ont tenté la traversée, la plupart originaires d’Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient, au moins 28 000 sont portées disparues, présumées avoir péri, selon des estimations prudentes.

Le premier trimestre 2023 a été le plus meurtrier en Méditerranée centrale depuis 2017, selon l’Organisation internationale pour les migrations. Le directeur général António Vitorino craint que les décès « soient devenus normaux ».

Parmi les morts connus, seuls 13 % environ des corps sont retrouvés par les autorités européennes, estime le Comité international de la Croix-Rouge. La grande majorité n’est jamais identifiée. Les chances pour qu’un proche reçoive la confirmation du décès d’un proche disparu sont « comme les chances de gagner à la loterie », selon les termes d’un responsable humanitaire.

« C’est certainement plus difficile que, disons, un accident d’avion national, mais avec la bonne volonté, cela peut être fait », a déclaré Cristina Cattaneo, professeur de médecine légale à l’Université de Milan, dont le laboratoire travaille à identifier les corps des migrants. récupéré par les autorités italiennes.

Mais le laboratoire Labanof de Cattaneo ne reçoit aucun financement de l’État. Les gouvernements européens offrent peu de ressources pour récupérer, et encore moins pour préserver et identifier les restes humains qui atteignent leurs côtes.

L’Espagne dispose d’une base de données médico-légale centralisée, mais elle ne peut être consultée que par nom. En Italie et en Grèce, la coordination entre les différents bureaux et régions traitant des cas de migrants disparus est limitée. Un accord de 2018 entre l’Italie, Malte, la Grèce et Chypre visant à partager des informations médico-légales avec la Commission européenne n’a pas encore été pleinement mis en œuvre.

Dans ce vide, des gens comme Cattaneo tentent de donner des noms et des visages aux disparus. « Vous effectuez un prélèvement de tissus, vous collectez toutes les informations dont vous avez besoin et vous les insérez dans vos données », a-t-elle déclaré. « Le plus difficile est de rechercher le proche, mais ce n’est pas impossible. »

Estefanos est l’un des visages les plus reconnaissables de la diaspora lointaine, ce qui en fait une bouée de sauvetage pour ceux qui recherchent les disparus.

Ils lui racontent les détails qu’ils viennent d’apprendre (quand le bateau est parti et quel passeur a été payé) et les détails qu’ils ont toujours connus (« il s’est cassé une dent en jouant au football quand il était enfant »).

Elle partage leurs histoires sur Facebook et dans son émission de radio hebdomadaire. Dans un cas, elle a voyagé pour trouver des réponses, parcourant les hôpitaux et les prisons, mais en vain.

Parfois, un survivant du naufrage prendra contact, ou un passeur partagera la liste des passagers d’un navire perdu.

Le plus souvent, les bateaux sont avalés sans survivants, s’enfonçant si profondément qu’ils ne seront jamais retrouvés. Ou encore, les corps se dispersent sur différents rivages, sans documents d’identification, et les autorités ne font pas grand-chose pour enquêter sur leur identité.

Il y a encore beaucoup à faire, insistent les experts et les militants, pour redonner leur dignité aux morts et permettre aux familles avides de nouvelles de tourner la page.

Une mère érythréenne dont le fils a disparu en 2005 appelle Estefanos depuis 18 ans. « J’aimerais pouvoir vous donner une réponse, mais je ne peux pas », lui dit la militante. La femme rétorque toujours de la même manière : « Alors pourquoi tu ne peux pas me dire qu’il est mort ? »

L’Union européenne s’est concentrée sur la prévention des migrations, en concluant des accords avec les gouvernements du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord pour intercepter les bateaux avant qu’ils n’atteignent les eaux européennes et en finançant des centres de détention pour retenir leurs passagers.

Pour la plupart, les gouvernements européens ne prennent des mesures concertées que pour identifier les morts après de grands naufrages qui attirent l’attention des médias.

Lorsqu’un chalutier bleu a coulé dans les eaux grecques le 14 juin avec 750 personnes à bord, le pays a pris la rare mesure d’activer son système d’identification des victimes de catastrophes, généralement utilisé lors des catastrophes naturelles. Les autorités ont contacté les pays d’origine des migrants pour aider à identifier les corps et ont créé une ligne d’assistance téléphonique pour les familles.

