Après avoir évoqué un contrecoup généralisé et une lettre du ministre de la Santé suite à ses propos sur l’allopathie, Baba Ramdev a de nouveau attisé la polémique, cette fois en s’attaquant directement aux médecins. Les commentaires ont frotté la fraternité médicale indienne dans le mauvais sens avec de nombreux médecins et autres professionnels de la santé observant un jour noir pour s’opposer à Ramdev.

L’Association médicale indienne et d’autres instituts éminents sollicitent l’aide du gouvernement pour engager des actions en justice contre Ramdev conformément à la loi sur les maladies épidémiques de 1897. Les médecins pensent également que de tels commentaires désobligeants annulent non seulement les bonnes intentions et le travail acharné de la fraternité médicale, mais que de telles déclarations ont un grand potentiel pour créer la panique et la désinformation sur le plan du gouvernement central de vacciner l’ensemble du pays.

S’adressant à News18, le Dr JA Jayalal, président national de l’IMA, a déclaré : « Quand le pays se trouve dans une telle situation comme cette pandémie. Nous ne pouvons nous permettre à personne de faire de telles déclarations qui non seulement induisent en erreur, mais entravent également le plan d’action du gouvernement central en matière de vaccination. Si quelqu’un le fait, une action immédiate est requise contre lui. »

Les manifestations de la fraternité médicale, notamment des médecins, des infirmières et d’autres professionnels de la santé, ont attiré l’attention du pays au milieu de la pandémie de Covid-19. Les demandes d’arrestation de Baba Ramdev ont été incessantes, en particulier sur les plateformes de médias sociaux.

IMA avec la Fédération de l’association médicale de toute l’Inde (FAIMA), l’Association des médecins juniors (JDA). Les associations de médecins résidents (RDA) et les associations de médecins résidents unis (URDA) ont organisé une manifestation nationale « Black Day » le 1er juin 2021. Cette manifestation silencieuse a été organisée à l’intérieur des hôpitaux, sans entraver les soins aux patients. Les médecins et autres membres du personnel médical ont protesté en apposant un ruban noir et une pancarte disant « Black Day » suivi des hashtags « Arrest Ramdev ».

Les associations de médecins ont décidé de ne pas prendre de formes de protestation plus sévères pour le moment car elles étaient nécessaires pour lutter contre Covid-19 à l’heure actuelle. Le Dr Harsh Rai, qui est également coordinateur de l’État de l’UP pour IMA-JDA, a déclaré : « Nous sommes profondément attristés par cette injustice flagrante qui a été faite à notre fraternité, mais en même temps, nous ne voulons pas que les patients souffrent en ces temps exceptionnels. . Nous espérons que la nation nous soutiendra dans cette entreprise et reconnaîtra le sacrifice suprême que les médecins ont consenti dans cette pandémie de Covid-19 ».

La guerre des mots d’IMA avec Ramdev a attiré plusieurs yeux avec de nombreuses célébrités. L’acteur et comédien Vir Das a partagé son point de vue.

J’ai très bien vu Baba Ramdev do Salabhasana, Purvottanasana, Anjaneyasana, Virabhadrasana 2, Trikonasana et Ardha Chandrasana. J’ai vu des médecins sauver des millions de patients Covid. Morale de l’histoire : Baba Ramdev peut tonifier votre cul, mais un médecin sera celui qui le sauvera. – Vir Das (@thevirdas) 30 mai 2021

Ramdev a également été critiqué par des médecins pour avoir provoqué une hésitation à la vaccination. L’acteur de cinéma indien Dalip Tahil a exprimé son soutien au système de santé indien. « Il n’y a actuellement pas suffisamment de preuves pour suggérer que la médecine conventionnelle a échoué, c’est un travail en cours. Ce sont des temps difficiles pour toute l’humanité et je crois que tout jugement de valeur prématuré pourrait causer plus de mal que de bien ».

