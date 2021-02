Pourquoi des milliers de médecins en Amérique ne peuvent pas trouver un emploi

Dr Saideh Farahmandnia à Sacramento, Californie, le 12 février 2021 (Crédit: Salgu Wissmath / The New York Times)

Le Dr Kristy Cromblin savait qu’en tant que descendante des métayers de l’Alabama et première personne de sa famille à aller à l’université, se rendre à la faculté de médecine pouvait sembler un rêve improbable. Ses parents l’ont regardée avec une incrédulité fière alors qu’elle s’approchait de cet objectif, s’inscrivant dans une école de médecine à la Barbade et s’enrôlant dans l’armée avec l’intention de servir un jour en tant que chirurgien de l’air.

Puis vint un obstacle inattendu: un divorce litigieux a conduit Cromblin à retirer sept ans de l’école de médecine pour s’occuper de ses deux fils. En 2012, elle est revenue pour sa dernière année, ravie de terminer ses examens et de postuler en résidence, la dernière étape de sa formation.

Mais personne n’avait dit à Cromblin que les programmes de résidence hospitalière, qui ont été inondés d’un nombre croissant d’applications ces dernières années, utilisent parfois le programme logiciel Electronic Residency Application Service pour filtrer diverses applications, qu’elles proviennent d’étudiants avec de faibles scores aux tests. ou d’étudiants en médecine internationaux. Cromblin avait réussi tous ses examens et obtenu son diplôme de médecine, mais elle a été rejetée de 75 programmes. Au cours des années suivantes, alors qu’elle continuait de postuler, elle a appris que certains programmes éliminaient les candidats qui avaient obtenu leur diplôme de médecine plus de trois ans plus tôt. Sa pile de rejet ne cessait de croître. Elle est maintenant au chômage, avec 250 000 $ de prêts étudiants.

«Il y a des moments où vous remettez en question votre valeur», a déclaré Cromblin, 43 ans. «Vous vous demandez si vous êtes inutile. J’ai dû m’encourager encore et encore: j’en vaux la peine. Je suis utile. Je suis sacrément bon.

Cromblin est l’un des 10 000 médecins chroniquement inégalés aux États-Unis, des personnes qui ont obtenu leur diplôme de médecine mais qui sont systématiquement rejetées des programmes de résidence. Le programme national de jumelage des résidents fait la promotion de son taux de jumelage élevé, avec 94% des étudiants en médecine américains correspondant à des programmes de résidence l’année dernière le jour du match, qui a lieu chaque année le troisième vendredi de mars. Mais le taux de correspondance pour les Américains qui étudient dans des écoles de médecine à l’étranger est beaucoup plus faible, avec seulement 61% correspondant aux places de résidence.

L’année dernière, l’Association of American Medical Colleges a publié une étude qui a révélé que le pays ferait face à une pénurie de 54.100 à 139.000 médecins d’ici 2033, une perspective d’autant plus alarmante que les hôpitaux sont confrontés à la possibilité de lutter contre de futures crises similaires au COVID- 19 pandémie. Pourtant, chaque année, des milliers de diplômés sortent des facultés de médecine avec un MD ou un DO pratiquement inutile; sans expérience de résidence, ils ne peuvent prétendre à un permis dans aucun État.

Les directeurs de résidence affirment que bien qu’ils soient attachés à la diversité et tiennent compte de nombreux facteurs au-delà des résultats des tests, ils utilisent parfois des filtres pour parcourir les candidatures, car ils reçoivent des milliers de candidatures pour une poignée de places seulement. «Personne n’a le temps ou le désir de lire autant d’applications», a écrit le Dr Suzanne Karan, anesthésiologiste à l’Université de Rochester, dans un article de blog en 2019. «Cela rend mon travail beaucoup plus facile lorsque je peux filtrer vos candidatures par MD / DO / diplômé étranger.»

Mais le Dr William W.Pinsky, directeur général de la Commission éducative pour les diplômés en médecine étrangers, qui accrédite les diplômés des écoles de médecine internationales, a déclaré que les directeurs de résidence qui occupaient des étudiants en médecine de niveau inférieur à l’étranger manquaient l’occasion de diversifier leurs programmes.

«Je comprends que les directeurs de programme doivent faire ce qu’ils doivent faire», a déclaré Pinsky. «Mais s’ils mettent un filtre pour exclure les diplômés internationaux, ils se trompent.»

