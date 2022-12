Pourquoi des événements comme la Coupe du Monde de la FIFA sont une leçon sur la façon dont « les hommes peuvent et doivent pleurer »

Nous entendons souvent des femmes se plaindre que ce monde n’est pas un endroit sûr pour elles car elles croient que les gens respectent rarement leurs émotions et ne comprennent même pas les aspirations d’une «femme moderne». Mais cela ne vaut-il pas aussi pour un « homme moderne », qui est même empêché d’exprimer ce qu’il ressent en raison d’un « masque » invisible d’attentes ? De telles attentes obligent les hommes « masculins » traditionnels à rester fermés et à négliger leurs propres émotions.

Pensez au concept de malentendu qui survient lorsqu’une personne est autorisée à exprimer ce qu’elle ressent à propos de quelque chose/quelqu’un et qu’il y a une incapacité d’une autre personne à le percevoir correctement. Mais comment appellerions-nous une situation où une personne n’a même pas la « permission » de révéler ses pensées ou ses points de vue alors qu’elle meurt d’envie de le « jeter » désespérément ? Restriction? Ou leur liberté inaccessible ? Ou juste un « masque de masculinité » ?

N’est-il pas triste et décevant de voir comment les hommes d’aujourd’hui doivent obéir aux normes d’hier, aussi insignifiantes ou insensibles qu’elles puissent paraître ? Comme le maintien d’une masculinité toxique est censé maintenir «l’estime de soi» d’un homme, il devrait, plus important encore, se concentrer sur la «confiance en soi» qui serait brisée en raison d’une mauvaise santé mentale. Une étude montre que la principale raison pour laquelle les hommes ne se portent pas bien mentalement est uniquement parce qu’ils sont incapables d’évacuer leurs pensées, ce qui rend leur esprit «surchargé» par tout ce qui est stressant et épuisant. Imaginez si tout ce qui les “concernait” était hors de propos, le jour n’est pas loin où tous les hommes se transformeront plus ou moins en robots !

Plus que cela, il est temps que les hommes soient « autorisés » à exprimer leurs émotions non seulement pour l’amélioration de la société inclusive, mais pour leur bien-être et leur santé mentale. Pour le dire simplement, c’est un monde libre et chaque «être humain» devrait avoir la liberté d’exprimer ce qu’il ressent, peu importe s’il tombe dans les normes «irréalistes» de la société.

Les hommes modernes ont en effet fait un pas en avant pour briser les chaînes de la masculinité traditionnelle comme moyen de redéfinir un « homme moderne » et une « masculinité moderne ». Auparavant, « les hommes ne pleuraient que devant quelqu’un qui leur tenait à cœur », craignant d’être jugés par d’autres personnes. Désormais, « les hommes pleurent devant le monde » montrant qu’ils n’ont plus peur d’être jugés. Ainsi, revendiquant le droit d’être expressif dans tous les états d’esprit, qu’ils soient heureux ou tristes.

Alors que nous parlons de cet âge où les hommes sortent de leur chemin pour devenir plus sensibles et moins masculins, nous ignorons souvent à quel point un terrain de sport sert d’inspiration ultime à la façon dont un espace “libre d’émotions” permet aux hommes de pleurer, de grincer et finalement de peaufiner leurs cordes émotionnelles. Plusieurs hommes pleurant devant le stade bondé font même sympathiser les autres avec leurs émotions, ce qui est tout l’intérêt de la façon dont tout homme, commun ou non, veut être traité aujourd’hui.

Le football étant le sujet brûlant, quel autre sport motiverait plus les gens que la récente Coupe du Monde de la FIFA qui nous a donné d’innombrables moments « émotionnels » à chérir ? Pour commencer, Lionel Messi – le GOAT, n’a pas pu retenir ses larmes au moment où il a réalisé qu’il soulèverait son premier trophée de la Coupe du monde. Ses yeux larmoyants ont incité tout le monde non seulement à s’incliner devant le joueur fantastique, mais aussi à verser des larmes de joie pour la star qui a terminé sa carrière unique en une génération avec la victoire en Coupe du monde.

Même Kylian Mbappe est resté abattu après avoir perdu la Coupe du monde du Qatar, même après son spectaculaire tour du chapeau pour la France. On pouvait voir la déception sur son visage lorsque son équipe a perdu le combat très serré en finale. Chacun de nous a ressenti pour Mbappe qui méritait également le triomphe. Il a ensuite été consolé par le président français Emmanuel Macron, qu’on a pu voir mettre son bras autour de Mbappe déconfit, lui donnant quelques mots d’encouragement. Si ce moment s’était produit dans la rue, il y aurait au moins un homme qui réagirait et s’exclamerait : « Voyez-le pleurer comme une femme ». Il est temps que les gens comprennent qu’être « attentif » aux émotions des hommes est aussi crucial que nous attendons d’eux qu’ils le soient avec les femmes.

Vint un autre jour à la FIFA lorsque Cristiano Ronaldo fut brisé alors qu’il pleurait la fin de son rêve après la défaite du Portugal face au Maroc en quarts de finale. Pas seulement les gens dans le stade, mais même Internet a commencé à pleurer avec lui et a déclaré: “Ça fait mal de voir Ronaldo comme ça”. De même, même Neymar était en larmes après que le Brésil ait eu le cœur brisé contre la Croatie. « Des millions de cœurs se sont brisés, Neymar pleure », a écrit un utilisateur sur Twitter.

Prouvé, c’était en effet, un confort dans l’espace de non-jugement qui a poussé de si grands joueurs à exprimer leurs émotions sans penser à la façon dont le monde traditionnellement masculin les verrait. Dans cette arène améliorée d’hommes acceptant leurs sentiments, la FIFA a fait un clin d’œil à des milliers de ceux qui attendent encore ce morceau de corde pour gravir les sommets de la « liberté réelle » et de « l’expression ».

La célèbre réalisatrice de Bollywood, Zoya Akhtar, est sortie un jour pour discuter de la masculinité moderne en donnant des exemples de ce dont elle a été témoin sur un terrain de football dans une vidéo présentée par Bumble. Tout en discutant de «l’aspect gladiateur» des hommes qui regardent le sport, elle a souligné: «Quelque part, je me suis dit« est-ce un espace pour eux d’être librement émotionnel? Est-ce un espace où ils peuvent l’exprimer sans aucun jugement ?” C’est alors que les internautes ont commencé à résonner avec sa position sur la façon dont un sport a laissé les hommes être “libres” d’être émotifs et sensibles. Des discussions comme celle-ci font le monde croire que « les hommes ne sont pas sans émotion ».

Alors que nous parlons du besoin de changement et de la manière dont les gens essaient réellement de le mettre en œuvre, tout le récit ne consiste pas seulement à mettre en évidence le grave problème, mais à mettre l’accent sur le processus de conduite du changement qui conduit à un monde plus réfléchi qui ne jugez les hommes maintenant ! Enfin, la voiture remplie d’hommes «sensibles aux émotions» a déjà commencé son trajet vers l’entrée «complète» dans la société, peu importe le nombre de personnes qui se moquent d’eux pour leur permis pas si attendu en cours de route. Après tout, ce sont les hommes à l’intérieur de la voiture qui devraient être responsables et concernés par leur “permis” car, en fin de compte, ce sont les “moteurs” du changement qui l’amènent à leur “porte du succès” lorsque leur plaque d’immatriculation indique : ” Tout ne peut pas être mis en mots ».

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici