Pourquoi des milliers de lampadaires de la ville deviennent violets

Il y a un désaccord sur la teinte actuelle des lampadaires dans certaines parties du centre-ville de Vancouver, mais ils ne sont certainement pas blancs.

Peut-être “bleu clair”, “définitivement violet” ou “lumière noire” – tout dépend de qui vous demandez en marchant sous leur lueur sur Davie Street, près de Richards.

Nancy et Sebastian Schlote se sont interrogés sur la nouvelle couleur de l’éclairage public lors de promenades et ont proposé leurs propres théories.

“Je pensais qu’ils expérimentaient quelque chose, comme des économies d’énergie”, a théorisé Nancy. Sebastian le regardait sous un angle de sécurité. “Peut-être plus facile de voir les gens traverser”, a-t-il dit.

La question de l’éclairage aux couleurs étranges ne s’est pas seulement posée à Vancouver. Le ministère des Transports de la Colombie-Britannique a déclaré avoir dû remplacer environ deux douzaines de feux sur l’île de Vancouver jusqu’à présent.

Et Manitoba Hydro affirme avoir remplacé jusqu’à présent près de 1 000 lampadaires défectueux dans cette province, et 750 autres doivent probablement être remplacés.

La lueur violette a également été vue partout aux États-Unis, dans des endroits comme l’Iowa, le Kentucky, le Nebraska et le Kansas.

Les habitants de Vancouver réagissent aux lampadaires violets Certains lampadaires de Vancouver sont devenus violets et les résidents se demandent pourquoi.

Alors que les lumières indigo ont également engendré des théories en ligne sur tout, des vampires aux vaccins, la ville de Vancouver affirme que les lampadaires à LED qui brillent maintenant en violet sont le résultat d’un défaut de fabrication.

“Il y a un revêtement sur ces luminaires qui a échoué”, a déclaré Eric Mital, du service d’ingénierie de la ville de Vancouver.

Vancouver s’efforce de remplacer les plus de 100 lumières violettes signalées depuis que les lumières ont commencé à changer de couleur l’année dernière. Les luminaires ont tous été installés entre 2017 et 2019 et restent sous garantie, a indiqué la ville, donc leur remplacement ne coûtera rien aux contribuables.

Le personnel prévoit de remplacer les 350 lumières installées pendant cette période pour empêcher les autres de se tourner vers le côté obscur et la ville a été informée que ce problème ne devrait plus se reproduire.

“Notre compréhension est qu’ils ont identifié et résolu le problème”, a déclaré Mital. “Nous ne nous attendons pas à ce que ce problème surgisse avec la nouvelle génération de lampes installée plus récemment.”

Des lampadaires violets ont également été repérés à Winnipeg, comme ce poteau dans le quartier Osborne Village de la ville. (Tyson Koschik/CBC)

La vraie couleur des LED

Il s’avère que la vraie couleur de la LED est ce qui brille.

David Beron est président et chef de la direction de RAB Design Lighting à Etobicoke, en Ontario, qui fabrique une grande variété de luminaires à DEL, mais pas de lampadaires.

Mais Beron dit qu’à leur base, aucune LED n’est jamais simplement blanche. Ils ne deviennent ainsi qu’une fois qu’un revêtement de couleur jaune d’œuf appelé phosphore est peint.

“Derrière la lumière blanche, il y a une couleur bleue ou une sorte de couleur violacée, et ils ont mis ce luminophore dessus et ce luminophore devient alors blanc.”

David Beron, de RAB Design Lighting, à Etobicoke, en Ontario, affirme que la couleur bleue ou violette qui transparaît sur les lampadaires défectueux est la couleur réelle des DEL. (Chris Langenzarde/CBC)

Malgré le problème violet actuel, Beron affirme que la technologie LED offre un système d’éclairage à faible entretien et plus économe en énergie – et continue de s’améliorer.

“La différence entre un lampadaire traditionnel et une LED est ce qu’ils appellent le maintien du flux lumineux, de sorte que la stabilité de la couleur et la lumière sortante devraient être nettement plus stables et plus cohérentes tout au long de sa durée de vie que l’une des sources lumineuses traditionnelles”, a-t-il déclaré. a dit.

La combinaison du revêtement de phosphore jaune et de la lumière violette ou bleue en dessous est ce qui donne un éclat blanc. (Chris Langenzarde/CBC)

La Ville de Vancouver s’efforce de remplacer ses 55 000 éclairages extérieurs par des LED, en commençant par environ 44 000 éclairages de rue au cours des quatre prochaines années. Une fois toutes les lumières converties, la ville estime qu’elle économisera 1,65 million de dollars en énergie et 650 000 dollars supplémentaires en coûts de main-d’œuvre par an.

Alors que les villes du continent s’efforcent de ramener les lumières blanches, tout le monde ne se soucie pas du look actuel.

Christina James n’a pas été dérangée par la lumière lorsqu’elle promenait son chien.

“J’aime vraiment le look. J’aime quand les choses brillent de différentes couleurs”, a-t-elle déclaré. “Je serais en fait un peu déçu, j’aime bien l’ambiance.”

Ambiance cool ou pas, la ville de Vancouver dit que les teintes d’Halloween ne peuvent pas rester.