Les agriculteurs s’assoient à la frontière de Singhu à New Delhi le 1er décembre 2020 pour protester contre les lois de réforme de l’agriculture. | Vipin Kumar / Hindustan Times via Getty Images

L’Inde affirme que ses nouvelles lois moderniseront l’agriculture. Les agriculteurs disent que cela causera leur ruine.

Plus de 200000 agriculteurs indiens et leurs partisans ont occupé les rues de New Delhi pendant des jours pour protester contre trois nouvelles lois de réforme de l’agriculture, bloquant les principales autoroutes menant à la capitale et s’engageant à y rester campés jusqu’à ce que les lois soient abrogées.

La législation, promulguée par le Bharatiya Janata Party (BJP) du Premier ministre Narendra Modi fin septembre, vise à déréglementer l’industrie agricole indienne dans une mesure qui, selon le gouvernement, offrira aux agriculteurs plus d’autonomie dans le choix des prix et rendra le secteur agricole plus efficace.

Dans le cadre des nouvelles politiques, les agriculteurs vendront désormais des biens et passeront des contrats avec des acheteurs indépendants en dehors des marchés sanctionnés par le gouvernement, qui ont longtemps servi de lieu principal aux agriculteurs pour faire des affaires. Modi et les membres de son parti estiment que ces réformes aideront l’Inde à moderniser et à améliorer son industrie agricole, ce qui signifiera plus de liberté et de prospérité pour les agriculteurs.

Un moment décisif dans l’histoire de l’agriculture indienne! Félicitations à nos agriculteurs qui travaillent dur pour l’adoption de projets de loi clés au Parlement, qui assureront une transformation complète du secteur agricole ainsi que l’autonomisation de millions d’agriculteurs. – Narendra Modi (@narendramodi) 20 septembre 2020

Mais les agriculteurs protestataires ne sont pas convaincus.

Bien que le gouvernement ait déclaré qu’il ne baissera pas les prix de soutien minimaux pour les cultures essentielles comme les céréales, que le gouvernement indien a fixés et garantis depuis des décennies, les agriculteurs craignent qu’ils disparaissent. Sans eux, les agriculteurs croient qu’ils seront à la merci des grandes entreprises qui paieront des prix extrêmement bas pour les cultures essentielles, les plongeant dans l’endettement et la ruine financière.

«Les agriculteurs sont tellement passionnés parce qu’ils savent que ces trois lois sont comme des mandats de mort pour eux», m’a dit Abhimanyu Kohar, coordinateur de la National Farmer’s Alliance, une fédération de plus de 180 organisations agricoles non politiques à travers l’Inde, dans une interview. «Nos agriculteurs font ce mouvement pour notre avenir, pour notre survie même.»



Partha Sarkar / Xinhua via Getty Images Des agriculteurs indiens sont assis à la frontière entre New Delhi et l’État de l’Haryana, en Inde, le 1er décembre 2020.

L’état de détresse des agriculteurs en Inde est préoccupant. Une étude réalisée en 2018 par la Banque nationale indienne pour l’agriculture et le développement rural a révélé que plus de la moitié des agriculteurs indiens sont endettés. Plus de 20000 agriculteurs du pays sont morts par suicide de 2018 à 2019, et bien qu’il y ait un débat considérable, plusieurs études suggèrent que l’endettement des agriculteurs a été un facteur majeur.

Dans commentaires créé le 30 novembre sur les rives du fleuve sacré du Gange en Inde, Modi a cherché à rassurer les agriculteurs sur le fait que les nouvelles lois leur profiteraient. «Ces réformes ont non seulement servi à libérer nos agriculteurs, mais leur ont également donné de nouveaux droits et opportunités», a déclaré Modi.



Ritesh Shukla / NurPhoto via Getty Images Le Premier ministre indien Narendra Modi prend la parole à Bhaisasur Ghat sur les rives du Gange alors qu’il assiste au festival Dev Dipawali à Varanasi le 30 novembre 2020.

Modi a reproché aux partis d’opposition indiens, qui se sont fermement prononcés contre les projets de loi, d’avoir agité les agriculteurs en répandant des rumeurs.

«Je sais que des décennies de mensonge mettent des appréhensions dans l’esprit des agriculteurs, je veux dire ceci de la banque de Mère Ganga – nous ne travaillons pas avec l’intention de tromper. Nos intentions sont aussi saintes que l’eau du fleuve Gange », a déclaré Modi.

Les agriculteurs, qui viennent pour la plupart des régions voisines du Pendjab et de l’Haryana, ont commencé à marcher vers New Delhi par milliers dans des tracteurs et des voitures le 26 novembre pour demander au Premier ministre d’abroger les lois. Ils ont été accueillis par un grand nombre de policiers en tenue anti-émeute, qui ont utilisé des gaz lacrymogènes, des canons à eau et des matraques pour maintenir les manifestants à la frontière de New Delhi et de l’État de Haryana.

