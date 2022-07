Pourquoi des entreprises comme Stripe, Meta et Alphabet sont à l’origine de l’élimination du carbone

Le marché de l’élimination du carbone se développe rapidement et l’argent privé afflue des entreprises technologiques qui cherchent à aider les start-ups de captage et de stockage du carbone à se développer et à réduire les coûts. La vague de financement intervient alors que les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat doublent la nécessité d’éliminer des milliards de tonnes de dioxyde de carbone de l’air, soulignant que les efforts de réduction des émissions ne suffisent pas à eux seuls. “Nous devons réduire les émissions à grande échelle, à un rythme effréné. Point final. Malheureusement, parce que nous avons fait un si mauvais travail avec cela jusqu’à présent, nous allons maintenant devoir également éliminer le carbone”, a déclaré Nan Ransohoff, responsable du climat chez Stripe, une société de paiement en ligne qui a investi des millions dans les technologies d’élimination du carbone. L’élimination du carbone équivaut à un processus de stockage du dioxyde de carbone qui a déjà été émis. C’est différent de la capture des émissions d’une cheminée ou du recyclage du carbone pour fabriquer des produits temporaires comme des boissons gazeuses, des plastiques ou des carburants. Planter des arbres est une façon de procéder, mais les experts disent que ce n’est pas suffisant pour lutter contre le changement climatique. En avril, Stripe s’est associé à Alphabet, Meta, Shopify et McKinsey pour lancer une initiative appelée Frontièrequi prévoit d’acheter pour 925 millions de dollars d’extraction de carbone d’ici 2030 auprès d’entreprises naissantes d’extraction de carbone, dans le but d’accélérer les efforts de recherche et développement et de réduire les coûts. Les approches techniques de l’élimination permanente du carbone varient considérablement, allant de l’extraction du CO2 de l’air avec des ventilateurs géants et de son injection dans les roches, à la modification du pH de l’océan afin qu’il puisse absorber plus de carbone de l’atmosphère. Mais quelle que soit la méthodologie, certains sous-ensembles de ces technologies devront probablement évoluer rapidement pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 ou même 2 degrés Celsius dans les années à venir. “Les échelles qu’elles devront être construites défieront presque l’entendement”, a déclaré Eric Toone, responsable de la technologie chez Breakthrough Energy Ventures, qui a réalisé de nombreux investissements dans le domaine de l’élimination du carbone. “Pour capturer quelque chose comme 30% des émissions en 2050, vous parlez de construire une industrie qui est trois fois cinq fois plus grande que l’industrie pétrochimique mondiale aujourd’hui.”

Différentes méthodes de stockage

Climeworks travaille avec la société islandaise Carbfix pour séquestrer de manière permanente le CO2 sous terre dans sa nouvelle usine de captage et de stockage direct de l’air en Islande Climeworks

Les entreprises de capture directe de l’air comme Climeworks et Carbon Engineering sont parmi les acteurs les plus connus dans ce domaine. Ils utilisent des ventilateurs géants, ainsi que des processus chimiques complexes ou des filtres, pour extraire le CO2 de l’air. Mais jusqu’à récemment, il n’y avait aucune incitation à simplement enterrer ce carbone, ils ont donc dû le vendre sur divers marchés. Carbon Engineering, par exemple, a vendu son CO2 capturé à des sociétés pétrolières et gazières qui l’utilisent pour la “récupération assistée du pétrole”, dans laquelle du dioxyde de carbone est injecté sous terre afin d’extraire plus de pétrole des puits de pétrole. Le carbone est séquestré, mais comme le processus produit plus de pétrole à brûler, il n’entraîne presque jamais d’émissions négatives et n’est donc pas considéré comme une “élimination du carbone”. Climeworks La société suisse Climeworks s’est d’abord lancée sur le marché en vendant du CO2 capturé à des serres en Suisse, où il est utilisé pour cultiver des légumes, et à des entreprises de boissons, qui l’utilisent pour fabriquer des boissons gazeuses. Mais en 2017, Climeworks a commencé à travailler avec Carbfix, une entreprise islandaise qui séquestre le CO2 de manière permanente en dissolvant le carbone capturé dans l’eau et en l’injectant dans des formations rocheuses de basalte. “Le CO2 est injecté dans ces roches et est ensuite minéralisé. Cela signifie littéralement que le CO2, dans les deux ans suivant l’injection, est transformé en pierre. Il est donc solidifié à un kilomètre sous terre et de ce fait, il est stocké de manière absolue et permanente pour les centaines de prochaines années. millions d’années », a déclaré Jan Wurzbacher, co-fondateur et co-PDG de Climework. Partiellement financé par StripeClimeworks a lancé l’année dernière une nouvelle usine de captage et de stockage directs de l’air en Islande et récemment levé 650 millions de dollars — le plus gros cycle de financement de l’histoire de l’industrie de l’élimination du carbone. Charme Industriel Charm Industrial pense avoir trouvé un moyen moins coûteux d’éliminer le carbone en s’approvisionnant en résidus de cultures tels que les tiges, les tiges et les feuilles des fermes. Cette biomasse a déjà capté le carbone de l’atmosphère. Ensuite, Charm le convertit en bio-huile, qui est stockée sous terre. “Le processus de conversion de la biomasse en bio-huile s’appelle pyrolyse ou pyrolyse rapide. Et c’est là que nous broyons d’abord la biomasse en très, très petits morceaux afin que nous puissions y faire passer la chaleur très rapidement “, a expliqué le PDG de Charm, Peter Reinhardt. “Et puis nous le chauffons de la température ambiante à 500 degrés centigrades en moins de quelques secondes. Et ce taux de chauffage très rapide vaporise la cellulose et la biomasse. Et puis nous le condensons en un liquide.” Dans une dernière étape, la bio-huile est injectée profondément sous terre, où elle se solidifie. Stripe a été le premier client de Charm, et maintenant d’autres comme Microsoft et Shopify ont également acheté.

