Pourquoi des gratte-ciel en bois apparaissent dans les horizons du monde entier

Des immeubles de grande hauteur en bois massif apparaissent dans les horizons du monde entier, notamment, de gauche à droite, le gratte-ciel Ascent à Milwaukee et d’autres à Skellefteå, en Suède ; Brumunddal, Norvège ; Vienne ; et Vancouver, Canada. Crédit : Magazine connaissable.

À l’Université de Toronto, juste en face du stade de football, les travailleurs construisent un bâtiment de 14 étages avec de l’espace pour les salles de classe et les bureaux des professeurs. Ce qui est inhabituel, c’est la façon dont ils le construisent : en boulonnant ensemble des poutres, des colonnes et des panneaux géants constitués de plaques de bois manufacturées.

Comme chaque élément en bois est livré par plateau, une grande grue le soulève et le maintient en position pendant que les ouvriers le fixent avec des connecteurs métalliques. A l’état semi-fini, le bâtiment ressemble à un meuble assemblé à plat en cours d’assemblage.

La tour utilise une nouvelle technologie appelée bois massif. Dans ce type de construction, des éléments massifs en bois manufacturé pouvant s’étendre sur plus de la moitié de la longueur d’un terrain de football remplacent les poutres en acier et le béton. Bien qu’encore relativement rare, il gagne en popularité et commence à apparaître dans les horizons du monde entier.

Le bois massif peut apporter chaleur et beauté à un intérieur. Sur la photo, une unité de la copropriété Carbon12 de huit étages à Portland, Oregon. Crédit : KAISER + CHEMIN.

Aujourd’hui, le plus haut bâtiment en bois massif est le gratte-ciel Ascent de 25 étages à Milwaukee, achevé en 2022. Cette année-là, 84 bâtiments en bois massif de huit étages ou plus étaient construits ou en construction dans le monde, et 55 autres étaient proposés. Soixante-dix pour cent des bâtiments existants et futurs se trouvaient en Europe, environ 20 pour cent en Amérique du Nord et le reste en Australie et en Asie, selon un rapport du Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Si l’on inclut les bâtiments plus petits, au moins 1 700 bâtiments en bois massif ont été construits rien qu’aux États-Unis en 2023.

Le bois massif constitue une alternative intéressante au béton et à l’acier, énergivores, qui représentent ensemble près de 15 pour cent des émissions mondiales de dioxyde de carbone. Même si les experts débattent encore du rôle du bois massif dans la lutte contre le changement climatique, nombreux sont ceux qui parient qu’il est meilleur pour l’environnement que les approches actuelles en matière de construction. Après tout, elle repose sur le bois, une ressource renouvelable.

Le bois massif offre également une esthétique différente qui peut donner à un bâtiment un aspect spécial. « Les gens en ont assez de l’acier et du béton », déclare Ted Kesik, scientifique en bâtiment au Mass Timber Institute de l’Université de Toronto, qui promeut la recherche et le développement sur le bois massif. Avec son aspect chaleureux et apaisant et ses variations naturelles, le bois peut être plus agréable visuellement. « Les gens aiment vraiment regarder le bois. »

Même bois, structure plus solide

Bien entendu, l’utilisation du bois pour les grands bâtiments n’est pas nouvelle. L’industrialisation des XVIIIe et XIXe siècles a conduit à une demande de grandes usines et d’entrepôts, qui étaient souvent des constructions en « briques et poutres » – une charpente de lourdes poutres en bois soutenant des murs extérieurs en briques.

Cependant, à mesure que les bâtiments devenaient de plus en plus hauts, les constructeurs se sont tournés vers le béton et l’acier comme support. La construction en bois est devenue principalement limitée aux maisons et autres petits bâtiments fabriqués à partir de bois « dimensionnel » de taille standard que vous voyez empilé chez Home Depot.

Mais il y a environ 30 ans, des constructeurs allemands et autrichiens ont commencé à expérimenter des techniques permettant de fabriquer des éléments en bois massif à partir de ce bois facilement disponible. Ils ont utilisé des clous, des chevilles et de la colle pour combiner de petits morceaux de bois en masses grandes, solides et solides qui ne nécessitent pas d’abattre de grands arbres anciens.

Des ingénieurs, dont Julius Natterer, un ingénieur allemand basé en Suisse, ont mis au point de nouvelles méthodes de construction avec ces matériaux. Et des architectes, dont l’Autrichien Hermann Kaufmann, ont commencé à attirer l’attention sur des projets en bois massif, notamment les appartements Ölzbündt en Autriche, achevés en 1997, et Brock Commons, une résidence étudiante de 18 étages à l’Université de la Colombie-Britannique, achevée en 2017.

En principe, le bois massif est comme le contreplaqué, mais à une échelle beaucoup plus grande : les plus petits morceaux sont superposés et collés ensemble sous pression dans de grandes presses spécialisées. Aujourd’hui, des poutres allant jusqu’à 50 mètres de long, généralement constituées de ce qu’on appelle du bois lamellé-collé, ou lamellé-collé, peuvent remplacer les éléments en acier. Des panneaux jusqu’à 50 centimètres d’épaisseur, généralement du bois lamellé-croisé, ou CLT, remplacent le béton pour les murs et les sols.

Ces composites de bois peuvent être étonnamment solides – plus résistants que l’acier en termes de poids. Mais un élément en bois massif doit être plus volumineux pour atteindre la même résistance. À mesure qu’un bâtiment s’élève, les supports en bois doivent devenir plus épais ; à un moment donné, ils prennent tout simplement trop de place. Ainsi, pour les bâtiments en bois massif plus hauts, y compris le gratte-ciel Ascent, les architectes se tournent souvent vers une combinaison de bois, d’acier et de béton.

Historiquement, l’une des préoccupations les plus évidentes liées à l’utilisation du bois massif pour les bâtiments de grande hauteur était la sécurité incendie. Jusqu’à récemment, de nombreux codes du bâtiment limitaient la construction en bois aux bâtiments de faible hauteur.

Même s’ils ne doivent pas nécessairement être complètement ignifuges, les bâtiments doivent résister à l’effondrement suffisamment longtemps pour donner aux pompiers une chance de maîtriser les flammes et aux occupants de sortir. Les matériaux utilisés dans les gratte-ciel conventionnels, par exemple, doivent conserver leur intégrité lors d’un incendie pendant trois heures ou plus.

Pour démontrer la résistance au feu du bois massif, les ingénieurs placent les éléments en bois dans des chambres alimentées au gaz et surveillent leur intégrité. D’autres tests mettent le feu à des maquettes de bâtiments en bois massif et enregistrent les résultats.

Ces tests ont progressivement convaincu les régulateurs et les clients que le bois massif peut résister à la combustion suffisamment longtemps pour être sans danger au feu. Cela est dû en partie au fait qu’une couche de charbon a tendance à se former tôt à l’extérieur du bois, isolant l’intérieur d’une grande partie de la chaleur du feu.

Le bois massif a obtenu une approbation majeure en 2021, lorsque l’International Code Council a modifié le Code international du bâtiment, qui sert de modèle aux juridictions du monde entier, pour autoriser la construction en bois massif jusqu’à 18 étages. Avec ce changement, de plus en plus de localités devraient mettre à jour leurs codes pour autoriser systématiquement les bâtiments en bois massif de grande hauteur, plutôt que de les obliger à obtenir des approbations spéciales.

Il existe cependant d’autres défis. « Le véritable problème est l’humidité, pas le feu », déclare Steffen Lehmann, architecte et spécialiste de la durabilité urbaine à l’Université du Nevada à Las Vegas.

Tous les bâtiments doivent contrôler l’humidité, mais c’est absolument crucial pour le bois massif. Le bois humide est vulnérable à la détérioration causée par les champignons et les insectes comme les termites. Les constructeurs veillent à éviter que le bois ne soit mouillé pendant le transport et la construction, et ils déploient un plan complet de gestion de l’humidité, notamment en concevant des systèmes de chauffage et de ventilation pour empêcher l’humidité de s’accumuler. Pour une protection supplémentaire contre les insectes, le bois peut être traité avec des pesticides chimiques ou entouré de treillis ou d’autres barrières physiques là où il touche le sol.

Un autre problème est l’acoustique, car le bois transmet si bien le son. Les concepteurs utilisent, entre autres méthodes, des matériaux d’insonorisation, laissent un espace entre les murs et installent des planchers surélevés.

Avantages potentiels du bois massif

Combattre le réchauffement climatique signifie réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment, qui est responsable de 39 % des émissions mondiales. Diana Ürge-Vorsatz, spécialiste de l’environnement à l’Université d’Europe centrale de Vienne, affirme que le bois massif et d’autres matériaux d’origine biologique pourraient constituer une partie importante de cet effort.

Dans un Article 2020 dans le Revue annuelle de l’environnement et des ressourceselle et ses collègues citent une estimation de l’industrie du bois selon laquelle le Brock Commons de 18 étages, en Colombie-Britannique, a évité l’équivalent de 2 432 tonnes métriques de CO 2 émissions par rapport à un bâtiment similaire en béton et en acier. Parmi ces économies, 679 tonnes proviennent du fait que moins d’émissions de gaz à effet de serre sont générées lors de la fabrication du bois. contre le béton et l’acier. 1 753 tonnes supplémentaires de CO 2 équivalents étaient enfermés dans le bois du bâtiment.

«Si vous utilisez des matériaux d’origine biologique, nous avons un double gain», déclare Ürge-Vorsatz.

Comme les meubles Ikea, les bâtiments en bois massif sont assemblés à partir de pièces préfabriquées. Le condo Origine à Québec a connu une construction estimée 25 pour cent plus rapide qu’un immeuble conventionnel. Crédit : CECOBOIS.

Mais une grande partie de l’enthousiasme actuel concernant les avantages climatiques du bois massif repose sur de grandes hypothèses. La comptabilité suppose souvent, par exemple, que tout bois utilisé dans un bâtiment en bois massif sera remplacé par la croissance de nouveaux arbres, et que ces nouveaux arbres absorberont la même quantité de CO. 2 hors de l’atmosphère à travers le temps. Mais si les arbres anciens sont remplacés par de nouvelles plantations d’arbres, les nouveaux arbres pourraient ne jamais atteindre la même taille que les arbres d’origine, affirment certains groupes environnementaux. On craint également que la demande croissante de bois n’entraîne davantage de déforestation et moins de terres destinées à la production alimentaire.

Les études tendent également à supposer qu’une fois le bois entré dans un bâtiment, le carbone est définitivement emprisonné. Mais tout le bois d’un arbre abattu ne se retrouve pas dans le produit fini. Les branches, les racines et les déchets des scieries peuvent se décomposer ou être brûlés. Et lorsque le bâtiment est démoli, si le bois finit dans une décharge, le carbone peut s’échapper sous forme de méthane et d’autres émissions.

«Beaucoup d’architectes se grattent la tête», déclare Stephanie Carlisle, architecte et chercheuse en environnement à l’association à but non lucratif. Forum sur le leadership en matière de carbonese demandant si le bois massif présente toujours un bénéfice net. « Est-ce réel? » Elle pense que les avantages climatiques existent. Mais elle affirme que comprendre l’étendue de ces avantages nécessitera davantage de recherches.

Entre-temps, le bois massif est à l’avant-garde d’un tout autre modèle de construction appelé conception intégrée. Dans la construction traditionnelle, un architecte conçoit d’abord un bâtiment, puis plusieurs entreprises sont embauchées pour gérer différentes parties de la construction, de la pose des fondations à la construction de la charpente, en passant par l’installation du système de ventilation, etc.

Dans la conception intégrée, explique Kesik, la phase de conception est beaucoup plus détaillée et implique les différentes entreprises dès le début. La manière dont les différents composants s’emboîteront et fonctionneront ensemble est déterminée à l’avance. Les tailles et formes exactes des éléments sont prédéterminées et des trous peuvent même être pré-percés pour les points de fixation. Cela signifie que de nombreux composants peuvent être fabriqués hors site, souvent avec des machines avancées contrôlées par ordinateur.

Beaucoup d’architectes aiment cela car cela leur donne plus de contrôle sur les éléments du bâtiment. Et comme une grande partie du travail est effectuée à l’avance, les bâtiments ont tendance à être construits plus rapidement sur place, jusqu’à 40 % plus vite que les autres bâtiments, explique Lehmann.

Les bâtiments en bois massif ont tendance à être fabriqués davantage comme des automobiles, explique Kesik, toutes les pièces étant expédiées vers un lieu final pour être assemblées. « Lorsque le bâtiment en bois massif apparaît sur le site, il ressemble en réalité à un meuble Ikea surdimensionné », dit-il. « Tout va en quelque sorte ensemble. »

Cet article a été initialement publié dans Magazine connaissable.