Aspirant à aider

Le bassin de médecins inégalés a commencé à croître en 2006 lorsque l’Association of American Medical Colleges a appelé les facultés de médecine à augmenter leur inscription en première année de 30%; le groupe a également demandé une augmentation des postes de résidence financés par le gouvernement fédéral, mais ceux-ci sont restés plafonnés en vertu de la Loi de 1997 sur l’équilibre budgétaire. Le sénateur Robert Menendez, DN.J., a introduit la loi sur la réduction de la pénurie de médecins résidents en 2019 pour augmenter le nombre de postes de résidence financés par Medicare disponibles pour les diplômés des facultés de médecine éligibles de 3000 par an sur une période de cinq ans, mais il n’a pas a reçu un vote. Fin décembre, le Congrès a adopté un paquet législatif créant 1 000 nouveaux postes de résidence soutenus par Medicare au cours des cinq prochaines années.

Le Dr Adaira Landry, médecin urgentiste à Boston, a déclaré que de tous les jeunes médecins qu’elle avait encadrés, ceux qui n’avaient pas été jumelés étaient les plus difficiles à aider: «Ils veulent faire partie de notre système de santé», a-t-elle déclaré. «Mais ils ont ce rocher qui les bloque.»

À un moment donné, le Dr Saideh Farahmandnia a perdu le compte du nombre de courriels de refus de résidence qu’elle avait reçus. Pourtant, elle se souvenait de la sensation poignante d’arriver en 2005 à la Ross School of Medicine de la Dominique, pensant qu’elle était «la personne la plus chanceuse du monde». Elle avait grandi dans une communauté religieuse minoritaire en Iran où l’accès à l’enseignement supérieur était limité. Lorsqu’elle a réussi ses examens de licence, elle a appelé ses parents avec extase pour leur dire qu’ils avaient élevé un médecin.

Après ses études de médecine, elle a passé deux ans à faire de la recherche avec un chirurgien cardiothoracique à Stanford, pensant que cela rendrait ses demandes de résidence plus compétitives. Mais elle a postulé à 150 programmes de résidence, des hôpitaux communautaires ruraux aux hôpitaux communautaires urbains, et a reçu 150 refus. Elle a continué à postuler chaque année jusqu’en 2015, lorsque sa mère est décédée subitement et qu’elle a fait une pause pour pleurer.

«Vous quittez votre famille pour suivre votre passion et vous promettre d’aider le pays qui vous a adopté», a déclaré Farahmandnia, 41 ans. «À la fin, il vous reste 300 000 $ en prêts étudiants et un diplôme qui vous a pris une si grande partie de votre vie et un temps précieux avec votre mère.»

La dette moyenne des facultés de médecine des étudiants diplômés en 2019 était de 201.490 $, selon l’Association of American Medical Colleges. Les étudiants qui correspondent à des postes de résidence avancent rapidement et deviennent médecins traitants, gagnant en moyenne près de 200 000 $ par année. Mais des étudiants incomparables se démènent pour trouver d’autres domaines de travail qui peuvent les aider à rembourser leurs dettes.

Le Dr Douglas Medina, qui a obtenu son diplôme de la faculté de médecine de l’Université de Georgetown en 2011 et n’a pas pu égaler, dit qu’il paie au moins 220 dollars par mois en prêts, bien que certains soient maintenant suspendus. «Il y a quelques semaines à peine, j’ai essayé de choisir entre un prêt étudiant ou une poussette pour le bébé qui vient», dit-il. «Ce ne sont pas seulement nos carrières qui sont ruinées, ce sont nos familles.»

« Le froid de la réalité »

Les étudiants diplômés des collèges américains choisissent d’aller à l’école de médecine à l’étranger pour de nombreuses raisons. Certains ont de l’anxiété à passer des tests et préfèrent postuler dans des écoles qui ne comptent pas sur les scores MCAT pour l’admission; d’autres sont attirés par la chaleur et l’aventure promises par les écoles basées dans les Caraïbes, qui ont tendance à avoir des taux d’acceptation dix fois plus élevés que ceux des écoles américaines.

Mais de nombreux candidats, en particulier ceux qui proviennent de familles peu familiarisées avec les subtilités de la formation médicale, disent ne pas être avertis des faibles taux de correspondance pour les étudiants internationaux en médecine.