Charm Industrial, basé dans la région de la baie, s’approvisionne en biomasse dans les fermes, la convertit en bio-huile et l’injecte profondément sous terre comme méthode d’élimination permanente du carbone Charme Industriel

Carbon Cure La société canadienne CarbonCure a une approche différente. Contrairement à Climeworks et Charm, CarbonCure utilise du dioxyde de carbone en l’injectant dans des mélanges de béton, ce qui stocke en permanence le CO2 et présente l’avantage supplémentaire de rendre le béton plus solide. “Le CO2 est injecté dans le béton et il réagit avec le ciment au fur et à mesure de son dosage. Et une réaction chimique se produit lorsque le calcium réagit avec le CO2 pour former un minéral”, a expliqué Robert Niven, fondateur et PDG de CarbonCure. “La raison pour laquelle cette réaction est importante, c’est qu’elle augmente en fait la résistance du béton.” Cette résistance accrue signifie que les producteurs de béton peuvent utiliser moins de ciment dans leurs mélanges, ce qui contribue à rendre le processus industriel plus écologique. Stripe a également été son premier client, et maintenant d’autres comme Shopify, Mapbox et Zendesk sont à bord. À l’heure actuelle, les partenaires producteurs de béton de CarbonCure s’approvisionnent en CO2 auprès de grandes installations industrielles telles que des usines d’éthanol ou des raffineries, où il est capturé à partir de cheminées. Cela signifie que CarbonCure n’élimine pas le CO2, mais empêche plutôt de nouvelles émissions de près de 600 usines dans le monde. Mais l’entreprise commence à s’impliquer dans l’élimination du carbone par le biais d’un Partenariat financé par le ministère de l’Énergie avec la société californienne de capture directe de l’air CarbonCapture. Technologies planétaires Une autre méthode émergente d’élimination permanente du carbone repose sur la capture et le stockage dans l’océan. La société canadienne Planetary Technologies fonde sa technologie sur le fait que la concentration relative de CO2 dans l’atmosphère et l’océan est toujours en équilibre et a donc augmenté au fil du temps, rendant l’océan plus acide. Mais si nous pouvions diminuer l’acidité de l’océan en abaissant la teneur en CO2, l’océan aurait plus de capacité à absorber du CO2 supplémentaire de l’air. C’est ce vers quoi travaille Planetary en ajoutant un antiacide à l’eau de mer. “Donc, en ajoutant simplement notre antiacide dans l’eau de mer, nous neutralisons ce CO2 acide, nous le transformons en bicarbonate ou en bicarbonate de soude, puis cela reste dans l’eau de mer pendant 100 000 ans”, a déclaré Mike Kelland, PDG de Planetary Technologies. “Et ce que cela signifie, c’est que parce que la concentration de CO2 dans l’océan est plus faible maintenant, plus de CO2 envahira l’atmosphère pour équilibrer cette concentration.” Planetary prévoit de commencer des essais en haute mer cette année, en ajoutant son antiacide aux installations de traitement des eaux usées, qui ont déjà des permis leur permettant de nettoyer l’eau avant qu’elle ne se déverse dans l’océan. Shopify est le premier client de Planetary.

L’écart entre les modèles économiques : les marchés du carbone sont nécessaires