Protestation contre les lois agricoles en Inde. Canons à eau utilisés contre les agriculteurs de l’Haryana en Inde pic.twitter.com/446hbrPBhJ – News Kashmir 24/7 (@ newskashmir24) 26 novembre 2020

Les manifestations ont repris le 27 novembre, mais à la suite des affrontements, les autorités ont autorisé les agriculteurs à entrer à New Delhi et à se rassembler pacifiquement à un endroit approuvé plus tard dans la soirée.

Certaines des images emblématiques des manifestations organiques et massives menées par les agriculteurs en Inde aujourd’hui. Même si le gouvernement central a tout essayé pour les effrayer, les agriculteurs l’ont courageusement affronté pour enregistrer leur opposition aux Farm Bills pro-entreprise. pic.twitter.com/04z6jG8e0n – Kawalpreet Kaur (@kawalpreetdu) 27 novembre 2020

Une délégation d’agriculteurs s’est entretenue le 1er décembre avec des responsables du BJP, dont le ministre de l’Agriculture Narendra Singh Tomar, mais les négociations ont échoué.

«Le gouvernement n’a pas accepté nos points et a rejeté nos demandes catégoriquement», a déclaré Chanda Singh, membre de la délégation des agriculteurs, à Al Jazeera, faisant référence à l’insistance des agriculteurs pour que les trois lois soient abrogées. «Nous continuerons notre protestation à moins que nos demandes ne soient satisfaites», a souligné Singh.

Tomar, cependant, semblait avoir une vision plus favorable des pourparlers, récit Agence de presse indienne ANI que la réunion s’est bien déroulée. Une autre série de discussions avec un plus grand nombre d’agriculteurs est prévue le 3 décembre.

Reste à savoir si ces discussions apaiseront les préoccupations des agriculteurs.

«Dans les pays occidentaux, l’agriculture est une source d’affaires, mais en Inde, l’agriculture est une source de subsistance», m’a dit Kohar, le coordinateur de l’Alliance nationale des agriculteurs. «En Inde, les cultures font vivre leur vie.»

Certains experts disent que les lois sont «un appel difficile nécessaire», mais les agriculteurs ne sont pas convaincus

L’agriculture joue un rôle crucial dans l’économie indienne, car environ 60 pour cent des 1,3 milliard d’habitants de l’Inde dépendent de l’agriculture pour leur subsistance. Mais l’agriculture est également incroyablement improductive, car le secteur ne représente qu’environ 15% du PIB de l’Inde.

En permettant aux agriculteurs de vendre à qui ils veulent, le gouvernement espère attirer des entreprises privées vers l’agriculture, ce qui profitera à certains agriculteurs.

«C’est un appel difficile et nécessaire», a déclaré Sadanand Dhume, chercheur résident à l’American Enterprise Institute et expert en Asie du Sud. «Cela aurait dû être fait il y a 20 ans. C’est une petite partie d’une solution beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe à un problème. »

Le problème, a expliqué Dhume, est qu’il y a tout simplement trop d’agriculteurs en Inde. Lui et d’autres ont fait valoir que le pays devrait faire une transition similaire de l’agriculture à la fabrication comme l’a fait la Chine.

Mais jusqu’à présent, l’Inde n’a pas été en mesure de générer le type de croissance manufacturière nécessaire pour soutenir des millions d’agriculteurs dans leur transition vers un nouveau travail. Le secteur manufacturier ne représentait qu’environ 17% du PIB de l’Inde en 2020.

Comme l’a souligné Dhume, «si l’économie créait des emplois, il n’y aurait pas autant d’anxiété. En Inde, parce que la création d’emplois a été si faible, l’idée de perdre la garantie est troublante pour les agriculteurs.

Une partie de la peur des agriculteurs est également due à l’urgence du moment actuel, où l’impact économique de la pandémie de Covid-19 a rendu les agriculteurs encore plus alarmés. L’économie indienne a reculé de 7,5% de juillet à septembre par rapport à la même période en 2019. Une enquête de juin réalisée par All India Manufacturers Organization a révélé que plus d’un tiers des moyennes et petites entreprises prévoyaient de fermer malgré l’aide du gouvernement.

Les agriculteurs ont apporté suffisamment de fournitures avec eux pour durer au moins six mois et sont déterminés à rester jusqu’à ce que le gouvernement de Modi abroge les nouvelles factures agricoles et consacre le prix de soutien minimum dans la loi, entre autres demandes.

«Nous voulons que tout soit écrit», a déclaré Kohar.