Aucune réponse de ce type n’a accompagné les dizaines de naufrages qui ont eu lieu depuis, en Grèce ou ailleurs. Le projet Missing Migrants a enregistré près de 500 décès en Méditerranée au cours de cette période.

« Les gens détournent volontairement et consciemment la tête du problème », a déclaré Cattaneo.

La Tunisie a dépassé la Libye cette année en tant que principal point de départ pour les bateaux de migrants traversant la Méditerranée. Dans les eaux du sud du pays, les pêcheurs trouvent des cadavres dans leurs filets ; les baigneurs les découvrent échoués sur le sable.

En 2016, Aouatef Amade M’charek, professeur d’anthropologie à l’Université d’Amsterdam et spécialisée en médecine légale, a commencé à entendre de plus en plus de telles histoires depuis sa ville natale de Zarzis, une communauté balnéaire située à environ 80 kilomètres de la frontière libyenne.

Aujourd’hui, elle est la chercheuse principale d’un projet financé par le Conseil européen de la recherche, animé par une question centrale : comment ce corps est-il arrivé ici ?

« Dans les premières années, les gens ne se souciaient pas trop des morts », dit-elle. Les migrants tunisiens sont partis sur des bateaux plus robustes et sur des itinéraires plus sûrs, a-t-elle expliqué, et ils ont été moins nombreux à se noyer.

Cela a changé en juillet 2019, lorsque 87 corps se sont échoués sur les rives de Zarzis. M’charek était là pour un voyage de recherche. La police était débordée, dit-elle. Les balayeurs transportaient les cadavres dans leurs camions.

Ils ont été conduits à Gabès, une ville située à environ 90 milles au nord, qui dispose d’un hôpital équipé pour effectuer des analyses médico-légales. Depuis, un médecin sur place et un autre à Médenine ont examiné les corps échoués à Zarzis.

« Ce que Gabès excelle, ce sont les possibilités d’identification des personnes sur la base de leurs effets personnels – leurs vêtements ou les affaires qu’elles transportaient avec elles », a déclaré M’charek.

Si le corps appartient à un citoyen tunisien dont la famille le recherche activement, l’identification est relativement simple. Mais « lorsqu’il s’agit d’identifier un corps aléatoire et inconnu qui s’échoue sur le rivage, cela s’avère plus difficile », a-t-elle déclaré.

Au cours d’une période de quatre ans allant de 2017 à 2021, dans un grand hôpital de la ville de Sfax, dans le sud-est du pays, les trois quarts des morts n’ont jamais été identifiés, selon un rapport de médecins légistes.

Selon les responsables humanitaires, pour comparer les échantillons d’ADN à ceux de parents vivant dans d’autres pays, il faudrait une base de données internationale, permettant idéalement aux membres de la famille de soumettre des échantillons localement.

« Pour tout cela, il faut des systèmes et des accords en place, et que les gens sachent réellement que ces voies existent », a déclaré Florian von König, qui dirige les efforts du CICR visant à impliquer les gouvernements sur les questions de migration.

Le plus grand obstacle, conviennent les experts, est le manque de volonté politique.

« Quelque chose doit changer », a déclaré M’charek. « Vous ne pouvez pas faire cela au niveau national ; il faut que ce soit international en raison de la nature du problème. Vous ne savez pas où un corps va échouer.

En Tunisie, beaucoup d’entre eux sont enterrés par Chamseddine Marzoug, militant et pêcheur de Zarzis, dont le Cimetière de l’Inconnu est le lieu de repos final de centaines de migrants. De petites pierres tombales s’élèvent sur des monticules de terre rouge.

« Cet été a été le plus intense que nous ayons connu », a déclaré Marzoug. Son cimetière est désormais plein.

Marzoug et ses collègues militants appellent les groupes humanitaires à aider les volontaires locaux à collecter davantage de corps en Méditerranée – et les autorités européennes à aider à les identifier.

« Il y a des familles qui attendent leurs proches », dit-il.