«Quand j’ai obtenu mon diplôme, j’ai eu la sensation froide de dire que toutes mes références n’ont pas d’importance, parce que vous ne dépassez pas cet algorithme de correspondance», a déclaré Kyle, diplômé d’une école de médecine internationale qui a demandé que seul son prénom soit utilisé parce qu’il présente une nouvelle demande de résidence après un premier rejet.

Le plus frustrant, a déclaré Kyle, est de ne pas pouvoir travailler alors qu’il est conscient du besoin urgent de médecins noirs comme lui, en particulier dans des endroits comme Atlanta, où il a grandi. «Cela fait vraiment mal, car tout le monde pense que je devrais être médecin», a-t-il déclaré. «Ils m’ont vu passer mes tests, ils ont célébré avec moi.

Pinsky de la Commission pour l’éducation des diplômés étrangers en médecine a déclaré que l’organisation travaillait avec le Répertoire mondial des écoles de médecine pour s’assurer que les écoles internationales décrivent leurs titres de manière plus claire et honnête.

«Malheureusement, il y a des écoles qui exagèrent peut-être un peu sur leurs sites Web en termes de succès de leurs étudiants diplômés», a déclaré Pinsky.

Le taux de correspondance de 61% pour les étudiants internationaux peut sous-estimer le problème, disent certains experts, car il ne tient pas compte des étudiants en médecine qui ne reçoivent aucune offre d’entretien. Avec ces étudiants inclus, le taux d’appariement pour les étudiants internationaux en médecine peut chuter aussi bas que 50%.

Les directeurs des programmes de résidence ont déclaré qu’au cours des dernières années, ils avaient accru leurs efforts pour examiner les candidats de manière holistique. «Un simple A à l’université et des résultats de test parfaits ne font pas un candidat parfait», a déclaré le Dr Susana Morales, professeur agrégé de médecine clinique à Weill Cornell Medicine à New York. «Nous nous intéressons à la diversité des origines, à la diversité géographique.»

Debout sur la touche

Certains étudiants internationaux en médecine qui ont du mal à égaler ont cherché des voies alternatives dans le travail médical. L’Arkansas et le Missouri font partie des États qui offrent des licences de médecin adjoint aux personnes qui ont terminé leurs examens de licence mais qui n’ont pas terminé leur résidence. Des médecins inégalés, désireux d’utiliser leurs compétences cliniques pour aider dans la pandémie, ont déclaré qu’ils avaient trouvé l’opportunité de servir en tant que médecins adjoints particulièrement significative pendant la crise.

Après avoir échoué une première tentative à un examen de licence, puis réussi son deuxième essai, le Dr Faarina Khan, 30 ans, s’est retrouvée exclue du processus de correspondance. Au cours des cinq dernières années, elle a dépensé plus de 30 000 $ en frais de demande de résidence. Mais avec une licence de médecin assistant, elle a pu rejoindre l’équipe d’assistance médicale en cas de catastrophe du Missouri au printemps, aidant dans les établissements médicaux où les membres du personnel avaient été testés positifs pour le coronavirus.

«Les hôpitaux doivent se rendre compte qu’il y a des gens à ma place qui pourraient se présenter au travail dans l’heure qui suit si on nous appelle», a déclaré Khan. «Je ne suis pas allé à la faculté de médecine pour rester en marge.»

Une législation autorisant un permis similaire est envisagée dans une poignée d’États. Ce poste paie généralement environ 55 000 $ par an – beaucoup moins qu’un médecin pourrait gagner – ce qui rend difficile le remboursement des prêts, mais il permet aux diplômés des facultés de médecine de suivre leur formation clinique.

Cromblin, à Prattville, Alabama, a ressenti une envie similaire de rejoindre la ligne de front du COVID-19 au printemps. Elle avait fait défaut sur un prêt et en avait peu sur son compte bancaire, mais dès qu’elle a reçu son chèque de relance, elle a acheté un billet d’avion pour New York. Elle a passé le mois d’avril à faire du bénévolat avec le personnel médical du Jamaica Medical Center dans le Queens.

Elle a de nouveau postulé pour des postes de résidence cette année, même si elle dit que ses fils ont du mal à croire que leur mère deviendra un jour un médecin en exercice.

«Chaque fois que je reçois une lettre de refus, je passe par mes affirmations positives», dit-elle. «Je dis: ‘Il y a une place pour moi, ce n’est tout simplement pas celle-là.’ «

